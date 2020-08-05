Как то, что ты ешь, характеризует тебя

Прием пищи во все времена был не только способом утоления голода, но и показателем манер, успешности, утонченности. Сегодня индустрия питания развита, как никогда: хочешь — заказывай на дом готовое или поужинай в ресторане, можно приготовить из полуфабрикатов или быстро перекусить фастфудом на бегу.

Кроме того, психологи и диетологи единогласно считают еду самым доступным источником немедленного физиологического удовольствия.

Сегодня существуют целые программы, помогающие «отучить» нас от определенных продуктов. Все потому, что многие неосознанно «заедают» стресс или со скуки идут пить чай с бубликами.

Во время самоизоляции мы, конечно же, стараемся «заедать» страхи и тревоги. Но лучше все-таки увлекаться не шоколадками, а сельдереем, авокадо или морковью. Ешьте только когда голодны, не спеша, из красивой посуды.

Давайте рассмотрим некоторые пищевые привычки с точки зрения психологии питания.

Пристрастие к жирной пище

Наблюдается у людей, постоянно испытывающих чувство вины. Человек, злоупотребляющий жирным, подсознательно желает себя наказать за что-то, испытывая отвращение к себе на физическом и психологическом уровне. Нередко они ставят в приоритет заботу о других, а собственные потребности и нужды считают эгоистичными.

Пицца. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Работая с такими людьми, психологи в первую очередь разбираются с истоками их чувства вины и помогают его трансформировать.

Зависимость от сладкого

Указывает на дефицит удовольствий, нежности и ласки в жизни. Зачастую на сладкое падки одинокие женщины. Диетологи высчитали, что в день человеку достаточно сладкого, содержащегося в двух-трех свежих фруктах. Остальное — перебор.

Сладости. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Злоупотребление мучным

С точки зрения психологии питания такое пристрастие означает нехватку поддержки от близких. Любители выпечки и хлеба способны придумывать себе несчастья, и любой нежности, заботы им недостаточно. Такие люди часто «ненасытны» не только в питании.

Выпечка. Иллюстративное фото. ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

В борьбе с пристрастием к мучному помогают откровенные разговоры с близкими, любовь и духи с ароматом ванили.

Любители острой пищи

Им не хватает в жизни эмоционального «перца» и приключений. Такой человек склонен к анализу и самокопанию и часто не замечает, насколько прекрасно то, что его окружает.

Острая пища. Фото иллюстративное. ФОТО: Krzysztof Zabłocki/PantherMedia / Krzysztof Zabłocki

Психолог в подобном случае обязательно порекомендует медитацию и спорт, чтобы разгрузить мозг и отпустить контроль за разумом, а потом новые знакомства и легкий экстрим, чтобы разрешить себе поддаться эмоциям.