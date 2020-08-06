Как убрать отёки под глазами в домашних условиях

Отеки под глазами — частая проблема, с которой сталкиваются многие и не только женщины. Появление отечности может быть спровоцировано разными причинами, от неправильного образа жизни до возрастных изменений. И сейчас подскажем, как в домашних условиях быстро убрать отеки после сна, слез, гулянки, похмелья и привести свое лицо в порядок, делится портал Kleo.ru.
КАК УБРАТЬ ОТЕКИ ПОСЛЕ СЛЕЗ
Когда человек дает волю эмоциям, то в клетках происходит застой жидкости, ведь, как известно, слезы соленые, а соль задерживает воду. И быстро убрать отеки под глазами в домашних условиях после слез можно как с помощью гимнастики, так и другими народными средствами.
Но стоит начать с оказания первой помощи опухшим глазам, которая заключается в том, что категорически нельзя их тереть. Также можно запрокинуть голову назад, а к глазам приложить охлаждающую салфетку с ментолом.
Можно сделать гимнастику. Повращать глазами, быстро поморгать, немного надавить на внутренний уголок глаза и на среднюю точку под зрительным органом, именно туда, где заканчивается кость.
Убрать отечность можно и народными средствами, которые найдутся в каждом доме:
Черный чай, но только без каких-либо добавок. Просто смачиваем ватные диски в заварке и прикладываем к векам.
Свежий огурец — отличное средство, которое не только уберет отеки, но и освежит все лицо. Тонкие кружочки овоща прикладываем к мешочкам под глазами на 15 минут.
Лед — незаменимое средство против отечности. Просто прикладываем кубики и ждем, пока они полностью растают. Замораживать можно не только воду, но и травяные отвары.
После плача нельзя ложиться сразу спать, должно пройти хотя бы два часа.
ПОСЛЕ ПОХМЕЛЬЯ
Чрезмерное употребление алкоголя также приводит к большому скоплению жидкости в организме и является причиной опухших глаз. Сразу стоит сказать, что после похмелья быстро убрать отеки под глазами не получиться, так как нужно время, чтобы в организме восстановилось правильное распределение жидкости. Но при желании ускорить процесс в домашних условиях можно.
Самое верное средство в восстановление обмена веществ – это сон, поэтому после бурной гулянки лучше отложить свои дела и взять выходной. Похмелье, как болезнь, его лучше переносить в кровати, а не на работе.
Также нужно пить много жидкости, лучше взять гидрокарбонатную минеральную воду, которая поможет очистить организм от всех загрязнений и тем самым быстро убрать отеки под глазами в домашних условиях.
Помогут убрать отечность и продукты, обладающие мочегонным эффектом. Это зеленый чай, слабый натуральный кофе, можно и сублимированный, а также кабачок, огурец, арбуз и клубника.
Если не получается остаться дома, то быстро избавиться от отечности можно путем принятия контрастного душа, а также подойдут маски и компрессы.
Картофельная маска — за счет большого количества содержания калия картофель быстро выводит лишнюю жидкость из клеток. Натертую на мелкой терке картошку наносим на очищенную кожу лица и через 15 минут смываем.
Огуречная маска — натертый огурец смешиваем с 1 ст. ложкой алоэ, добавляем несколько капель любого эфирного масла.
Маска из листьев и корня петрушки. Зелень вместе с корнями измельчаем до появления сока.
Лед также поможет снять отеки, но может вызвать воспаления, прыщи.
ПРИ АЛЛЕРГИИ
Отек глаз — одна из форм проявления аллергической реакции. Это объясняется тем, что именно глаза больше всего подвержены негативному воздействию раздражителя. Как правило, при аллергии отекают верхние веки, но в медицинской практике встречаются случаи появления отеков и под глазами.
Избавиться от недуга в домашних условиях можно разными способами. Но в первую очередь нужно устранить тот фактор, который спровоцировал реакцию, и быстро принять противоаллергический препарат.
Если аллерген известен, то обязательно нужно пройти лечение у специалиста. И что важно, отказываться от терапии не стоит, ведь постоянные воспалительные процессы могут стать причиной развития такого опасного заболевания, как кератит — снижение зрения и полная его потеря.
