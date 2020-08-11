Популярные диеты, которые могут вас убить

Выбирая диету, мы не часто задумываемся о здоровье. Наша цель похудеть и, по возможности, как можно быстрее. А между тем большинство диет ухудшают самочувствие и повышают риск развития достаточно серьезных заболеваний.
Эксперт «Домашнего Очага»: Михаил Гаврилов, врач-психотерапевт, к.м.н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США)
К таковым относится диета со сниженной калорийностью — до 1000 ккал. Такое питание может включать разные группы продуктов, но даже при этом существенно подорвать здоровье. В условиях резкого дефицита калорий организм начинает экономить энергию, в том числе и на основной обмен веществ: снижается скорость всех обменных процессов, как распада, так и синтеза. Замедляется расщепление жира, образование гормонов, которые участвуют в утилизации жировых запасов, контроле аппетита, синтезе мышечных волокон. Вы, конечно, сбросите вес, но после возвращения к обычному режиму питания, с учетом замедленного обмена веществ, быстро наберете потерянные килограммы. Такие колебания веса в принципе не полезны — они повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Монодиета
К таковым относится употребление какого-либо одного продукта в течение длительного времени — как правило, от недели и более. Это может быть кефир, куриная грудка, вареные яйца, рис, гречка и прочее… Увы, ни один даже самый полезный продукт не сможет обеспечить организм всеми нужными ему веществами. Очевидный факт — в этом случае вы столкнетесь с состоянием, которое тем или иным образом связано с дефицитом того или иного питательного компонента. А таковых немало: и снижение местного иммунитета, и нарушение кровообращения и пищеварения, и ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, и изменения пищевого поведения (булимия, анорексия), и даже бесплодие.
В основе диеты — белковые продукты: молочные, мясо, яйца, бобовые. Что в ней хорошо, так это ощущение сытости. Что плохо — обилие продуктов переработки белка. Ваша печень может не справиться с их переработкой, а почки — с выведением. В результате они будут циркулировать в крови, смещая рН организма в кислую сторону. Закисление внутренней среды чревато нарушением деятельности гормонов и ферментов, снижением скорости процессов синтеза и распада. Основным продуктом переработки протеинов является мочевая кислота, которая может кристаллизоваться и откладываться, например, в почках в виде камней или же в области суставов, повышая риск развития артрита. А еще белки достаточно долго перевариваются, что повышает нагрузку на пищеварительную систему, провоцируя газообразование и запоры.
Безуглеводная диета
К низкоуглеводным диетам относят так называемые кетодиеты с преобладанием белков, жиров и овощей и с минимальным содержанием злаков, круп, фруктов и ягод. Как известно, глюкоза — основной источник энергии для нашего мозга. Ее недостаток приводит к гибели нервных клеток и ухудшению работы головного мозга. Готовьтесь к тому, что соображать будете туго, запоминать что-либо медленно. И никакого спорта, прогулок с детьми и посиделок с подружками — на это у вас попросту не хватит сил.
Рацион сыроеда во многом напоминает меню первобытных людей, которые не обрабатывали продукты термически, а ели все в сыром виде. Тогда в пищу использовали около 3 тысяч видов животных (насекомых, рыб, моллюсков, и прочее) и около 10 тысяч растений. Рацион современного человека не отличается таким разнообразием. Однако желающие вернуться к способу питания своих далеких предков есть и сейчас. В принципе, если на вашем столе есть продукты животного происхождения, то рацион можно назвать рациональным.
Меню сыроеда-вегетарианца нельзя назвать сбалансированным. Им не хватает ряда аминокислот, витаминов и микроэлементов. Те, кто питается исключительно растительной пищей, в 90% случаев испытывают дефицит железа, витаминов группы В. Это может стать причиной анемии, нарушения репродуктивной функции, снижения детоксицирующих функций организма, усиления депрессивных состояний. После анализов крови можно подобрать индивидуальный комплекс из аминокислот, микроэлементов и витаминов, которые дополнят ваш рацион.