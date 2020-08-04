Пять идей для вкусного и сытного завтрака

Что приготовить на завтрак? — этот вопрос рано или поздно возникает у каждого. Чтобы тебе больше не пришлось ломать голову над этим, мы собрали подборку из пяти беспроигрышных рецептов, делится портал Lady Mail.
Омлет с брокколи
Путь к здоровому телу советуем начать с полезного завтрака. В этом поможет наш рецепт омлета с брокколи. Всего одно блюдо — и ты получишь необходимое количество нужных организму питательных веществ.
Овсяная каша на молоке
Любая каша на завтрак — это отличный выбор. Рекомендуем попробовать рецепт каши из овсянки. Чтобы получилось вкуснее, советуем сливочное масло добавлять не только в готовую кашу, но и во время ее варки!
Теплый сэндвич с куриной грудкой
Если легкий завтрак это не про тебя, то рекомендуем приглядеться к этому рецепту. Сочная куриная грудка с беконом и овощами в сочетании с хрустящим хлебом — то, что нужно для отличного начала дня.
Творожная запеканка с молоком и изюмом
Чтобы сделать утро по-настоящему вкусным, приготовь нежную творожную запеканку с изюмом. Готовится она просто и быстро, к тому же не требует никаких особенных ингредиентов.
Оладьи на кислом молоке
Оладьи все любят с детства. Предлагаем приготовить оладьи по бабушкиному рецепту — на кислом молоке. Такие оладьи получаются особенно нежными и пышными. Подавать оладьи лучше сразу, пока они еще теплые, потому что в этот момент они вкуснее всего.