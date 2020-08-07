Собираем школьника: что купить из канцелярки и одежды?

Сентября многие ждут с тревогой — откроются ли школы для учеников первого сентября? И если да, то что нужно купить будущим первоклассникам?

Школа нынче удовольствие не из дешевых, так что стоит купить из канцелярии и одежды, на чем можно сэкономить, а на чем ни в коем случае нельзя, и с чего начать?

Начните с родительского чата…

В каждом классе есть энергичные мамы и папы, которые организуют совместные закупки рабочих тетрадей, подставок для учебников и прочих важных вещей. Присмотритесь: если предложение действительно разумно, вы можете сэкономить время и деньги.

Мы также не знаем, как пандемия повлияет на требования к школьникам — возможно, придется закупиться многоразовыми масками.

Канцтовары

Если вы собираете первоклассника, затраты могут быть очень впечатляющи — все приходится покупать с нуля. Если ваш малыш левша, стоит поискать канцелярию, адаптированную под левую руку — этим вы сэкономите ребенку немало нервов.

Вот, что может пригодиться первокласснику

Синие шариковые ручки — 3−4 штуки. Чтобы маленькие пальчики не уставали, лучше выбирать ручки с резиновой манжетой.

— 3−4 штуки. Чтобы маленькие пальчики не уставали, лучше выбирать ручки с резиновой манжетой. Карандаши простые — 2−3 штуки, разной мягкости. Всем, что щелкает, ребенок будет щелкать, поэтому оставьте автоматические карандаши и ручки на будущее.

— 2−3 штуки, разной мягкости. Всем, что щелкает, ребенок будет щелкать, поэтому оставьте автоматические карандаши и ручки на будущее. Ручки цветные , в зависимости от требований педагога.

, в зависимости от требований педагога. Карандаши цветные .

. Точилка . Лучше купить закрытую простую модель, которая не будет отвлекать внимание на уроке жужжанием моторчика или броским дизайном. «Открытые» точилки чреваты стружкой по всем поверхностям в школе и дома.

. Лучше купить закрытую простую модель, которая не будет отвлекать внимание на уроке жужжанием моторчика или броским дизайном. «Открытые» точилки чреваты стружкой по всем поверхностям в школе и дома. Линейка . Предпочтительнее деревянная, она менее хрупкая и реже окрашивается производителями в ядовитые неоновые цвета.

. Предпочтительнее деревянная, она менее хрупкая и реже окрашивается производителями в ядовитые неоновые цвета. Пенал . Пеналы с внутренними резинками обычно удобнее и приучают детей к организованности. Чтобы облегчить «груз» младшего школьника, некоторые родители покупают два пенала — маленький повседневный и большой для цветных карандашей, кистей, чтобы брать с собой его только по необходимости.

. Пеналы с внутренними резинками обычно удобнее и приучают детей к организованности. Чтобы облегчить «груз» младшего школьника, некоторые родители покупают два пенала — маленький повседневный и большой для цветных карандашей, кистей, чтобы брать с собой его только по необходимости. Дневник . Первоклассникам он нужен не всегда, но если потребуется — выбирайте тот, что в твердом переплете.

. Первоклассникам он нужен не всегда, но если потребуется — выбирайте тот, что в твердом переплете. Тетради в косую линейку — 10 штук, в клетку — 15 штук. Это примерная рекомендация, точнее вам скажет учительница. Спросите у нее о допустимости совушек, котиков и машинок на обложке, иначе может оказаться, что ваши красивые дорогие тетради придется оборачивать в бумагу.

— 10 штук, — 15 штук. Это примерная рекомендация, точнее вам скажет учительница. Спросите у нее о допустимости совушек, котиков и машинок на обложке, иначе может оказаться, что ваши красивые дорогие тетради придется оборачивать в бумагу. Ластик . На ластиках отдыхает душа китайских производителей, которые будто соревнуются, кто придумает резинку краше, ароматнее или сложнее. Не поддавайтесь красоте, выбирайте простые однотонные ластики — ароматизированные модели некоторые дети от скуки жуют, а многосоставные расползаются по всей квартире.

. На ластиках отдыхает душа китайских производителей, которые будто соревнуются, кто придумает резинку краше, ароматнее или сложнее. Не поддавайтесь красоте, выбирайте простые однотонные ластики — ароматизированные модели некоторые дети от скуки жуют, а многосоставные расползаются по всей квартире. Обложки для тетрадей и учебников .

