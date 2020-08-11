13 способов скрыть любые недостатки фигуры

Каждая из нас довольна своей внешностью не на все сто процентов. Так уж устроены женщины — им всегда кажется, что совершенству предела нет. И если даже самые стройные девушки обычно имеют массу комплексов относительно фигуры и внешности в целом, то что уж говорить о тех, кого природа безжалостно обрекла на постоянную борьбу с несовершенствами своего тела… Самое главное в этом процессе — не забывать, что вы прекрасны в любом случае, ведь все не обязаны выглядеть как топ-модели! Ну а если приблизиться к идеальным пропорциям хочется нестерпимо, не забывайте, что решить проблемы можно не только в фитнес-клубе или кабинете пластического хирурга. Отправляйтесь в магазин одежды и обновите гардероб. Только прежде вооружитесь советами профессиональных стилистов.

Сбросить лишнее

Все устремления женщин по коррекции фигуры обычно сводятся к желанию выглядеть стройнее, что очень даже понятно. Именно поэтому базовые инструкции стилистов по подбору гардероба в случае, если женщина обременена лишними килограммами, начинаются именно с этого пункта. Как одеться, чтобы выглядеть стройнее?

1. Адекватно подобрать размер. Возможно, первый пункт покажется тебе банальным, но эту проблему не стоит недооценивать. Неправильно подобранный размер — это извечная проблема людей, которые стремятся выглядеть стройнее. Одна крайность — желание при XL-параметрах втиснуться в M. Наверное, девушкам кажется, что одежда меньшего размера как-то ужмет их тело. Однако происходит обратное: вещи, которые малы, начинают предательски трещать по швам, обнажая все складки, которые так хочется завуалировать.

Другая проблема — попытка скрыть свои сантиметры под гипертрофированным объемом. Казалось бы, ничего не видно и никто не знает, какая ты там под этим балахоном… Но и тут кроется западня. Дело в том, что информация о параметрах тела обычно легко считывается по тем его частям, которые не скроешь: шее, запястьям и щиколоткам. Поэтому одежду оверсайз рекомендуется носить стройным женщинам, которых нельзя заподозрить в том, что под этими мнимыми объемами таится что-то отнюдь не мнимое. Полненькая девушка же рискует преувеличить свои параметры, скрыв при этом не только недостатки, но и достоинства, которые, безусловно, есть у каждой из нас.

2. Подчеркнуть достоинства. Зачастую девушки, пытаясь скрыть лишние сантиметры и килограммы, лишают себя радости сделать акценты на тех частях тела, которые являются предметом их гордости. Это большая ошибка, ведь один из главных приемов визуального похудения — переключение внимания с проблемных зон на прелести фигуры. Акцент может быть сделан на декольте, тонкой талии, длинных ногах. Обрати внимание на то, что именно этот прием особенно часто используют знаменитости.