Как модно обрезать джинсы в 2020 году

Наверное, каждая модница не раз задавалась вопросом: как можно по-модному обрезать джинсы внизу? В 2020 году эта дилемма особенно актуальна, поскольку красиво оформленный низ брюк считается трендом. Чтобы не испортить вещь и обрезать джинсы в домашних условиях, рекомендуется найти фото подходящих идей и пошагово следовать инструкциям, делится портал Kleo.ru.
Модные тенденции и новые тренды
В 2020 году дизайнеры брюк предложили много укороченных вариантов. Длина семь восьмых стала одним из главных трендов. Эта длина нашла отражение в бойфрендах, mom-jeans, брюках-скинни и других моделях джинсов. Ее в своих коллекциях использовали такие модные дома, как Chanel, Versace.
Укороченные модели, обнажающие щиколотку, превосходно смотрятся с обувью на высоком каблуке, но можно сочетать их и с изделиями на низком ходу.
Учитывая тенденцию с укороченными джинсами, неудивительно, что повышенное внимание уделяется оформлению низа джинсов. Дизайнеры предлагают асимметричную длину, небрежно обрезанный край и использование всевозможной фурнитуры и декора.
В тренде украшение низа джинсов следующим декором:
- бахромой;
- вышивкой;
- аппликацией;
- контрастными вставками;
- вставками прозрачной ткани;
- кружевом.
Несмотря на то, что отвороты на джинсах актуальны и останутся модными даже в следующем году, многие стилисты выбирают вариант с обрезанным низом.
Правила и способы обрезки джинсов
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Существует несколько способов красиво и стильно обрезать джинсы. При этом может различаться не только оформление края, но и будущая длина изделия. В результате могут получиться укороченные брюки, капри, бермуды, бриджи, классические шорты и шорты мини.
Необычным трендом этого года стали велосипедки, сделанные из джинсов-скинни. Их длина – до середины колена.
В моде необработанные края изделий. Дизайнеры советуют оставлять бахрому или торчащие снизу нити. Такое решение подходит как прямым и зауженным моделям, так и широким. Эффект неопрятности придает некую свободу и индивидуальность образу и прекрасно вписывается в аутфиты кэжуал или стритстайл.
При желании можно добавить по краям декор. Низ джинсов здорово смотрится с контрастной вышивкой или вставками других тканей: кожи, кружева или денима других оттенков. Яркие рисунки акварелью, огромное количество камней дизайнеры рекомендуют оставить в прошлых сезонах.
При оформлении низа джинсов важно не перестараться с декором. В тренде минимализм, который особенно касается украшения вещей.
Обрезая края джинсов, важно знать, какие фасоны и каким образом можно укоротить. Например, из моделей прямого кроя, выбрав правильную длину, можно сделать шорты короткие или длинные, капри, бермуды.
Существует возможность изменить длину, сохранив при этом заводскую строчку. Края прямых моделей можно дополнить бахромой, асимметрией.
С узкой моделью вариантов будет меньше. Из нее получатся только шорты мини, бермуды, капри и укороченные по щиколотку джинсы.
Обрезая джинсы, лучше делать это в 3 подхода – каждый раз все больше укорачивать длину, если еще сохраняется необходимость. Это избавит от того, что будут отрезаны лишние сантиметры.
Самый простой способ – обрезать
Чтобы придать джинсам индивидуальность, достаточно слегка поработать над их низом. Стилисты предлагают немного укоротить модель под свой вкус и тип фигуры (от 2 до 15 см) и слегка разлохматить края.
Сделать это несложно, достаточно выполнить несколько шагов:
- для начала нужно постоять перед зеркалом и внимательно изучить модель, наметить место среза;
- разложить изделие на столе или полу – кому как удобнее, главное, чтобы поверхность была ровной;
- отрезать по намеченной линии одну штанину;
- положить отрезанный кусок на вторую штанину, обрезать по нему;
- разлохматить края с помощью пинцета или бритвы;
- постирать изделие.
Необязательно добиваться полной симметрии при обрезании краев, поскольку, когда низ будет разлохмаченным, и появится некоторая небрежность, разница в длине смажется.