. Папка для тетрадей , включая рабочие, большого формата.

, включая рабочие, большого формата. Файлы и бумага для принтера. Некоторые учебные программы предполагают кучу проектов, рефератов, презентаций — даже в первом классе.

для принтера. Некоторые учебные программы предполагают кучу проектов, рефератов, презентаций — даже в первом классе. Небольшой степлер .

. Подставки для книг домой и в школу. Последние родители часто закупают централизованно и оставляют в классе.

и в школу. Последние родители часто закупают централизованно и оставляют в классе. Альбом для рисования (или отдельные листы в папке). Выбирайте такой, из которого ребенок сам сможет аккуратно вырвать страницу, не повредив рисунок.

(или отдельные листы в папке). Выбирайте такой, из которого ребенок сам сможет аккуратно вырвать страницу, не повредив рисунок. Пластилин . На нем лучше не экономить, так как в младших классах это основной инструмент для детского творчества. Пусть в вашем наборе будут чистые красивые цвета, включая белый. Не забудьте про дощечку, пластилин часто пачкается.

. На нем лучше не экономить, так как в младших классах это основной инструмент для детского творчества. Пусть в вашем наборе будут чистые красивые цвета, включая белый. Не забудьте про дощечку, пластилин часто пачкается. Гуашь и медовые акварельные краски. Цветов акварели должно быть не слишком много, все-таки ребенок не в художественную школу идет.

и медовые акварельные краски. Цветов акварели должно быть не слишком много, все-таки ребенок не в художественную школу идет. Кисти для рисования — мягкие, круглые и натуральные. Возьмите три кисточки — от маленькой (например, №3) до большой (но не больше №9).

— мягкие, круглые и натуральные. Возьмите три кисточки — от маленькой (например, №3) до большой (но не больше №9). Стакан-непроливайка , для школы и для дома (их тоже часто оставляют в классе).

, для школы и для дома (их тоже часто оставляют в классе). Палитра — 1−2 штуки, с округлыми или прямоугольными ячейками.

— 1−2 штуки, с округлыми или прямоугольными ячейками. Цветная бумага и картон. Спросите у педагога, потребуются ли более специфические материалы, например, фольгированная, папиросная или бархатная бумага.

и картон. Спросите у педагога, потребуются ли более специфические материалы, например, фольгированная, папиросная или бархатная бумага. Может пригодиться белый картон.

Клей ПВА с тонким носиком и клей-карандаш .

с тонким носиком и . Канцелярский корректор (но не все учителя разрешают его использование).

(но не все учителя разрешают его использование). Ножницы с закругленными концами и небольшими колечками. Проверьте, удобны ли они вашему ребенку.

и небольшими колечками. Проверьте, удобны ли они вашему ребенку. Счетные палочки (но сначала спросите у учительницы, нужны ли они, и если да, то какие).

Закладки для учебников.

С детьми постарше перед закупками очень полезно бывает провести инспекцию в ящиках стола и на полках. Может оказаться, что в темных глубинах скрываются позабытые ластики, чистые тетради и запасные ручки — какая-никакая экономия.

Что, помимо перечисленного, потребуется более старшему школьнику?

Тетради на 12/24/28 страниц (в зависимости от потребностей), обложки для них.

Папки для бумаг со скоросшивателем.

Дырокол.

Маркеры, текстовыделители, фломастеры.

Цветные ручки.

Транспортир.

Линейка-уголок.

Циркуль.

Калькулятор.

Плотная папка на молнии с ручкой (если ваш ребенок ходит к репетитору).

А как выбрать рюкзак?

Вот несколько рекомендаций специалистов:

Взвесьте вашего ребенка, а потом рюкзак со всеми учебниками. Если тот весит больше 10% веса школьника, подумайте, что стоит убрать.

Пустой рюкзак должен весить не более 700 грамм в младшей школе и не более килограмма — в старшей.

Не покупайте рюкзак «на века». Он не должен быть шире плеч ребенка.

Светоотражающие элементы должны быть как на самом рюкзаке, так и на лямках.

Мягкие широкие лямки s-образной удобнее и физиологичнее. Обратите внимание на качество фурнитуры, регулирующей их длину.

Ортопедическая спинка равномерно распределяет вес.

