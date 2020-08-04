5 идей для вкусного и сытного завтрака

Омлет с брокколи

Путь к здоровому телу советуем начать с полезного завтрака. В этом поможет наш рецепт омлета с брокколи. Всего одно блюдо — и ты получишь необходимое количество нужных организму питательных веществ.

Овсяная каша на молоке

Любая каша на завтрак — это отличный выбор. Рекомендуем попробовать рецепт каши из овсянки. Чтобы получилось вкуснее, советуем сливочное масло добавлять не только в готовую кашу, но и во время ее варки!

Теплый сэндвич с куриной грудкой

Если легкий завтрак это не про тебя, то рекомендуем приглядеться к этому рецепту. Сочная куриная грудка с беконом и овощами в сочетании с хрустящим хлебом — то, что нужно для отличного начала дня.

Творожная запеканка с молоком и изюмом

Чтобы сделать утро по-настоящему вкусным, приготовь нежную творожную запеканку с изюмом. Готовится она просто и быстро, к тому же не требует никаких особенных ингредиентов.

Оладьи на кислом молоке