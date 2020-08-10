Аджика острая из помидоров на зиму

Сделайте из помидоров такую полезную заготовку на зиму ‒ острый соус аджику. Это не только пикантная приправа к мясу, но и добавка во многие блюда ‒ от супов до жаркого.
Время подготовки - 10 мин
Время приготовления - 1 ч
Общее время приготовления - 1 ч 10 мин
Ингредиенты
Помидоры - 3 кг
Перец болгарский красный - 1 кг
Яблоки кисло-сладкие - 1 кг
Морковь - 1 кг
Перец горький - 3 штуки
Чеснок - 300 г
Сахар - 120 г
Соль - 60 г
Масло растительное - 100 г
Уксус 9% - 150 мл
Хмели-сунели - 1 столовая ложка
Кориандр молотый - 1 чайная ложка
Если хотите сделать аджику менее острой, положите меньше перца чили.
Способ приготовления
Все овощи и фрукты промойте под проточной водой. Яблоки и морковь очистите от кожуры, у яблок удалите семена.
Также удалите семена и плодоножки у перца сладкого и острого. Чеснок очистите.
Нарежьте морковь, яблоки, весь перец, чеснок и помидоры на кусочки и пропустите через мясорубку трижды. Использовать лучше мясорубку, а не блендер, так как именно мясорубка обеспечивает соусу необходимую структуру.
Поставьте кастрюлю с овощной массой на медленный огонь, доведите до кипения и, варите в течение 1 часа, периодически помешивая.
Спустя час добавьте все специи, сахар, масло растительное и уксус, перемешайте, попробуйте на вкус.
Если нужно, добавьте соль или сахар по вкусу. Снова доведите аджику до кипения, варите 2 минуты и выключите огонь.
Готовый соус горячим разлейте по заранее стерилизованным банкам и закатайте крышками. Переверните банки и дайте остыть.
Храните соус в прохладном месте.