Не забудьте о мешке для сменки — он должен быть легким, удобным и непромокаемым. Лучше выбирать рюкзак и мешок для сменки в одной цветовой гамме.

Что еще может пригодиться?

Бутылка для воды

Ланч-бокс

Маленькая косметичка с влажными салфетками, санитайзером и бумажными платочками. В нее также можно положить запасную резинку для волос, маленькую расческу, пару невидимок.

Школьная форма

В Эстонии нет единого стандарта школьной формы.

Удобнее всего составить для ребенка «капсульный» гардероб, элементы которого можно комбинировать между собой. Обычно для девочек это юбка, брюки, сарафан, блузка, водолазка, жакет, безрукавка. У мальчиков — брюки, рубашка, водолазка, джемпер, пиджак, безрукавка. Отопление в школах бывает своеобразным, поэтому лучше одевать ребенка «слоями», для удобной терморегуляции.

Что стоит купить для девочки:

Рубашка с короткими рукавами — 2−3 штуки

Рубашка/блузка/водолазка с длинными рукавами — 4−5 штук

Юбки — 2 штуки

Брюки — 1−2 пары

Сарафан или школьное платье

Жилет — 1−2 штуки

Пиджак/жакет/кардиган

Спортивный костюм

Несколько футболок

Колготки, гольфы, носки, белье

Заколки, бантики, ленточки, резинки.

Верхняя одежда по сезону

Обувь по сезону

Кроссовки

Обувь для сменки (балетки, удобные туфли, слипы, мокасины)

Что стоит купить для мальчика:

Рубашка с короткими рукавами — 2−3 штуки

Рубашка/блузка/водолазка с длинными рукавами — 4−5 штук

Брюки (полегче и потеплее) — 4 пары

Жилет — 2 штуки

Пиджак/жакет/кардиган

Спортивный костюм

Несколько футболок

Белье, носки

Верхняя одежда по сезону

Обувь по сезону

Кроссовки

Обувь для сменки

О чем еще стоит помнить?

Одежда для школьника должна быть изготовлена преимущественно из натуральных волокон (не менее 50%), она комфортнее в носке и лучше переносит стирки, не теряя вида.

Вы можете обнаружить в своем ребенке высокочувствительную личность (шансы выше, если в анамнезе у малыша было «оно колется», «колготки чешутся», «штаны давят», «этикетка царапает»). Школьная форма, все-таки, не самая приятная одежда, поэтому попросите ребенка все примерить перед покупкой, особенно уделяя внимание комфортности швов и горловины, ощущению ткани на теле и прочим тактильным ощущениям. Будет обидно потратить кругленькую сумму на одежду, которую ребенок наотрез откажется носить.

Если вы можете позволить себе потратить немного больше денег на рубашки и блузки, не требующие глажки (non iron), сделайте это. Их достаточно расправить на вешалке и дать высохнуть. Мало кто медитирует над утюгом, большинству мам есть, чем еще заняться.

«На вырост» можно купить джемпер, свободную рубашку, юбку, брюки или сарафан, обувь для сменки. А вот все приталенное и плотное лучше покупать четко по размеру. Как и спортивную обувь.

С внутренней стороны можно нашить специальные ярлычки и подписать их маркером для ткани (он не испортит одежду при стирке). Многие дети теряют вещи с невероятной скоростью.

Выбирайте обувь с нескользящей подошвой с липучками или резинками, ее удобно надевать.

Не забывайте о силе добрососедства: в районных группах можно очень удачно приобрести одежду и обувь, которую дети успели надеть всего раз или два перед скачком роста. Полезными будут и сайты объявлений.

Многие «мамские» группы обмениваются одеждой и вовсе бесплатно — дети растут стремительно. Там же можно поучаствовать в совместных закупках «базовых» вещей — например, трусиков и носочков.

Распланируйте закупки, исходя из графиков распродаж. Например, зимнюю куртку «на вырост» можно выгодно приобрести весной, а блузку купить на распродаже прошлой коллекции.

Полезным бывает подписаться на новости крупных магазинов — они рассылают промокоды, уведомления об акциях и выгодные предложения.

Нравится вещь, но не нравится цена? Если вы готовы рискнуть тем, что товар успеют купить, зарегистрируйтесь и положите его в корзину. Через пару дней магазин напомнит о себе, а через неделю-полторы может предложить скидку.