Как сохранить фабричный шов
Если необходимо не только по-модному обрезать джинсы в домашних условиях, но и сохранить родную прошивку внизу, потребуется чуть больше времени и навыков. Перед тем, как начать воплощать свою идею, можно изучить фото предложенных в 2020 году новинок и фасонов. Получится очень красиво, если пошагово следовать предложенной инструкции.
Чтобы снизу на джинсах остался шов и смотрелось так, как было, но при этом модель стала по-трендовому укороченной, потребуются следующие материалы и инструменты: утюг, швейная машинка, ножницы, мелок, булавки и линейка.
Выполняют следующие действия:
- выбирают длину для обрезки, помечают на штанинах мелком;
- выбранную линию низа совмещают с фабричной строчкой и закалывают булавками;
- как можно ближе к шву на швейной машинке выполняют строчку;
- оставив небольшой припуск для обработки, обрезают лишнюю часть краев джинсов;
- оставленный припуск обрабатывают оверлоком;
- край с фабричным швом опускают, а припуск заутюживают вверх.
При желании можно добавить декоративную контрастную строчку, которая будет также поддерживать припуск.
Добавить модную бахрому
Бахрома – один из самых модных декоров этого года. Дизайнеры предлагают включать джинсы с бахромой в аутфиты street style, кэжуал. Бахрома может быть длинной, короткой, свисать нитями книзу или быть более пушистой. В этом сезоне предлагается небрежный вид бахромы. Его можно дополнить потертостью, дырами.
Красивая бахрома получается только в том случае, если в составе джинсов не больше 50% эластана. Будет лучше, если изделие полностью выполнено из грубого денима.
Для того чтобы сделать своими руками длинную бахрому на джинсах, потребуются ножницы, пинцет или толстая игла. Выполняется работа поэтапно:
- намечают длину джинсов и линию начала бахромы;
- обрезают джинсы;
- часть края штанины, которая будет занята бахромой, разрезают на несколько вертикальных полос;
- из получившихся полосок с помощью маленьких ножниц или иглы вытягивают синие нити, при этом остаются только белые вертикальные нити;
- получившуюся бахрому можно сделать более небрежной с помощью наждачной бумаги;
- при желании нити связывают или скручивают в кисточки.
Если под рукой нет наждачной бумаги, заменить ее может пемза или точильный камень.
Если нужно оформить джинсы снизу так, чтобы торчала распушенная короткая бахрома, потребуются только ножницы и пинцет. Достаточно сделать срез с учетом припуска на бахрому (1-2 см) и с помощью пинцета или ножниц вытянуть горизонтальные линии до намеченной линии.
Существует еще один способ: интенсивно потереть линии срезов друг об друга или с помощью наждачной бумаги до образования небрежной естественной бахромы.
Как сделать шорты
Трендовые способы в обрезке джинсов в 2020 году предполагают также обрезку до длины шортов. При этом важно не только определиться с подходящей длиной, но и выбрать способ обработки краев. Существует несколько способов обработки низа шортов:
- с отворотом;
- с подгибом;
- с бахромой.
Примеры обрезки джинсов можно встретить в мастер-классах от стилистов, где они подробно объясняют для новичков и профессионалов, как превратить любимую пару джинсов в шорты.
Самый простой из известных способов следующий:
- перед тем, как обрезать низ джинсов, можно несколько раз примерить изделие и покрутиться перед зеркалом – это поможет определиться с длиной и не срезать лишнее;
- следует оставить припуски: около 7 см, если планируется отворот или подгиб, и 2-5 см – для бахромы;
- далее необходимо отрезать лишнюю длину;
- вещь следует примерить – если возникнет необходимость, длину корректируют;
- только после этого обрабатывают край получившихся шортов.
Далее необходимо решить, чем украсить или как обработать низ шортов. Если модель будет с отворотом, края отворачивают на лицевую сторону и фиксируют с помощью пара. Для подгиба потребуется швейная машинка.
Отворот делают внутрь шортов и закрепляют с помощью строчки. Чтобы оформить низ модели бахромой, нужно просто потереть края друг об друга или же вытянуть лишние нити с помощью пинцета.
Изучая, как можно красиво обрезать джинсы внизу в домашних условиях, обязательно внимательно рассмотрите предложенные дизайнерами в 2020 году тренды и новинки в категории брюк. Оформить получившуюся модель по-модному помогут фото необычных идей и смелых решений. Пошагово следуйте инструкции, и у вас будут самые модные и стильные джинсы.