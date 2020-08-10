Модные ошибки, которых можно избежать и сойти за стильного человека

Попробуем изменить подход к гардеробу минимумом средств. Несколько интересных правил от российского стилиста Владимира Макарова предлагает «Домашний Очаг».
В современной моде настолько размыты границы, что кажется, их и вовсе нет, и одежду можно сочетать так, как тебе захочется. Журналы, steet-style блогеры и дизайнеры кажется так и делают: берут разную клетку, полоски, множество цветов, все миксуют, и получается классно!
Иногда настолько, что эти луки отлично подойдут для недели моды, или показа, или для вечеринки. Секрет в том, что для таких экспериментов нужен «хороший глаз», вкус, чутье. Если вы не уверены, что обладаете ими в должной мере, а нарядиться при этом хотите не эпатажно, а просто для похода на работу, например, попробуйте пойти с другой стороны: отказаться от некоторых вещей, которые обычно выглядят как ошибки.
О запрете на эту «чудесную» вещь женского гардероба кажется мы уже высказывались. Но девушки в телесных колготках, капроновых носочках или гольфах все постоянно встречаются мне и на улицах, и на светских мероприятиях.
Забудьте о них, они никогда не украшают ваши ноги, с их цветом никогда не получается попасть точно в тон кожи, их всегда видно! Если вы привыкли их носить в теплое время года только потому, что у вас бледные ноги, то поверьте, лучше использовать хороший крем с эффектом загара (на самом деле подойдет чуть более темный тональник смешанный с увлажняющим кремом), чем носить более темные по тону колготки. Ведь никто не надевает колготки на руки, чтобы скрыть бледный цвет. В осеннее время лучше всего выбирать черные варианты, которые могут быть с узорами или рисунками, кстати. Если же вы работаете в компании, где по дресс-коду вы просто обязаны быть в колготках каждый день, и летом не можете носить черные, то, что ж поделать, выбирайте телесные самой минимальной плотности, чтобы их едва было заметно и у них не было блеска.
2. Старомодная и «странная» обувь
Обувь наш лучший помощник в создании образов. Даже самое простое платье может заиграть новыми красками и стать ультрамодным, и все благодаря красивой обуви.
Даже если у вас нет больших средств, чтобы каждый сезон баловать свои ножки новой парой, вы можете выглядеть стильно. Для этого достаточно покупать классические модели обуви, которые долгие годы не выходят из моды. Никто не говорит, что надо как Керри Брэдшоу в известном сериале «Секс в большом городе» бегать целый день на каблуках и ломать ноги на городских улицах. Есть масса удобной обуви, которая не выглядит как бабушкины ортопедические туфельки. Плюс в последнее время, многие обувные компании стали уделять особое внимание комфорту и создавать поистине удобные модели.
3. Пренебрегать базовыми вещами
Еще один способ не тратить много денег, чтобы выглядеть стильно, — покупать базовые вещи. Эти вещи будет легко миксовать не только между с собой, но и с той яркой юбкой, в которую вы недавно с первого взгляда влюбились в магазине. Классическая белая футболка, классические джинсы, белая рубашка — выручат вас в любой ситуации. Посмотрите внимательно на многих звезд и блогеров, они очень часто используют этот прием для того, чтобы немножечко уравновесить «яркие» вещи. Классическая расцветка этих вещей позволит носить их не один сезон, и скорее всего до момента, пока они не превратятся в ветошь.
4. Все на показ
Еще одна ошибка, которую совершенно того не желая совершает множество людей. Нельзя показывать все и сразу (если это не ваш жизненный принцип). Например, если вы надеваете верх с глубоким декольте, лучше не оголять ноги. С мини нужно надеть что-то более закрытое наверх, и тогда образ останется сексуальным, но не будет нарочитым и пошлым. Поверьте, выглядеть сногсшибательно можно и в самом стогом закрытом платье-водолазке, длиной до колена.
5. Высокие каблуки
Походка от бедра на высоких каблуках всегда завораживает и привлекает взгляды мужчин и окружающих, делает вас выше и иногда стройней. Но только не тогда, когда вы еле ползете на полусогнутых ногах, семеня и боясь упасть. Тут, конечно, выбор остается за вами, но если для вас это сложно, то и не нужно мучить себя и ломать себе ноги. Смело выбирайте каблук поустойчивее или пониже. От этого ваш образ не станет менее стильным. А вот походка точно будет более уверенной.
6. Чем ярче… тем хуже!
Давайте на чистоту, не многие имеют художественное образование или вкус, чтобы ловко работать с цветами и соединять их между собой. У некоторых это получается, мягко говоря, неважно. Наверное, стоит запомнить такое правило: в одном образе не совмещать более трех цветов. При этом цвета лучше подбирать между собой схожей тональности. Образы, собранные в одной цветовой гамме, выглядят всегда более «дорогими» и аристократичными.
7. Смешивать принты
«Открываю журнал, а там полоску соединили с клеткой, еще и аксессуары в горошек добавили, тоже так хочу!» Постойте, на фотосессиях в журналах или еще где либо, работают профессионалы, да еще и не один человек, а целая команда. Так что это отлично смотрится в журнале, на модели и в объективе фотокамеры. В жизни такие вещи лучше нейтрализовать или базовыми вещами, или однотонными соседями. Так вы точно создадите красивый лук.
8. Забывать об аксессуарах
Стилисты никогда не назовут образ завершенным, если в нем не будет аксессуаров. Блуза, юбка и туфли — это не лук, это просто надетые на вас вещи. Не забывайте использовать аксессуары: украшения, ремни, сумки, головные уборы и платочки. Аксессуары придают образу полноту, глубину, интересно расставляют акценты. И вообще могут легко изменить любую вещь. Например смените на тренче ремень на кожаный или добавьте к джемперу платок и берет. Тут можно смело экспериментировать или брать пример с модных блогеров, чей стиль вам близок.
9. Неправильное белье
Эта тема актуальна всегда, не важно, какой у вас размер, возраст или пол. Правильно подобранное белье поможет не только лучше сидеть вашей одежде, но и вам чувствовать себя более уверенно. Оно не должно быть маленьким и делать из вас «гусеницу», не должно быть большим и болтаться на вас. Еще немаловажно помнить, что под светлую одежду не нужно надевать темное белье (кстати белое под белое тоже нельзя, лучше телесное), под обтягивающее — кружевное. Помните, что весь ваш образ начинается с белья!
Не раз уже убеждался, что ты не знаешь, где и когда тебя будут подстерегать подарки судьбы (интересные встречи и все такое). Именно поэтому нужно всегда выглядеть на все сто. Научитесь делать легкий дневной макияж, добавляя лицу свежести. И не жалейте времени на волосы — они всегда должны быть ухоженными и чистыми. Тут стоить найти хорошего мастера, который сможет вам сделать окраску, которая будет держаться долго или которую вы сможете повторить сами.
Вспоминаю свою бабушку: она никогда не позволяла себе пойти на работу без укладки, крутила бигуди и иногда даже спала с ними. Понимаю, что утром удобно замотать дульку на голове и побежать на работу, но за это же время можно легко сделать легкие волны или просто собрать растрепанный хвост. И несмотря на сегодняшний тренд на андрогинность и комфорт, я настаиваю: не стоит забывать о женственности. В конце концов, а вдруг женственность — это именно ваше?