ВИДЕО ⟩ Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты

Смотрите видео и узнайте, есть ли в купленном вами арбузе нитраты, делится портал «Женский Рамблер».
По всему городу можно увидеть прилавки, продающие арбузы. Но убедиться в качестве арбузов и дынь при покупке сложно. Обычно присутствие нитратов в мякоти определяют с помощью нитратотестера, но такой прибор есть не у всех. Маркетолог раскрыл секрет, как узнать без специального оборудования, если ли в арбузе химические вещества.
Несмотря на то, что в видео маркетолог говорит про российский рынок, главное, он делится секретом как именно определить наличие нитратов без тестера, в домашних условиях (начиная с 02:45).