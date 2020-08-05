Какие продукты помогут снизит уровень холестерина

В рацион стоит добавить яблоки, овсянку, чеснок и цитрусовые. Сливочное масло лучше заменить льняным, но не стоит отказываться от него вовсе, пишет Woman.rambler.ru.
Врач советует также принимать рыбий жир. Омега-3, которая есть в составе рыбьего жира, участвует в холестериновом обмене в организме.
Не стоит стремиться к тому, чтобы убрать холестерина из рациона полностью. В небольших количествах он не принесет вреда и даже нужен организму, говорит медик.
За сутки можно съесть, например, одно яйцо, 12 граммов сливочного масла или 80 граммов телячьей печени.
В группе риска находятся пожилые люди. Так что им нужно пересмотреть свой рацион в первую очередь.