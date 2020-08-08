Как сделать вкусный ягодный сорбет из малины и черники

Ягодный сорбет – потрясающий летний десерт. Приготовленный из малины, черники, свежевыжатого лимонного сока, сахарной пудры и соли, он наверняка станет хитом в вашем доме. Вы можете сохранить этот рецепт для особых случаев, таких как вечеринка на свежем воздухе, день рождения или свидание, пишет Сегодня.
Кстати, малина полна антиоксидантов и повышает иммунитет, а черника богата витамином С и клетчаткой. Попробуйте этот удивительный рецепт и наслаждайтесь полезным десертом вместе семьей и близкими!
Сорбет с черникой и малиной
Время приготовления:
15 минут + время на охлаждение
Калорийность:
140 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 чашки черники
- 4 столовые ложки лимонного сока
- 2 1/2 чашки сахарной пудры
- 2 чашки малины
- 2 щепотки соли
- 2 веточки мяты (только листья)
Способ приготовления:
- Малину и чернику вымыть под струей холодной воды.
- Поставить кастрюлю на средний огонь и добавить сахарную пудру вместе с водой, довести до кипения и готовить, пока сахар не растворится.
- Добавить лимонный сок и соль и варить еще 3 минуты на среднем огне. Остудить, перелить сироп в чашу блендера и добавить ягоды. Взбить до получения однородной смеси.
- Процедить смесь в большую миску и дать постоять в течение 10-12 минут.
- Затем переложить смесь в контейнер и закрыть крышкой. Поставить в в морозилку на 8-10 часов, разминая вилкой или взбивая миксером через каждый час-два, чтобы разбить кристаллики льда.
Как подавать ягодный сорбет
Достать из морозилки, дать немного оттаять. Ложкой сформировать шарики и подавать сорбет, украсив листиками мяты.