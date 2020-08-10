Вышли из моды и добавляют возраста: пять украшений, о которых давно пора забыть

Жемчуг в больших количествах

Жемчужные украшения актуальны, но в умеренных количествах. Чтобы не было перегруза, пусть в образе будет только одно подобное украшение. Не стоит «обвешиваться» жемчугом с ног до головы, иначе рискуешь не только выглядеть безвкусно, но и на несколько лет старше.

Очень красиво и лаконично будет смотреться короткая жемчужная нить. Ее можно носить как с коктейльным платьем, так и с базовой футболкой и джинсами — нить добавит немного шарма в лук. Также хорошо смотрятся пусеты с жемчугом — изящное украшение на каждый день. Что касается браслетов и колец, то чем меньше там будет жемчуга, тем лучше.

Украшения с янтарем

Янтарные украшения устарели морально. Сложно представить женщину, которой они не будут прибавлять возраста. Это очень тяжелые, скучные, старомодные украшения, о которых давно пора забыть (это касается и янтарных браслетов от давления).

Их можно заменить, например, на аккуратные украшения с небольшими камнями, а лучше всего — на минималистичные серебряные или золотые с современным дизайном (их можно найти у молодых российских дизайнеров). Если хочется чего-то яркого или массивного, то обрати внимание на качественную современную бижутерию (многослойные колье, широкие лаконичные браслеты, крупные фигурные кольца).

Массивные бусы с камнями

Подобные колье и ожерелья смотрятся очень грубо, утяжеляют образ и даже из молодой девушки смогут сделать «тетку». Единственный случай, где они могут быть уместны, — образы в этническом стиле. В твоих повседневных, вечерних и тем более деловых образов этих безвкусных бус быть не должно.

Заменить этот аляповатый ужас можно жемчужной нитью, многослойным колье из нескольких тонких цепочек, изящным кулоном, лаконичным ожерельем в виде кольца.

Крупные золотые и серебряные перстни

Обычно они обитают в бабушкиной шкатулке с украшениями. Лучшее, что можно сделать с подобными кольцами, — переплавить и сделать новые, более современные кольца или другие украшения. Также стоит забыть широких золотых и серебряных кольцах. Все это устарело, выглядит безвкусно и нелепо, особенно на молодых женщинах.

Кольца должны подчеркивать изящность кистей рук, поэтому широкие кольца можно заменить на несколько тонких. Если есть камни, они должны быть не слишком большими. но если камень все же крупный, то основная конструкция кольца должна быть максимально нейтральной.

Гарнитуры

Модное правило, которое повторяют многие стилисты: нельзя носить весь гарнитур украшений сразу. То есть, если у тебя есть комплект украшений, избавляться от него не стоит. Просто надевай только одно украшение из него: сегодня — браслет, завтра — серьги.