6 привычек в уходе за волосами, с которыми лучше расстаться после 40 лет

О том, какие распространенные прически могут добавить нам пять, десять или даже больше лет, рассказывает портал «Домашний Очаг».

Носить слишком крутые кудри

Чем старше вы становитесь, тем более мягкой должна быть ваша завивка и тем более крупными — локоны. Выбирайте прически, предусматривающие тонкие, легкие, чуть вьющиеся пряди — они визуально сделают ваш образ более юным.

Пересушивать волосы

С годами наши волосы становятся более восприимчивыми к воздействию солнца, а также агрессивных средств для укладки. Они быстро теряют влагу, становятся сухими, тусклыми и ломкими — и именно по этой причине важно давать волосам дополнительную заботу, увлажняя и питая их.

Выбирать слишком темную краску для волос

«Радикальный черный цвет» и все, что на него похоже — самый неудачный выбор, который только можно представить. Во‑первых, слишком темный цвет волос заставляет лицо выглядеть более бледным, изможденным и усталым, чем есть на самом деле — и тем самым делает нас старше. А, во‑вторых, темная краска подчеркнет любые недостатки самих волос — что тоже только прибавит нам лет.

Использовать агрессивные средства укладки

Чем чаще вы пользуетесь фенами, утюжками и щипцами для завивки, тем более поврежденными выглядят ваши волосы — и тем более возрастным кажется ваш образ. Если ваша прическа требует частого использования этих средств, обязательно пользуйтесь защитными спреями, кондиционерами, а также маслами и масками, которые увлажняют и защищают волосы.

Не ухаживать за секущимися кончиками

Если у вас волосы, склонные к повреждениям, то вам особенно важно давать им необходимый уход, а также вовремя состригать секущиеся концы. Между тем, чем более неухоженные ваши волосы, тем старше вы выглядите.

Делать жесткие укладки