Аджика острая из помидоров на зиму

Количество порций - 10

Время подготовки - 10 мин

Время приготовления - 1 ч

Общее время приготовления - 1 ч 10 мин

Ингредиенты

Помидоры - 3 кг

Перец болгарский красный - 1 кг

Яблоки кисло-сладкие - 1 кг

Морковь - 1 кг

Перец горький - 3 штуки

Чеснок - 300 г

Сахар - 120 г

Соль - 60 г

Масло растительное - 100 г

Уксус 9% - 150 мл

Хмели-сунели - 1 столовая ложка

Кориандр молотый - 1 чайная ложка

Если хотите сделать аджику менее острой, положите меньше перца чили.

Способ приготовления

Все овощи и фрукты промойте под проточной водой. Яблоки и морковь очистите от кожуры, у яблок удалите семена.

Также удалите семена и плодоножки у перца сладкого и острого. Чеснок очистите.

Нарежьте морковь, яблоки, весь перец, чеснок и помидоры на кусочки и пропустите через мясорубку трижды. Использовать лучше мясорубку, а не блендер, так как именно мясорубка обеспечивает соусу необходимую структуру.

Поставьте кастрюлю с овощной массой на медленный огонь, доведите до кипения и, варите в течение 1 часа, периодически помешивая.

Спустя час добавьте все специи, сахар, масло растительное и уксус, перемешайте, попробуйте на вкус.

Если нужно, добавьте соль или сахар по вкусу. Снова доведите аджику до кипения, варите 2 минуты и выключите огонь.

Готовый соус горячим разлейте по заранее стерилизованным банкам и закатайте крышками. Переверните банки и дайте остыть.