Собираем школьника: что купить из канцелярки и одежды?
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Сентября многие ждут с тревогой — откроются ли школы для учеников первого сентября? И если да, то что нужно купить будущим первоклассникам?
Школа нынче удовольствие не из дешевых, так что стоит купить из канцелярии и одежды, на чем можно сэкономить, а на чем ни в коем случае нельзя, и с чего начать?
Начните с родительского чата…
В каждом классе есть энергичные мамы и папы, которые организуют совместные закупки рабочих тетрадей, подставок для учебников и прочих важных вещей. Присмотритесь: если предложение действительно разумно, вы можете сэкономить время и деньги.
Мы также не знаем, как пандемия повлияет на требования к школьникам — возможно, придется закупиться многоразовыми масками.
Канцтовары
Если вы собираете первоклассника, затраты могут быть очень впечатляющи — все приходится покупать с нуля. Если ваш малыш левша, стоит поискать канцелярию, адаптированную под левую руку — этим вы сэкономите ребенку немало нервов.
Вот, что может пригодиться первокласснику
- Синие шариковые ручки — 3−4 штуки. Чтобы маленькие пальчики не уставали, лучше выбирать ручки с резиновой манжетой.
- Карандаши простые — 2−3 штуки, разной мягкости. Всем, что щелкает, ребенок будет щелкать, поэтому оставьте автоматические карандаши и ручки на будущее.
- Ручки цветные, в зависимости от требований педагога.
- Карандаши цветные.
- Точилка. Лучше купить закрытую простую модель, которая не будет отвлекать внимание на уроке жужжанием моторчика или броским дизайном. «Открытые» точилки чреваты стружкой по всем поверхностям в школе и дома.
- Линейка. Предпочтительнее деревянная, она менее хрупкая и реже окрашивается производителями в ядовитые неоновые цвета.
- Пенал. Пеналы с внутренними резинками обычно удобнее и приучают детей к организованности. Чтобы облегчить «груз» младшего школьника, некоторые родители покупают два пенала — маленький повседневный и большой для цветных карандашей, кистей, чтобы брать с собой его только по необходимости.
- Дневник. Первоклассникам он нужен не всегда, но если потребуется — выбирайте тот, что в твердом переплете.
- Тетради в косую линейку — 10 штук, в клетку — 15 штук. Это примерная рекомендация, точнее вам скажет учительница. Спросите у нее о допустимости совушек, котиков и машинок на обложке, иначе может оказаться, что ваши красивые дорогие тетради придется оборачивать в бумагу.
- Ластик. На ластиках отдыхает душа китайских производителей, которые будто соревнуются, кто придумает резинку краше, ароматнее или сложнее. Не поддавайтесь красоте, выбирайте простые однотонные ластики — ароматизированные модели некоторые дети от скуки жуют, а многосоставные расползаются по всей квартире.
- Обложки для тетрадей и учебников.
- Папка для тетрадей, включая рабочие, большого формата.
- Файлы и бумага для принтера. Некоторые учебные программы предполагают кучу проектов, рефератов, презентаций — даже в первом классе.
- Небольшой степлер.
- Подставки для книг домой и в школу. Последние родители часто закупают централизованно и оставляют в классе.
- Альбом для рисования (или отдельные листы в папке). Выбирайте такой, из которого ребенок сам сможет аккуратно вырвать страницу, не повредив рисунок.
- Пластилин. На нем лучше не экономить, так как в младших классах это основной инструмент для детского творчества. Пусть в вашем наборе будут чистые красивые цвета, включая белый. Не забудьте про дощечку, пластилин часто пачкается.
- Гуашь и медовые акварельные краски. Цветов акварели должно быть не слишком много, все-таки ребенок не в художественную школу идет.
- Кисти для рисования — мягкие, круглые и натуральные. Возьмите три кисточки — от маленькой (например, №3) до большой (но не больше №9).
- Стакан-непроливайка, для школы и для дома (их тоже часто оставляют в классе).
- Палитра — 1−2 штуки, с округлыми или прямоугольными ячейками.
- Цветная бумага и картон. Спросите у педагога, потребуются ли более специфические материалы, например, фольгированная, папиросная или бархатная бумага.
- Может пригодиться белый картон.
- Клей ПВА с тонким носиком и клей-карандаш.
- Канцелярский корректор (но не все учителя разрешают его использование).
- Ножницы с закругленными концами и небольшими колечками. Проверьте, удобны ли они вашему ребенку.
- Счетные палочки (но сначала спросите у учительницы, нужны ли они, и если да, то какие).
- Закладки для учебников.
С детьми постарше перед закупками очень полезно бывает провести инспекцию в ящиках стола и на полках. Может оказаться, что в темных глубинах скрываются позабытые ластики, чистые тетради и запасные ручки — какая-никакая экономия.
Что, помимо перечисленного, потребуется более старшему школьнику?
- Тетради на 12/24/28 страниц (в зависимости от потребностей), обложки для них.
- Папки для бумаг со скоросшивателем.
- Дырокол.
- Маркеры, текстовыделители, фломастеры.
- Цветные ручки.
- Транспортир.
- Линейка-уголок.
- Циркуль.
- Калькулятор.
- Плотная папка на молнии с ручкой (если ваш ребенок ходит к репетитору).
