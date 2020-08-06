Азиза рассказала, что была любовницей Караченцова

Певица Азиза стала героиней российского ток-шоу «На самом деле». Звезда в эфире российского государственного канала сделала сенсационное признание. Она рассказала, что в конце 90-х была любовницей знаменитого актера Ленкома Николая Караченцова.

По словам женщины, роман развивался очень бурно. Они оба были молоды и поглощены страстью. Актера не смущало наличие у него жены. Вначале Азиза думала, что их роман был тайным, но позже выяснилось: Людмила Поргина все знала.

Артист рассказал исполнительнице, что не скрывал ничего от законной супруги и даже был готов уйти из семьи.

Азиза делилась переживаниями с матерью. Именно родительница настояла на том, чтобы дочь завершила эти отношения. Женщина была уверена, что на чужом несчастье удачно построить собственную личную жизнь не удастся.

Караченцов и Азиза в молодости. ФОТО: pinterest.com

Азиза прислушалась к ее словам и предложила Николаю расстаться.

О своем решении она ни разу так и не пожалела. По словам знаменитости, провидение свыше расставило все на свои места. По всей видимости, она имела в виду аварию, в которую попал актер.

Напомним, что после нее мужчина так и не смог окончательно восстановится, а законная супруга Людмила Поргина ухаживала за Караченцовым до конца его дней.

Николай Караченцов и Людмила Поргина. ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Зрители шоу и пользователи сети осудили Азиу за такие сенсационные признания. Они не понимают, для чего звезды рассказывают на широкую публику о скандальных романах, которые были в их молодости. Часто оказывается, что любовника уже нет в живых.