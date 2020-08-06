Модные тенденции и новые тренды

В 2020 году дизайнеры брюк предложили много укороченных вариантов. Длина семь восьмых стала одним из главных трендов. Эта длина нашла отражение в бойфрендах, mom-jeans, брюках-скинни и других моделях джинсов. Ее в своих коллекциях использовали такие модные дома, как Chanel, Versace.

Как модно обрезать джинсы в 2020 году ФОТО: pinterest.com

Укороченные модели, обнажающие щиколотку, превосходно смотрятся с обувью на высоком каблуке, но можно сочетать их и с изделиями на низком ходу.

Учитывая тенденцию с укороченными джинсами, неудивительно, что повышенное внимание уделяется оформлению низа джинсов. Дизайнеры предлагают асимметричную длину, небрежно обрезанный край и использование всевозможной фурнитуры и декора.

В тренде украшение низа джинсов следующим декором:

бахромой;

вышивкой;

аппликацией;

контрастными вставками;

вставками прозрачной ткани;

кружевом.

Несмотря на то, что отвороты на джинсах актуальны и останутся модными даже в следующем году, многие стилисты выбирают вариант с обрезанным низом.

Правила и способы обрезки джинсов

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Существует несколько способов красиво и стильно обрезать джинсы. При этом может различаться не только оформление края, но и будущая длина изделия. В результате могут получиться укороченные брюки, капри, бермуды, бриджи, классические шорты и шорты мини.

Необычным трендом этого года стали велосипедки, сделанные из джинсов-скинни. Их длина – до середины колена.

В моде необработанные края изделий. Дизайнеры советуют оставлять бахрому или торчащие снизу нити. Такое решение подходит как прямым и зауженным моделям, так и широким. Эффект неопрятности придает некую свободу и индивидуальность образу и прекрасно вписывается в аутфиты кэжуал или стритстайл.

При желании можно добавить по краям декор. Низ джинсов здорово смотрится с контрастной вышивкой или вставками других тканей: кожи, кружева или денима других оттенков. Яркие рисунки акварелью, огромное количество камней дизайнеры рекомендуют оставить в прошлых сезонах.

При оформлении низа джинсов важно не перестараться с декором. В тренде минимализм, который особенно касается украшения вещей.

Обрезая края джинсов, важно знать, какие фасоны и каким образом можно укоротить. Например, из моделей прямого кроя, выбрав правильную длину, можно сделать шорты короткие или длинные, капри, бермуды.

Существует возможность изменить длину, сохранив при этом заводскую строчку. Края прямых моделей можно дополнить бахромой, асимметрией.

С узкой моделью вариантов будет меньше. Из нее получатся только шорты мини, бермуды, капри и укороченные по щиколотку джинсы.

Обрезая джинсы, лучше делать это в 3 подхода – каждый раз все больше укорачивать длину, если еще сохраняется необходимость. Это избавит от того, что будут отрезаны лишние сантиметры.

Самый простой способ – обрезать