13 способов скрыть любые недостатки фигуры

Как скинуть пару килограммов, заиметь осиную талию и убедить всех в том, что ваши ноги растут от ушей, когда это вовсе не так? Все стилистические хитрости показаны на примере удачных и провальных образов звезд.
Каждая из нас довольна своей внешностью не на все сто процентов. Так уж устроены женщины — им всегда кажется, что совершенству предела нет. И если даже самые стройные девушки обычно имеют массу комплексов относительно фигуры и внешности в целом, то что уж говорить о тех, кого природа безжалостно обрекла на постоянную борьбу с несовершенствами своего тела… Самое главное в этом процессе — не забывать, что вы прекрасны в любом случае, ведь все не обязаны выглядеть как топ-модели! Ну а если приблизиться к идеальным пропорциям хочется нестерпимо, не забывайте, что решить проблемы можно не только в фитнес-клубе или кабинете пластического хирурга. Отправляйтесь в магазин одежды и обновите гардероб. Только прежде вооружитесь советами профессиональных стилистов.
Сбросить лишнее
Все устремления женщин по коррекции фигуры обычно сводятся к желанию выглядеть стройнее, что очень даже понятно. Именно поэтому базовые инструкции стилистов по подбору гардероба в случае, если женщина обременена лишними килограммами, начинаются именно с этого пункта. Как одеться, чтобы выглядеть стройнее?
1. Адекватно подобрать размер. Возможно, первый пункт покажется тебе банальным, но эту проблему не стоит недооценивать. Неправильно подобранный размер — это извечная проблема людей, которые стремятся выглядеть стройнее. Одна крайность — желание при XL-параметрах втиснуться в M. Наверное, девушкам кажется, что одежда меньшего размера как-то ужмет их тело. Однако происходит обратное: вещи, которые малы, начинают предательски трещать по швам, обнажая все складки, которые так хочется завуалировать.
Другая проблема — попытка скрыть свои сантиметры под гипертрофированным объемом. Казалось бы, ничего не видно и никто не знает, какая ты там под этим балахоном… Но и тут кроется западня. Дело в том, что информация о параметрах тела обычно легко считывается по тем его частям, которые не скроешь: шее, запястьям и щиколоткам. Поэтому одежду оверсайз рекомендуется носить стройным женщинам, которых нельзя заподозрить в том, что под этими мнимыми объемами таится что-то отнюдь не мнимое. Полненькая девушка же рискует преувеличить свои параметры, скрыв при этом не только недостатки, но и достоинства, которые, безусловно, есть у каждой из нас.
2. Подчеркнуть достоинства. Зачастую девушки, пытаясь скрыть лишние сантиметры и килограммы, лишают себя радости сделать акценты на тех частях тела, которые являются предметом их гордости. Это большая ошибка, ведь один из главных приемов визуального похудения — переключение внимания с проблемных зон на прелести фигуры. Акцент может быть сделан на декольте, тонкой талии, длинных ногах. Обрати внимание на то, что именно этот прием особенно часто используют знаменитости.
3. Вытянуть фигуру при помощи вертикалей. Чем мы выше, тем стройнее. Это визуальный закон. Какие же приемы помогают стилистам добавить роста при помощи одежды? Одна из самых главных хитростей — использование вертикалей, которые могут создаваться разными способами. Самый простой и понятный вариант — одежда, снабженная вертикальными полосами. Она действительно вытягивает и придает стройности, однако надо помнить, что полосатые вещи нужно выбирать очень осторожно: не следует отдавать предпочтение слишком мелкой полоске (тут уже работает принцип соразмерности, о котором пойдет речь ниже) и лучше избегать трикотажных полосатых вещей (о важности фактур мы тоже еще поговорим), которые могут только подчеркнуть недостатки фигуры. Создавать вертикальные полосы, однако можно и другими способами. К примеру, отлично работает здесь принцип многослойности в одежде. Обрати внимание на то, что модель Эшли Грэм часто появляется на публике в незастегнутых плащах, накинутых поверх платья. Возможно, ты никогда не задумывалась об этом, но распахнутые полы — это тоже вертикали, которые помогают выглядеть стройнее.
4. Избегать горизонталей. Главное, что тебе следует запомнить: глаз смотрящего будет видеть твое тело максимально вытянутым в том случае, если ему не придется спотыкаться о какие-то детали. Прежде всего навредить в этом деле могут горизонтальные линии, которые режут тело, причем чаще всего в самых неподходящих местах, нарушая тем самым пропорции. Запомни: стремясь к созданию вертикалей, неанатомичные горизонтали ты должна свести к минимуму. К примеру, твое тело может быть визуально рассечено поясом на талии (на том месте, где она реально располагается), обрезом юбки или воротником, но сочетать все эти горизонтали в одном образе не стоит. Если ты выбираешь пояс, пусть декольте будет V-образным, а колготки совпадут по цвету с платьем. Кстати, высшей точкой вертикального вытягивания являются монохромные комплекты. Обрати внимание на то, что к таким решениям очень часто прибегает постоянно воюющая с лишним весом Кейт Уинслет. Благодаря монохрому ей удается максимально вытягивать свой силуэт, делая его менее грузным.
