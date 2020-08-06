Брэд Питт и Дженнифер Энистон могут воссоединиться

В 2005 году Брэд Питт и Дженнифер Энистон объявили о разводе, проведя в браке около пяти лет. Букмекеры оценили вероятность того, что звездная пара вновь объявит об отношениях , делится портал Kleo.ru.
Красивая, но скоротечная история любви Питта и Энистон началась еще в конце 90-х годов. Злые языки утверждали, что отношения звездной пары начинались ради хайпа, однако нельзя отрицать, что в конечном итоге между актерами возникла действительно прочная связь.
В 1999 году Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые публично объявили о том, что встречаются, а уже в 2000 году весь мир обсуждал их свадьбу в Малибу. Предполагается, что торжество обошлось паре примерно в миллион долларов. Молодожены принесли друг другу милые шуточные клятвы, а затем провели медовый месяц на Сейшельских Островах.
В течение следующих пяти лет брак Питта и Энистон был одной из самых обсуждаемых тем в глянцевых журналах: фанаты хотели знать о жизни пары абсолютно все. Сказка закончилась в 2004 году, на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», где Питт познакомился с тогда еще 29-летней Анджелиной Джоли. Новая пассия подарила актеру троих детей, однако официально оформление их отношения получили лишь в 2014 году — всего за два года до развода. Бракоразводный процесс растянулся еще на несколько лет и закончился только в апреле 2019 года.
После расставания Брэда Питта и Анджелины Джоли поклонники актера не оставляют надежд на то, что он снова вернется к Дженнифер Энистон. Аналитики букмекерских компаний также не исключают такой исход. Портал «Рейтинг Букмекеров» сообщает, что они предлагают поставить на воссоединение пары по коэффициенту 4,0, что соответствует вероятности 25 процентов. Сложно сказать, что думает об этом Дженнифер Энистон, однако сам Питт неоднократно заявлял, что расставание с ней было «самой большой ошибкой в его жизни».