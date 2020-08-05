Что делать с маленькой ванной: 5 советов по декору и не только

Никогда не стоит опускать руки, даже если перед вами большая проблема в виде крошечной ванной. Осмотрите комнату внимательно, мысленно представьте, что бы вы хотели в ней изменить. И для начала освободите её от всего, что сложено в шкафчиках, на полках, под раковиной. Уже на этом этапе вы найдёте массу вещей, которые давно пора выбросить.

Совет первый

А вот теперь определите место для всего нужного вам в вашей ванной. Пусть вас не смущает, что этого нужного очень много. Это же ванная, а не гостиная. Здесь намного больше предметов, необходимых для личной гигиены, косметических и спа-процедур. Если вы всё разложите так, как удобно вам, то и находиться в ванной вам будет намного приятнее.

— Избавьтесь от привычки запасаться впрок чистящими и моющими средствами. Сейчас нет проблем с их приобретением. В маленькой ванной они только загромождают шкафы и полочки, отнимая место у действительно нужных предметов.

Совет второй

Он напрямую вытекает из первого. Уж коль вы решили иметь все принадлежности под рукой, разложите их так, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Совсем не обязательно в целях экономии места складывать всё в одну большую красивую коробку, а потом долго отыскивать в ней нужные вещи. Пусть коробочек, полочек, шкафчиков будет много. Пусть это будут открытые ниши. Ничего страшного, если ваши личные вещи будут на виду. Зато каждая займёт своё место, и вам не придётся каждый раз её отыскивать.

Ванная. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Наше мнение:

— Используйте крючки, магнитные полосы, мобильные полочки для необходимых вам предметов. Даже если из-за этого ванная будет казаться заставленной, не стоит жертвовать личными удобствами.

Совет третий

Независимо от наличия в ванной комнате окна, постарайтесь обеспечить источниками света те места, в которых вы чаще всего выполняете какие-то процедуры: принимаете ванну, умываетесь, краситесь (бреетесь), укладываете волосы и так далее. С направленным освещением вам станет намного уютнее.

«Если возможностей для расширения ванной комнаты нет, а хочется комфорта и уюта, стоит использовать проверенные временем приёмы: раковину и тумбу подвесить на стену, унитаз тоже по возможности установить подвесной; у короба ванны внизу сделать небольшую нишу для ног, чтобы удобно было подходить к ней»,

- комментирует Мария Губина, архитектор–дизайнер.

«Не загромождайте небольшую ванную множеством открытых полок. Предметы, которые на них располагаются, имеют небольшой размер и будут зрительно захламлять пространство. Повесьте закрытые шкафы средних размеров и несколько аксессуаров: мыльницу, стаканчик для щёток, полотенцедержатель, пару крючков. Ведь в любом помещении важно правильно соблюсти масштаб, тогда и находиться в нём будет приятно»,

- добавляет она.

Совет четвёртый

Постарайтесь визуально расширить пространство вашей ванной. Для этого используйте различные нехитрые приёмы. К примеру, если у вас душевая кабина, лучше, если она будет стеклянной. Стекло даёт ощущение открытости, а значит, зрительного увеличения объёма.

Не забудьте про зеркала. Пусть они будут большими. Тогда и ванная «приобретёт» дополнительные размеры.

Ася Бондарева, дизайнер интерьеров:

«Для визуального увеличения пространства я бы порекомендовала обойтись без штор для ванны. Лучше заменить их на прозрачное стекло. Тогда ни один угол не будет перекрываться. На мой взгляд, в маленькой ванной нужно уходить от нагромождения полочек, шкафчиков. Лучше оставить только ящики в подстолье раковины. Хорошо организованное пространство в них позволит хранить там все необходимые предметы. Большое количество крючков для полотенец лучше заменить перекладинами в зоне ванны и в зоне раковины. Это позволит не загромождать стены комнаты»,

Совет пятый

Даже в очень маленькой ванной обязательно должно быть место, где вы можете с комфортом уединиться на несколько минут. Пусть это будет небольшой уголок за занавеской, где висят ваши любимые пушистые полотенца, или массажный коврик для ног, на котором так приятно снять дневное напряжение. Добавьте на своё усмотрение ещё пару предметов, вещей, которые обеспечат лично вам комфорт в ванной, и вы будете с большим желанием проводить там время.