5. Не забывать о соразмерности. Этот принцип работает как при подборе одежды с принтами, так и при работе с аксессуарами. Если говорить просто, чем ты более корпулентна, тем более крупными должны быть принты на одежде и объемными украшения и сумки. Соответственно, для миниатюрных девушек этот принцип тоже работает, только в обратную сторону. Если ты имеешь во всех отношениях скромные размеры, не стоит брать в руки огромную сумку или покупать платье в огромных цветах. Твой вариант — мелкий цветочек. Дело в том, что глаз считывает пропорции: чем мельче детали, тем крупнее ему кажется тот фон, на котором они работают. В данном случае фон — это твоя фигура. Мелкие полосочки, цветочки, горошек всегда будут полнить. Однако это не значит, что нужно бежать в магазин и искать платье с огромными цветами: слишком крупные принты, особенно если они расположены в визуальном центре тела, могут сделать тебя размыто-бесформенной. Соразмерный принт — это не самый большой, который ты смогла найти, а тот, который будет максимально адекватен твоему росту и весу.
Крупным девушкам не стоит выбирать маленькие сумочки или рюкзачки, отдавая предпочтения сумкам среднего размера или объемным шоперам и тоутам. Им также следует отказаться от мелких кулонов, коротких цепочек и тоненьких колечек. А худышкам, чтобы не превращать свои достинства в недостатки, не нужно засматриваться в ювелирных магазинах на слишком крупные перстни, массивные браслеты и серьги.
6. Выбирать правильные ткани. Какие же фактуры и почему относятся к категории удачных для коррекции фигуры? Лучше выбирать вещи, которые будут, как корсет, удерживать твои формы и выравнивать их линии. Казалось бы, тонкая ткань должна, сокращая дистанцию между телом и одеждой, создавать минимум лишнего объема… Но проблема кроется в том, что дистанция эта нам просто необходима, чтобы замаскировать некоторые очевидные признаки наличия фитнес-проблем – складки тела и предательски впивающиеся нижнее белье.
Кроме того, ткани могут создавать и ненужные спецэффекты. Худеньким девушкам, которые хотят визуально накинуть себе сантиметров и килограммов, стоит присмотреться к таким материалам, как атлас и бархат. Девушкам, которые стремятся к уменьшению своих форм, этих фактур стоит сознательно избегать. Дело в том, что все ткани, которые свет отражают, будут полнить, создавая дополнительный визуальный объем. Это относится не только к бархату и атласу, но также и к любым вариациям пайеточно декорированных материалов и металлизированных фактур. Гораздо безопаснее для тех, кто хочет визуально уменьшить свои размеры, отдавать предпочтение тканям, которые свет поглощают, то есть матовым.
7. Использовать визуальные эффекты. Не только фитнес-инструкторы не спят ночами, придумывая новые способы сделать нас стройнее. Производители одежды тоже не дремлют! Дизайнеры уже разработали множество вариантов гардеробных решений, исполненных с применением тех принципов коррекции фигуры, о которых мы уже успели поговорить. Почему бы не взять их себе на вооружение? Возьмем, к примеру, вариант корректирующего платья, который обожает актриса-пышечка Кейт Уинслет. Кажется, что в гардеробы звезды, есть не одно и даже не пять подобных моделей, которые сшиты из контрастных тканей, которые зрительно затемняют проблемные зоны, выделяя выигрышные; сужают талию и вытягивают рост путем создания вертикальных линий.
Ноги от ушей
Как уже было сказано, в деле визуального похудения очень важно вытянуть фигуру, соблюдая при этом эталонные пропорции тела. К сожалению, не каждая из нас может похвастаться параметрами как у модели, и ноги от ушей растут далеко не у всех. Однако это вовсе не повод для расстройства. Достаточно лишь обратить внимание на правильные вещи и учесть некоторые нюансы при подборе обуви, чтобы комплименты относительно длины ног посыпались на тебя как из рога изобилия. Главным образом, тут снова будет работать принцип вертикалей. Ты должна максимально вытянуть свои ноги, избегая их разрезания горизонталями. Разберем детально, как этого можно добиться.
8. Отмечать талию. Чтобы ноги смотрелись пропорционально длинными относительно других частей тела, важно указать на то место, откуда они растут, ну или должны расти. При правильном телосложении длина женских ног должна составлять чуть больше половины роста. Фронтально наш глаз принимает за ноги все, что начинается от талии, именно поэтому при желании создать эффект их роста «от ушей» следует отказаться от заниженной посадки брюк и юбок. Кстати, навредить такие модели могут даже длинным от природы ногам (что мы видим на примере Киры Найтли образца 2003 года). Вариант правильной посадки брюк и юбок регулярно транслирует Виктория Бекхэм: пояс у нее располагается в том месте, где у женщины анатомически должна быть талия, или на два пальца ниже — на костяшках.