Наряду с основной терапией, которую назначает аллерголог, бороться с отечностью можно и с помощью народных средств:
Растительные отвары (ромашка, липа, чабрец, череда, календула, подорожник, шалфей). Растения наделены противовоспалительным эффектом. Отвары использую как компрессы. Для этого сырье измельчают и заваривают, на 50 г растения потребуется 200 мл кипятка.
Примочки из сырого картофеля, яблока, огурца также помогут снять отеки.
Сода. Достаточно смешать щелочь с водой до кремообразной консистенции, нанести на веки на 15 минут.
В период лечения нельзя пользоваться косметикой, линзами и долго находиться под открытым солнцем.
ПОСЛЕ 50 ЛЕТ
Основнаяпричина появления отеков под глазами у женщин после 50 лет — возраст. Работа организма замедляется, а вместе с этим и падает активность многих важных процессов жизнедеятельности.
Быстро убрать отечность в домашних условиях не получится, только комплексный подход обеспечит выраженный результат. Помогут правильное питание, спорт, массаж и гимнастика лица, маски и кремы, причем как бороться с отеками и мешками под глазами, так и продлить молодость кожи.
Сегодня в продаже есть широкий ассортимент кремов, которые помогут устранить проблему отеков под глазами. Главное при выборе — обратить внимание на их состав, в котором должен присутствовать коллаген, отбеливающие вещества, гиалуроновая кислота, витамин К.
Народные средства также подходят для избавления от отечности. Например, можно делать примочки с фиточаем, который продается в любой аптеке. К эффективным средствам также можно отнести:
- Настой из трав — ложечка ромашки или череды измельчается и настаивается в кипятке. Ватным диском отвар наносится на нижние веки. Эффект заметен сразу.
- Медовая маска — поможет избавиться от отеков и усталости глаз. Для этого готовится смесь из ложечки меда и цветочной пыльцы. Маска наносится на нижнюю область века на 10 минут.
- Контрастные примочки — использование обычной холодной воды и растительного отвара. Вначале прикладывают спонж, смоченный в горячем настое из трав, затем — в холодной воде.
- Петрушка и сметана. Зелень измельчают и смешивают со сметаной. Получившуюся смесь заворачивают в марлю и прикладывают на 20 минут к проблемным местам.
- Огуречная маска. Мякоть огурца и алоэ пропускают через марлю, а затем гель смешивают с маслом виноградных косточек. Маску наносят на ночь, а утром смывают минеральной водой.
- Несколько раз в год можно проводить курс криотерапии. Их сухих трав (ромашка, шалфей, подорожник) готовится отвар, с добавлением витамина А и масла миндаля.
ПРОФИЛАКТИКА
Любое явление всегда лучше предотвратить, чем его лечить. Поэтому стоит уделить внимание профилактике и начинать нужно в 25-летнем возрасте, а не после выхода на пенсию. Рекомендации здесь достаточно просты:
- на ночь нельзя много пить, употреблять соленую и жирную в пищу;
- ежедневный сон должен быть не менее 7 часов, и лучше спать на спине, а подушку класть под голову повыше;
- отдых должен быть активным, при работе за компьютером нужно делать регулярные перерывы;
- не злоупотреблять алкоголем, ультрафиолетом и стараться избегать стрессов;
- правильное питание — в рационе должны быть продукты, способные выводить из организма лишнюю жидкость, а также фрукты, богатые витамином В5;
- утро должно начинаться со стакана воды, чтобы запустить процесс обмена веществ;
- очищение лица от макияжа средствами без содержания спирта и парабенов;
- ежедневное использование питательных и увлажняющих кремов плюс гимнастика для глаз, которая улучшит отток жидкости;
- умывание по принципу контрастного душа.
Быстро убрать отеки под глазами в домашних условиях можно, главное, знать причину их появления. Ведь если отечность проявляется систематически, то это может быть сигналом о том, что в организме есть проблемы, связанные со щитовидной железой, сердцем или почками. В этой ситуации народные средства не помогут, нужно обратиться за помощью к специалисту.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
- Выбор средства против отеков под глазами зависит от причины их появления.
- Если отеки связаны с определенным заболеванием, то косметологическое лечение даст только временный эффект.
- Убрать отеки под глазами можно при помощи контрастного душа, массажа, примочек и масок.