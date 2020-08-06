Как убрать отёки под глазами в домашних условиях

КАК УБРАТЬ ОТЕКИ ПОСЛЕ СЛЕЗ

Когда человек дает волю эмоциям, то в клетках происходит застой жидкости, ведь, как известно, слезы соленые, а соль задерживает воду. И быстро убрать отеки под глазами в домашних условиях после слез можно как с помощью гимнастики, так и другими народными средствами.

Но стоит начать с оказания первой помощи опухшим глазам, которая заключается в том, что категорически нельзя их тереть. Также можно запрокинуть голову назад, а к глазам приложить охлаждающую салфетку с ментолом.

Можно сделать гимнастику. Повращать глазами, быстро поморгать, немного надавить на внутренний уголок глаза и на среднюю точку под зрительным органом, именно туда, где заканчивается кость.

Убрать отечность можно и народными средствами, которые найдутся в каждом доме:

Черный чай, но только без каких-либо добавок. Просто смачиваем ватные диски в заварке и прикладываем к векам.

Свежий огурец — отличное средство, которое не только уберет отеки, но и освежит все лицо. Тонкие кружочки овоща прикладываем к мешочкам под глазами на 15 минут.

Огурец. Спа процедуры. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Лед — незаменимое средство против отечности. Просто прикладываем кубики и ждем, пока они полностью растают. Замораживать можно не только воду, но и травяные отвары.

После плача нельзя ложиться сразу спать, должно пройти хотя бы два часа.

ПОСЛЕ ПОХМЕЛЬЯ

Чрезмерное употребление алкоголя также приводит к большому скоплению жидкости в организме и является причиной опухших глаз. Сразу стоит сказать, что после похмелья быстро убрать отеки под глазами не получиться, так как нужно время, чтобы в организме восстановилось правильное распределение жидкости. Но при желании ускорить процесс в домашних условиях можно.

Самое верное средство в восстановление обмена веществ – это сон, поэтому после бурной гулянки лучше отложить свои дела и взять выходной. Похмелье, как болезнь, его лучше переносить в кровати, а не на работе.

Также нужно пить много жидкости, лучше взять гидрокарбонатную минеральную воду, которая поможет очистить организм от всех загрязнений и тем самым быстро убрать отеки под глазами в домашних условиях.

Помогут убрать отечность и продукты, обладающие мочегонным эффектом. Это зеленый чай, слабый натуральный кофе, можно и сублимированный, а также кабачок, огурец, арбуз и клубника.

Зеленый чай. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Если не получается остаться дома, то быстро избавиться от отечности можно путем принятия контрастного душа, а также подойдут маски и компрессы.

Картофельная маска — за счет большого количества содержания калия картофель быстро выводит лишнюю жидкость из клеток. Натертую на мелкой терке картошку наносим на очищенную кожу лица и через 15 минут смываем.

Огуречная маска — натертый огурец смешиваем с 1 ст. ложкой алоэ, добавляем несколько капель любого эфирного масла.