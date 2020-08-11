Популярные диеты, которые могут вас убить

Эксперт «Домашнего Очага»: Михаил Гаврилов, врач-психотерапевт, к.м.н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США)

Низкокалорийная диета

К таковым относится диета со сниженной калорийностью — до 1000 ккал. Такое питание может включать разные группы продуктов, но даже при этом существенно подорвать здоровье. В условиях резкого дефицита калорий организм начинает экономить энергию, в том числе и на основной обмен веществ: снижается скорость всех обменных процессов, как распада, так и синтеза. Замедляется расщепление жира, образование гормонов, которые участвуют в утилизации жировых запасов, контроле аппетита, синтезе мышечных волокон. Вы, конечно, сбросите вес, но после возвращения к обычному режиму питания, с учетом замедленного обмена веществ, быстро наберете потерянные килограммы. Такие колебания веса в принципе не полезны — они повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Монодиета

К таковым относится употребление какого-либо одного продукта в течение длительного времени — как правило, от недели и более. Это может быть кефир, куриная грудка, вареные яйца, рис, гречка и прочее… Увы, ни один даже самый полезный продукт не сможет обеспечить организм всеми нужными ему веществами. Очевидный факт — в этом случае вы столкнетесь с состоянием, которое тем или иным образом связано с дефицитом того или иного питательного компонента. А таковых немало: и снижение местного иммунитета, и нарушение кровообращения и пищеварения, и ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, и изменения пищевого поведения (булимия, анорексия), и даже бесплодие.

Кстати, на внешности это тоже скажется. Ведь «голодающие» клетки вашего организма будут «вытаскивать» недостающие микроэлементы и витамины из собственных запасов. Из-за этого, прежде всего, пострадает внешний вид кожи, волос и ногтей, здоровье зубов.

Белковая диета

В основе диеты — белковые продукты: молочные, мясо, яйца, бобовые. Что в ней хорошо, так это ощущение сытости. Что плохо — обилие продуктов переработки белка. Ваша печень может не справиться с их переработкой, а почки — с выведением. В результате они будут циркулировать в крови, смещая рН организма в кислую сторону. Закисление внутренней среды чревато нарушением деятельности гормонов и ферментов, снижением скорости процессов синтеза и распада. Основным продуктом переработки протеинов является мочевая кислота, которая может кристаллизоваться и откладываться, например, в почках в виде камней или же в области суставов, повышая риск развития артрита. А еще белки достаточно долго перевариваются, что повышает нагрузку на пищеварительную систему, провоцируя газообразование и запоры.

Безуглеводная диета