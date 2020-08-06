Брэд Питт и Дженнифер Энистон могут воссоединиться

Красивая, но скоротечная история любви Питта и Энистон началась еще в конце 90-х годов. Злые языки утверждали, что отношения звездной пары начинались ради хайпа, однако нельзя отрицать, что в конечном итоге между актерами возникла действительно прочная связь.

В 1999 году Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые публично объявили о том, что встречаются, а уже в 2000 году весь мир обсуждал их свадьбу в Малибу. Предполагается, что торжество обошлось паре примерно в миллион долларов. Молодожены принесли друг другу милые шуточные клятвы, а затем провели медовый месяц на Сейшельских Островах.​

В течение следующих пяти лет брак Питта и Энистон был одной из самых обсуждаемых тем в глянцевых журналах: фанаты хотели знать о жизни пары абсолютно все. Сказка закончилась в 2004 году, на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», где Питт познакомился с тогда еще 29-летней Анджелиной Джоли. Новая пассия подарила актеру троих детей, однако официально оформление их отношения получили лишь в 2014 году — всего за два года до развода. Бракоразводный процесс растянулся еще на несколько лет и закончился только в апреле 2019 года.