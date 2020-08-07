Пт, 7.08.2020

Маринованные арбузы в банках: лучшие рецепты на зиму

Маринованные арбузы в банках. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Заготовки из арбуза отличаются большим разнообразием. Из сочной мякоти можно делать варенье, компоты, варить нардек – арбузный мед. Мы предлагаем приготовить маринованные арбузы в банках, пишет Сегодня.

Для заготовок нужно выбирать спелые, но не перезревшие плоды. Идеально подходят арбузы средней величины – килограммов 5-7. Чересчур большие ягоды могут иметь избыток удобрений.

Маринованные арбузы в банках. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 2 кг арбуза
  • 3 ст.л. меда
  • 1 ст.л. сахара
  • 2,5 л воды
  • 160 г уксуса 9%
  • 1 ст.л. крупной соли

Способ приготовления:

  1. Арбуз тщательно помыть, разрезать на треугольники вместе с кожурой. Семечки по возможности удалить. Чтобы арбуз было удобнее расфасовать по банкам, у каждого треугольника нужно срезать уголки на кожуре.
  2. Плотно выложить ломтики арбуза в стерилизованные банки. Залить кипятком, дать постоять 10 минут, перелить воду в сотейник, а арбузы еще один раз залить горячей водой.
  3. Снова вылить жидкость в сотейник. Довести до кипения на сильном огне, всыпать соль и сахар, хорошо перемешать, чтобы кристаллы растворились.
  4. Влить мед, перемешать, готовить на слабом огне 5 минут, в конце добавить уксус и снять с плиты.
  5. Залить дольки арбуза в банках горячим маринадом.
  6. Закрыть металлическими крышками, перевернуть и накрыть пледом. Дать полностью остыть.
  7. Хранить маринованный арбуз в темном прохладном месте.
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