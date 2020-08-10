Пять женщин по знаку Зодиака, которые чаще всего страдают от измен

Рак

Раки верны практически так же, как собака, владелец которой спас ее еще щенком. И пусть это сравнение тебя не обижает, потому что оно лишь говорит о тебе, как о чувствительном и преданном человеке. Ты часто выходишь за рамки дружбы и ведешь себя как родитель или попечитель. Это также происходит и в романтических отношениях.

Раки наблюдают за спинами людей, когда те и не думали обращать на них свое внимание. Если человек оказался тебе приятен, то ты готова практически не замечать его недостатков. Кто-то действительно должен пересечь черту — скажем, опустошить твой банковский счет, нарочно переехать бабушку на машине или лечь в постель с твоей подругой, чтобы ты перестала быть такой лояльной.

Водолей

Водолеи склонны слишком быстро делать выводы о людях, которых не успевают узнать достаточно хорошо. Тебе требуется совсем мало времени, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно, впуская кого-то в свою жизнь. В любовных отношениях ты чаще всего доверяешь партнеру, как себе. Это часто перерастает более в дружеский союз, нежели в любовный.

К сожалению, партнер может уставать от твоей непосредственности. В скором времени ему захочется чего-то более воздушного и возвышенного. Возможно, Водолеям стоит подбирать тех партнеров, которые будут без ума от их внутреннего мира, а не от внешней оболочки.

Козерог

На первых парах в отношениях Козероги ведут себя более, чем идеально. Козероги заботятся о своем партнере, стараются угодить во всем, понравится и скрыть свои негативные стороны характера. Со временем все меняется и на передний план выходят твои искренние желания.

Чувства партнера перестают волновать тебя точно так же, как волновали раньше. Теперь ты можешь забыть про сексуальность и все время посвящать работе или домашним обязанностям, потому что это приносит тебе удовольствие. Не многие готовы мириться с такими условиями, поэтому, к сожалению, Козероги становятся жертвами измен.

Стрелец

У тебя в жизни постоянно что-то происходит. Стрельцы готовы отправиться куда угодно, чтобы найти приключения. Ты всегда соглашаешься на долгую командировку по работе, легко меняешь род деятельности и быстро обучаешься. Легкость на подъем — это то, как можно охарактеризовать Стрельца. При этом нельзя забывать, что отношения постоянно требуют внимания. Нельзя постоянно находится в разъездах, отдыхать с друзьями, заводить новые знакомства и думать, что при это вторая половина будет сидеть дома и ждать, пока ты вернешься и скажешь: «Милый, я дома!»

Близнецы