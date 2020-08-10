Даже макияж не поможет: семь признаков, что ты плохо за собой ухаживаешь

Плохой маникюр

Речь не о трендовом покрытии и сложном дизайне. Ногти должны быть ровно подпилены, кутикула убрана (о грязи под ногтями промолчим). Если делаешь покрытие, оно должно быть ровным, без скол, трещин и затеков.

Кстати, гигиенический маникюр можно сделать самой - это быстро и несложно. Ухоженные ногти выглядят лучше плохого покрытия.

Сеченые кончики волос

Стричь волосы очень жалко — особенно если они растут медленно. Но сеченые концы портят весь образ — они выглядят очень неопрятно. Ни одно средство не избавит тебя от проблемы — только визуально ее скроет (и то не во всех случаях). Носить пучки и делать локоны постоянно бесполезно — это не улучшит длину и не замаскирует кончики.

Не жалей, стриги — и начинай правильно ухаживать, чтобы ситуация не повторилась.

Отросшие корни волос

Если один раз покрасила волосы — это навсегда. Даже если решишь вернуть родной цвет, это будет долгий процесс с обесцвечиванием, осветлением и восстановлением волос.

Отросшие корни видно всегда, даже если ты немного изменила природный оттенок. Их можно маскировать специальными спреями, тонирующими масками, сделать окрашивание дома (если нет возможности пойти в салон). Если решила вернуть свой цвет только отращивая пряди, сделай шатуш, балаяж или омбре — щадящие окрашивания создадут плавные переходы и блики, корни другого цвета не будут так сильно бросаться в глаза.

Шелушения на коже

Сухость кожи — частая проблема, особенно в межсезонье. Шелушение — естественная реакция организма, с которой легко справиться (особенно если решать проблему в комплексе: пить больше воды, увлажнять воздух и сменить уход).

Не пытайся маскировать проблему макияжем — шелушения станут еще заметнее. Увлажняй, питай кожу и регулярно делай скрабы — тогда и тональный крем будет ложиться ровнее.

Сухие руки

Грубая кожа, царапины, цыпки — тебя не спасет даже маникюр. Еще в древности руки были главным показателем ухоженности девушки — с тех пор мало что изменилось. Окружающие, особенно мужчины, часто обращают на это внимание. Регулярно пользуйся кремом, делай маски, а для работы по дому надевай перчатки — кожа будет гладкой, мягкой и светлой.

В экстренных случаях пользуйся средствами с мочевиной или шелком в составе — они быстро заживляют, снимают покраснения и делают кожу бархатной.

Грубые пятки и локти

Еще две неочевидные области, которые выдают, что ты плохо за собой ухаживаешь. Грубая кожа на пятках и на локтях выглядит очень неэстетично, особенно, когда носишь открытую обувь или вещи с короткими рукавами. Лето близко — начинай пользоваться скрабами, пемзами и наносить крем (хотя бы раз в день перед сном).

Нежелательные волоски

Вопрос эпиляции очень тонкий и индивидуальный, Метод и частоту каждая девушка в праве выбирать сама (особенно в эпоху бодипозитива). Но волосы на открытых зонах все еще выглядят неэстетично (а летом это еще и негигиенично).