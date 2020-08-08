Как сделать вкусный ягодный сорбет из малины и черники

Ягодный сорбет – потрясающий летний десерт. Приготовленный из малины, черники, свежевыжатого лимонного сока, сахарной пудры и соли, он наверняка станет хитом в вашем доме. Вы можете сохранить этот рецепт для особых случаев, таких как вечеринка на свежем воздухе, день рождения или свидание, пишет Сегодня.