Какие продукты помогут снизит уровень холестерина

Врач советует также принимать рыбий жир. Омега-3, которая есть в составе рыбьего жира, участвует в холестериновом обмене в организме.

Не стоит стремиться к тому, чтобы убрать холестерина из рациона полностью. В небольших количествах он не принесет вреда и даже нужен организму, говорит медик.

За сутки можно съесть, например, одно яйцо, 12 граммов сливочного масла или 80 граммов телячьей печени.