Как избавиться от белых пятен дезодоранта на одежде

Как предотвратить пятна от дезодоранта

1. Большинство антиперспирантов содержат соли алюминия (обычно хлорид алюминия), которые прекрасно справляются с блокировкой работы потовых желез, но оставляют пятна. Выбирая антиперспирант, смотрите на его состав на этикетке. Если там не указан алюминий в любом виде, шанс, что пятен не останется — выше.

2. Антиперспиранты в виде спреев должны полностью высохнуть на теле, прежде чем вам можно будет одеваться. Если вы перейдете на роликовые дезодоранты, проблема уменьшится. Вопрос исключительно в летучести активных веществ.

3. Не используйте твердые дезодоранты: они склонны крошиться при нанесении и оставлять крупные фрагменты, которые будут пачкать ткань.

Если вы обнаружили пятна от дезодоранта на одежде

1. Натяните капроновые колготки на ладонь и энергично потрите ими пятно. Оно исчезнет, вау!

2. Если пятно свежее и вы только что посадили его на ткань, вы можете оперативно протереть пятно влажной салфеткой (без кремовых добавок), пока оно не впиталось.

3. Перед стиркой одежды с пятнами от антиперспиранта промойте следы под холодной водой, и только потом запускайте стирку.