Девять простых привычек, которые подарят нам «лишние» пять лет жизни

Как продлить жизнь и молодость? Ученые знают! Вот хобби и привычки, которые стоит как можно скорее развить, чтобы гарантированно прибавить себе пять лет жизни и даже больше, пишет «Домашний Очаг».

Следить за здоровьем зубов

Регулярное посещение стоматолога не только сохранит ваши зубы и десны здоровыми, но и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые все еще занимают лидирующие позиции в списке причин преждевременной смерти. Дело в том, что бактерии, образующиеся во время заболеваний десен и зубов, способны проникать в артерии и скапливаться на их стенках в виде бляшек, тем самым закупоривая их. Если вы страдаете болезнями десен, ваш риск умереть раньше срока повышается на 12% - к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного недавно в журнале Американской ассоциации кардиологов. Так что не забывайте чистить зубы, пользуйтесь зубной нитью и обязательно посещайте стоматолога хотя бы дважды в год.

Заниматься сексом

Да-да, регулярный и частый (хотя бы несколько раз в неделю) секс способен продлить нашу жизнь на несколько лет — но только в том случае, если этот секс завершается оргазмом. Окситоцин, который высвобождается во время секса, помогает снимать стресс, понижает уровень гормона кортизола и поддерживает здоровье нашего сердца — очень полезное занятие!

Завести домашнее животное

Владельцы собак на 33% реже умирают от заболеваний сердца и сосудов. Наши маленькие пушистые друзья помогают нам бороться со стрессом, делают нашу жизнь более активной и просто придают ей смысл — так что балуйте своих питомцев и пусть они проживать с нами как можно дольше!

Перейти на средиземноморский рацион

Два года назад диетологи пришли к единодушному мнению: если и есть диета, которая способна помочь нам дожить до 100 лет, то это средиземноморский рацион. Одно из исследований показало: у людей, которые придерживаются этого типа питания, более длинные теломеры — защитные колпачки на концах хромосом, которые не позволяют клеткам стареть. Много овощей, фруктов, рыбы, орехов и цельного зерна, а также оливкового масла — вот основа средиземноморского рационе. Попробуйте — вдруг это и правда работает?

Пить вино

Антиоксиданты, содержащиеся в красном вине, помогают увеличить продолжительность жизни, а также помогают снизить уровень стресса. Разумеется, важно соблюдать меру — не более одного бокала в день.

Спать

7−9 часов сна, обязательно ночью, желательно, чтобы хотя бы час приходился на время до полуночи. Полноценный ночной отдых имеет решающее значение для восстановления и обновления тела, а также «перезагрузки» мозга. Помните, что каждый час, украденный у нашего сна, повышает риск преждевременной смерти на 12%!

Пользоваться защитой от солнца

Рак кожи поражает больше людей, чем все остальные формы этого заболевания, вместе взятые. Каждый час в мире от этой болезни умирает один человек. Использование солнцезащитного крема и солнцезащитных очков — это то, что мы можем сделать, чтобы снизить риск этого заболевания. Не рискуйте понапрасну!

Пить кофе

18% - вот насколько снизится риск преждевременной смерти, если выпивать ежедневно от двух до четырех чашечек кофе. Или еще проще: две чашечки кофе в день добавляют к ожидаемой продолжительности жизни 9 минут. Все дело в антиоксидантных свойствах кофе, которые снижают риск диабета, рака и болезней сердца. Кстати, кофе без кофеина тоже работает!

Заниматься спортом