Маринованные арбузы в банках: лучшие рецепты на зиму

Заготовки из арбуза отличаются большим разнообразием. Из сочной мякоти можно делать варенье, компоты, варить нардек – арбузный мед. Мы предлагаем приготовить маринованные арбузы в банках, пишет Сегодня.
Для заготовок нужно выбирать спелые, но не перезревшие плоды. Идеально подходят арбузы средней величины – килограммов 5-7. Чересчур большие ягоды могут иметь избыток удобрений.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 2 кг арбуза
- 3 ст.л. меда
- 1 ст.л. сахара
- 2,5 л воды
- 160 г уксуса 9%
- 1 ст.л. крупной соли
Способ приготовления:
- Арбуз тщательно помыть, разрезать на треугольники вместе с кожурой. Семечки по возможности удалить. Чтобы арбуз было удобнее расфасовать по банкам, у каждого треугольника нужно срезать уголки на кожуре.
- Плотно выложить ломтики арбуза в стерилизованные банки. Залить кипятком, дать постоять 10 минут, перелить воду в сотейник, а арбузы еще один раз залить горячей водой.
- Снова вылить жидкость в сотейник. Довести до кипения на сильном огне, всыпать соль и сахар, хорошо перемешать, чтобы кристаллы растворились.
- Влить мед, перемешать, готовить на слабом огне 5 минут, в конце добавить уксус и снять с плиты.
- Залить дольки арбуза в банках горячим маринадом.
- Закрыть металлическими крышками, перевернуть и накрыть пледом. Дать полностью остыть.
- Хранить маринованный арбуз в темном прохладном месте.