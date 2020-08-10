Расскажите парикмахеру! Пять видов окрашиваний, которые вас старят

Иссиня-черный

У черного более сотни оттенков и он смотрится достаточно хорошо, если это ваш натуральный цвет. Но нужно понимать, что искусственный черный цвет — совсем не то, что натуральный. Мы рассуждаем: если у меня черные волосы и появилась седина, я возьму черную краску с надписью black. Большая ошибка!

Прежде чем окрашивать волосы (если вы делаете это самостоятельно), подойдите к окну, под дневное освещение и хорошо рассмотрите пару волосков по отдельности, собрав их в пряди и после оцените общую картину. Замечаете? У черных волос тоже есть подтон — он может быть рыжеватым, переливаться каштаном или цветом шоколада. Это значит, что иссиня-черный — не ваш вариант. Вы потеряете красивый перелив и блики, получите очень мрачный черный, известный своей способностью добавить лет 10 даже 18-летней девчонке.

Решение: лучше всего, конечно, покраситься у хорошего стилиста в салоне. Но если это не вариант, возьмите две краски одного бренда: одну черную и другую в цвет вашему подтону. Так вы получите более близкий к натуральному оттенок и избежите слишком черного тона.

Мелирование

Казалось бы, этот тред давно должен остаться на плакатах из 2000-х. Но он по сей день встречается на улице и заставляет сжиматься сердца стилистов по волосам. Помните, как мы делали мелирование дома? Все просто: надеваешь на голову пакет, делаешь на нем дырки, через которые вытаскиваются рандомно пряди и окрашиваются в рыжеватый оттенок.

Результат: хаос из четких светлых прядей по всей длине. Да, тогда это было даже модно. Но мы не понимали эффекта, который должен быть достигнут. По идее, это должны быть выгоревшие на солнце пряди, а не светлые космы. Мелирование выглядит очень дешево, скрадывает объем и делает весь образ достаточно скучным и устаревшим. Забудьте про него, если хотите выглядеть молодо и свежо.

Решение: сейчас на замену мелированию пришел контуринг и блики. Это та техника, которая получается идеально только у профессионала. Но это того стоит! Правильно выделенные пряди у лица, освежают его цвет и добавляют объем шевелюре. Есть даже специальная техника babylights, который в точности повторяет оттенок выгоревших на солнце волос, который появлялся у нас в детстве.

Чтобы выглядеть моложе, выбирайте натуральные оттенки волос. Самый правильный ориентир — ваш природный оттенок волос.

Огненные оттенки

Да, рыжий сейчас в моде, но огненные оттенки могут сыграть с вами злую шутку, если подобрать неправильный тон. Рыжий в принципе капризный цвет и после 45 смотрится хорошо только на обладательницах фарфоровой кожи. Окрашивая волосы самостоятельно, легко получить грязный оттенок, который будет чем-то между бордо и красным, но никак не благородным рыжим.