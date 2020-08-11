Таких лифчиков и «держалок» для груди вы не видели!

По данным британского сайта Daily Mail, у каждой женщины в среднем 16 бюстгальтеров. Почему так много? Возможно, потому что кроме кружев для романтичного настроения британки носят вот такие приспособления для груди.

Силиконовые стикини

Стикини, H&M

Хотя на западе во всю идет кампания Free the Nipple и молодые звезды часто гуляют без лифчика, бывают ситуации, когда сосок хочется скрыть — ну мало ли, может, у вас встреча с бабушкой. Для этой цели модные марки выпускают круглые силиконовые накладки . Они отлично подойдут для платьев с глубокими проймами или открытой спиной и избавят от необходимости надевать лифчик в жаркий день. Они клеятся на сухую кожу и без проблем держатся весь день.

Наклейки для эффекта пуш-ап

Наклейки для груди, Aliexpress

клейкие чашечки предназначены для того, чтобы создать push-up эффект без лифчика и поролона. Наклейка по форме напоминает чашку, которую нужно наклеить на нижнюю половину груди, слегка подтянуть наверх и зафиксировать по бокам. При этом, залепить сосок или оставить заметным, выбираете только вы. Действуйте по настроению, а не по велению стереотипов. Этипредназначены для того, чтобы создать push-up эффект без лифчика и поролона. Наклейка по форме напоминает чашку, которую нужно наклеить на нижнюю половину груди, слегка подтянуть наверх и зафиксировать по бокам. При этом, залепить сосок или оставить заметным, выбираете только вы. Действуйте по настроению, а не по велению стереотипов.

Тейпы для бюста

тейпы — специальная клейкая лента , которой можно удержать даже самую большую грудь. Способов приклеить тейп — десятки. Можно наклеить по вертикали, зафиксировав нижний конец под грудью, а верхний на плече, можно провести лентой снизу, приподнять и наклеить оба конца у ключиц. Свобода сосков, опять же, остается на ваше усмотрение. Лента продается в рулоне и ее хватает на 15−20 применений. Главное правило: клейте на очищенную и сухую кожу, чтобы клей хорошо зафиксировался. Ким Кардашьян, уставшая фиксировать грудь скотчем для выхода в откровенных нарядах, даже выпустила линейку тейпов в рамках своего бренда нижнего белья Skims и наглядно показала в своем Instagram, как и с чем их носить. Обладательницы большой груди часто жалуются, что с их объемами не справляется даже обычный лифчик. Какие еще накладки? Специально для них придумали, которой можно удержать даже самую большую грудь. Способов приклеить тейп — десятки. Можно наклеить по вертикали, зафиксировав нижний конец под грудью, а верхний на плече, можно провести лентой снизу, приподнять и наклеить оба конца у ключиц. Свобода сосков, опять же, остается на ваше усмотрение. Лента продается в рулоне и ее хватает на 15−20 применений. Главное правило: клейте на очищенную и сухую кожу, чтобы клей хорошо зафиксировался. Ким Кардашьян, уставшая фиксировать грудь скотчем для выхода в откровенных нарядах, даже выпустила линейку тейпов в рамках своего бренда нижнего белья Skims и наглядно показала в своем Instagram, как и с чем их носить.

Наклейки с ушками

Наклейки с ушками, Aliexpress

В отличие от наклеек для подтяжки, эти накладки закрывают сосок и придают груди каплевидную форму. Их очень удобно носить с ультракоротким топиком, когда одно неловкое движение может оголить низ груди. Никто не заметит подвоха: наклейка накладывается чуть ниже соска, подтягивается наверх, а специальные «ушки» фиксируются над грудью. В профиль грудь выглядит очень естественно и сексуально. Мы проверяли!

Силиконовый лифчик

Бюстгальтер силиконовый, Etam

силиконовый лиф , — удержать естественную форму и спасти от лишнего «сотрясания». Чашки соединены застежкой, которую можно расстегнуть, если хочется создать более натуральный эффект или надеть платье с глубоким декольте. Если вам ближе классический лифчик, но смущает застежка сзади, попробуйте этот вариант. Полноценные силиконовые чашки клеятся на всю поверхность груди и оставляют спину открытой. Правда, ждать push-up эффекта не стоит. Максимум, на что способен, — удержать естественную форму и спасти от лишнего «сотрясания». Чашки соединены застежкой, которую можно расстегнуть, если хочется создать более натуральный эффект или надеть платье с глубоким декольте.

Накладные соски

Накладные соски, Aliexpress

Пока одни старательно прячут соски, другие их подчеркивают. И это смотрится очень соблазнительно и сексуально. Эти накладки — полная противоположность первых в нашей подборке. Силиконовые соски торчат независимо от погоды и настроения. Предлагаем носить их с трикотажными топами и белой хлопковой рубашкой. Интересно, а силиконовые соски можно проколоть и сделать пирсинг? Кто пробует первой?

Лифчик-бабочка

Лифчик-бабочка, Shein