- А как выбрать рюкзак?
- Вот несколько рекомендаций специалистов:
- Взвесьте вашего ребенка, а потом рюкзак со всеми учебниками. Если тот весит больше 10% веса школьника, подумайте, что стоит убрать.
- Пустой рюкзак должен весить не более 700 грамм в младшей школе и не более килограмма — в старшей.
- Не покупайте рюкзак «на века». Он не должен быть шире плеч ребенка.
- Светоотражающие элементы должны быть как на самом рюкзаке, так и на лямках.
- Мягкие широкие лямки s-образной удобнее и физиологичнее. Обратите внимание на качество фурнитуры, регулирующей их длину.
- Ортопедическая спинка равномерно распределяет вес.
- Не забудьте о мешке для сменки — он должен быть легким, удобным и непромокаемым. Лучше выбирать рюкзак и мешок для сменки в одной цветовой гамме.
Что еще может пригодиться?
- Бутылка для воды
- Ланч-бокс
- Маленькая косметичка с влажными салфетками, санитайзером и бумажными платочками. В нее также можно положить запасную резинку для волос, маленькую расческу, пару невидимок.
Школьная форма
В Эстонии нет единого стандарта школьной формы.
Удобнее всего составить для ребенка «капсульный» гардероб, элементы которого можно комбинировать между собой. Обычно для девочек это юбка, брюки, сарафан, блузка, водолазка, жакет, безрукавка. У мальчиков — брюки, рубашка, водолазка, джемпер, пиджак, безрукавка. Отопление в школах бывает своеобразным, поэтому лучше одевать ребенка «слоями», для удобной терморегуляции.
Что стоит купить для девочки:
- Рубашка с короткими рукавами — 2−3 штуки
- Рубашка/блузка/водолазка с длинными рукавами — 4−5 штук
- Юбки — 2 штуки
- Брюки — 1−2 пары
- Сарафан или школьное платье
- Жилет — 1−2 штуки
- Пиджак/жакет/кардиган
- Спортивный костюм
- Несколько футболок
- Колготки, гольфы, носки, белье
- Заколки, бантики, ленточки, резинки.
- Верхняя одежда по сезону
- Обувь по сезону
- Кроссовки
- Обувь для сменки (балетки, удобные туфли, слипы, мокасины)
Что стоит купить для мальчика:
- Рубашка с короткими рукавами — 2−3 штуки
- Рубашка/блузка/водолазка с длинными рукавами — 4−5 штук
- Брюки (полегче и потеплее) — 4 пары
- Жилет — 2 штуки
- Пиджак/жакет/кардиган
- Спортивный костюм
- Несколько футболок
- Белье, носки
- Верхняя одежда по сезону
- Обувь по сезону
- Кроссовки
- Обувь для сменки
О чем еще стоит помнить?
Одежда для школьника должна быть изготовлена преимущественно из натуральных волокон (не менее 50%), она комфортнее в носке и лучше переносит стирки, не теряя вида.
Вы можете обнаружить в своем ребенке высокочувствительную личность (шансы выше, если в анамнезе у малыша было «оно колется», «колготки чешутся», «штаны давят», «этикетка царапает»). Школьная форма, все-таки, не самая приятная одежда, поэтому попросите ребенка все примерить перед покупкой, особенно уделяя внимание комфортности швов и горловины, ощущению ткани на теле и прочим тактильным ощущениям. Будет обидно потратить кругленькую сумму на одежду, которую ребенок наотрез откажется носить.
Если вы можете позволить себе потратить немного больше денег на рубашки и блузки, не требующие глажки (non iron), сделайте это. Их достаточно расправить на вешалке и дать высохнуть. Мало кто медитирует над утюгом, большинству мам есть, чем еще заняться.
«На вырост» можно купить джемпер, свободную рубашку, юбку, брюки или сарафан, обувь для сменки. А вот все приталенное и плотное лучше покупать четко по размеру. Как и спортивную обувь.
С внутренней стороны можно нашить специальные ярлычки и подписать их маркером для ткани (он не испортит одежду при стирке). Многие дети теряют вещи с невероятной скоростью.
Выбирайте обувь с нескользящей подошвой с липучками или резинками, ее удобно надевать.
Не забывайте о силе добрососедства: в районных группах можно очень удачно приобрести одежду и обувь, которую дети успели надеть всего раз или два перед скачком роста. Полезными будут и сайты объявлений.
Многие «мамские» группы обмениваются одеждой и вовсе бесплатно — дети растут стремительно. Там же можно поучаствовать в совместных закупках «базовых» вещей — например, трусиков и носочков.
Распланируйте закупки, исходя из графиков распродаж. Например, зимнюю куртку «на вырост» можно выгодно приобрести весной, а блузку купить на распродаже прошлой коллекции.
Полезным бывает подписаться на новости крупных магазинов — они рассылают промокоды, уведомления об акциях и выгодные предложения.
Нравится вещь, но не нравится цена? Если вы готовы рискнуть тем, что товар успеют купить, зарегистрируйтесь и положите его в корзину. Через пару дней магазин напомнит о себе, а через неделю-полторы может предложить скидку.
Вам необязательно покупать все сразу — в начале октября все успокоится, и можно будет спокойно приобрести необходимое.