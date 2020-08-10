Модные ошибки, которых можно избежать и сойти за стильного человека

4. Все на показ

Еще одна ошибка, которую совершенно того не желая совершает множество людей. Нельзя показывать все и сразу (если это не ваш жизненный принцип). Например, если вы надеваете верх с глубоким декольте, лучше не оголять ноги. С мини нужно надеть что-то более закрытое наверх, и тогда образ останется сексуальным, но не будет нарочитым и пошлым. Поверьте, выглядеть сногсшибательно можно и в самом стогом закрытом платье-водолазке, длиной до колена.

5. Высокие каблуки

Походка от бедра на высоких каблуках всегда завораживает и привлекает взгляды мужчин и окружающих, делает вас выше и иногда стройней. Но только не тогда, когда вы еле ползете на полусогнутых ногах, семеня и боясь упасть. Тут, конечно, выбор остается за вами, но если для вас это сложно, то и не нужно мучить себя и ломать себе ноги. Смело выбирайте каблук поустойчивее или пониже. От этого ваш образ не станет менее стильным. А вот походка точно будет более уверенной.

6. Чем ярче… тем хуже!

Давайте на чистоту, не многие имеют художественное образование или вкус, чтобы ловко работать с цветами и соединять их между собой. У некоторых это получается, мягко говоря, неважно. Наверное, стоит запомнить такое правило: в одном образе не совмещать более трех цветов. При этом цвета лучше подбирать между собой схожей тональности. Образы, собранные в одной цветовой гамме, выглядят всегда более «дорогими» и аристократичными.

7. Смешивать принты

«Открываю журнал, а там полоску соединили с клеткой, еще и аксессуары в горошек добавили, тоже так хочу!» Постойте, на фотосессиях в журналах или еще где либо, работают профессионалы, да еще и не один человек, а целая команда. Так что это отлично смотрится в журнале, на модели и в объективе фотокамеры. В жизни такие вещи лучше нейтрализовать или базовыми вещами, или однотонными соседями. Так вы точно создадите красивый лук.

8. Забывать об аксессуарах

Стилисты никогда не назовут образ завершенным, если в нем не будет аксессуаров. Блуза, юбка и туфли — это не лук, это просто надетые на вас вещи. Не забывайте использовать аксессуары: украшения, ремни, сумки, головные уборы и платочки. Аксессуары придают образу полноту, глубину, интересно расставляют акценты. И вообще могут легко изменить любую вещь. Например смените на тренче ремень на кожаный или добавьте к джемперу платок и берет. Тут можно смело экспериментировать или брать пример с модных блогеров, чей стиль вам близок.

9. Неправильное белье

Эта тема актуальна всегда, не важно, какой у вас размер, возраст или пол. Правильно подобранное белье поможет не только лучше сидеть вашей одежде, но и вам чувствовать себя более уверенно. Оно не должно быть маленьким и делать из вас «гусеницу», не должно быть большим и болтаться на вас. Еще немаловажно помнить, что под светлую одежду не нужно надевать темное белье (кстати белое под белое тоже нельзя, лучше телесное), под обтягивающее — кружевное. Помните, что весь ваш образ начинается с белья!

10. Макияж и волосы

Не раз уже убеждался, что ты не знаешь, где и когда тебя будут подстерегать подарки судьбы (интересные встречи и все такое). Именно поэтому нужно всегда выглядеть на все сто. Научитесь делать легкий дневной макияж, добавляя лицу свежести. И не жалейте времени на волосы — они всегда должны быть ухоженными и чистыми. Тут стоить найти хорошего мастера, который сможет вам сделать окраску, которая будет держаться долго или которую вы сможете повторить сами.