9. Купить идеальные брюки. Какая же модель максимально выигрышно корректирует фигуру? С посадкой мы уже разобрались, но есть и другие принципиально важные особенности кроя. Идеальные брюки должны быть прямыми или расширяющимися от бедра (не от колена!). Почему важно, чтобы между твоим телом и тканью была дистанция? Модели типа скинни подчеркивают все анатомические особенности ног, обозначая пропорции и не позволяя нам относительно них никак слукавить.
Широкие брюки и простор для фантазии оставляют широкий. Однако надо помнить, что такая модель эффективно корректирует рост и параметры, если имеет правильную длину – в пол (максимально – 1 см от пола). Каблук при этом, конечно, приветствуется, так как автоматически добавляет нам роста, который так важен в деле создания вертикалей. Однако, выбрав свою идеальную модель брюк, при желании ты сможешь отказаться от каблука, не слишком навредив этой диверсией своим пропорциям.
Почему важно, чтобы брюки были длинными и закрывали каблук или подошву обуви? Речь вновь идет о вертикальном вытягивании. Как только между обрезом брюк и обувью появляется просвет, глаз моментально отрезает этот участок тела от общей длины твоих ног. Наглядно это можно увидеть на примере образа светской львицы Кортни Кардашьян. Если бы рядом со снимком, где девушка выбрала не самые удачные по длине брюки, мы не расположили фото (сделанное почти в то же время), на котором она облачена в куда более выигрышную модель, ты бы наверняка решила, что Кортни — толстуха с коротенькими ножками.
10. Обращать внимание на длину жакета. Чтобы пропорционально удлинить ноги, недостаточно только купить длинные и свободные брюки с завышенной талией. Даже найдя абсолютно правильную их модель, ты можешь не добиться желаемого эффекта, если упустишь еще одну маленькую гардеробную деталь. Сразу приведем наглядный пример, который расставит все на свои места. Обрати внимание на то, как комплектует брюки-палаццо (которых в ее гардеробе множество) Эвелина Хромченко. Подобный крой эксперт моды выбирает не случайно — да, Эвелина не страдает лишним весом, но и у нее есть недостатки, которые требуют коррекции: маленький рост. А, как ты уже знаешь, визуальное похудение неразрывно связано с вытягиванием фигуры, поэтому принципы в данном случае универсальны.
11. «Окрасить» обувь в цвет ног. Если ты хочешь, чтобы ноги выглядели визуально не только более длинными, но и менее грузными, забудь о случайном выборе обуви. Главным образом здесь у нас вновь будет работать вертикально-горизонтальный принцип. Обувь должна создавать максимум вытянутых линий и минимально резать твою ногу на части. Сразу же отправляем в топку туфли с перемычками (модель «Мэри Джейн») и ремешками на щиколотках. Идеальная модель — это глубоко декольтированные лодочки, которые максимально продлят линию, не давая глазу ни на чем споткнуться. Однако весь эффект может пойти насмарку, если ты разрежешь свою ногу за счет колготок, контрастирующих с обувью. Если ты носишь обувь с колготками, подбирать их необходимо в тон. Особенно важен этот совет при комплектации ботильонов, которые режут ногу в самом неподходящем для этого месте. За примером вновь обратимся к Эвелине Хромченко. Заметь, когда она не в брюках, а в платье, то, скорее всего, оно дополнено глубоко декольтированными лодочками, которые чаще всего телесные.
Кривые ноги
Согласитесь, редко кто может похвастаться идеальными ногами, да и знаменитости мирового масштаба тоже страдают нестандартными формами ног. Однако они этого совершенно не боятся: зная правильные методы коррекции с помощью одежды, можно с легкостью нивелировать имеющиеся проблемы.
12. Правильные фасоны. Прежде всего определитесь, с какой формой ног мы имеем дело. Девушкам с X-образными ногами можно смело носить платья-футляр длиной до колена или чуть ниже. Контрастные полосы по бокам или вертикальный рисунок визуально вытянут силуэт, отвлекая внимание от имеющегося недостатка. Отвлечь внимание от неидеальных ног поможет и асимметричный подол.
П-образная форма ног чаще всего встречается у девушек с худым типом фигуры, и складывается ощущение, что ноги находятся на значительном расстоянии друг от друга (обратите внимание на Анджелину Джоли). Здесь самое главное — придать женственности фигуре, поэтому стоит остановить свой выбор на платьях-трапеции или годе. А вот нарядов с пышными подолами стоит избегать: они еще больше акцентируют внимание на проблеме.
13. Все дело в обуви. Если вы обладательница нестандартных ног, вам стоит забыть об обуви с яркими деталями или контрастными вставками. Отдайте предпочтение спокойным цветам и моделям, которые не будут притягивать к себе взгляды. Можно смело носить обувь на небольшом аккуратном каблуке или плоской подошве, благодаря чему ноги визуально выпрямятся и будут казаться идеальными. Для маскировки кривизны могут пригодиться и сапоги-ботфорты. Однако помните: важно, чтобы сапоги не облегали голень слишком плотно.