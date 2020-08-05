ВИДЕО ⟩ Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты

По всему городу можно увидеть прилавки, продающие арбузы. Но убедиться в качестве арбузов и дынь при покупке сложно. Обычно присутствие нитратов в мякоти определяют с помощью нитратотестера, но такой прибор есть не у всех. Маркетолог раскрыл секрет, как узнать без специального оборудования, если ли в арбузе химические вещества.