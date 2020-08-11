Что приготовить на ужин из фарша: ТОП-5 летних рецептов

Блюда из фарша просто готовятся и практически всегда получаются очень вкусными. А поскольку мясной фарш можно сочетать с почти любыми продуктами, то и рецептов существует множество. В подборке «Сегодня» вы найдете лучшие рецепты летних блюд из фарша, которые можно приготовить на ужин.
Люля-кебаб из индейки в духовке
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
500 г филе грудки индейки
2 средние луковицы
2 ст. л. сливочного масла
2 маленьких яйца
Соль, свежемолотый черный перец
Кольца лука, сбрызнутые уксусом и оливковым маслом – для подачи
Способ приготовления
Замочите шпажки в холодной воде на час. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало.
Филе индейки порубите в грубый фарш. Измельчите лук.
Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на полчаса.
Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток.
Выложите шпажки на противень и поставьте в разогретую до 180°С духовку (можно дополнительно включить в духовке режим «гриль»).
Запекайте до золотистого цвета, 20 минут, несколько раз перевернув.
Подавайте люля-кебаб с кольцами лука, сбрызнутыми уксусом и оливковым маслом.
Фаршированные баклажаны с мясом и рисом
Время приготовления: 1,5 часа
Ингредиенты:
2 баклажана
300 г фарша из говядины
1 красный болгарский перец
2 ст.л. оливкового масла
3 ст.л. соевого соуса
1 луковица
2 зубчика чеснока
2 горсти длиннозерного риса
Несколько веточек петрушки
1 ч.л. орегано
Соль и перец
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 160 ºС.
Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки.
На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут.
Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов.
Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом.
Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на донышко немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час.
Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось.
Украсьте петрушкой и подавайте на стол.
Тушеная молодая капуста с мясным фаршем
Время приготовления: 45 минут
Ингредиенты
Для овощной основы:
1/2 среднего кочана капусты
1 ч.л. зиры
2 ст. л. смеси сушеной паприки
1 ч.л. розмарина
2 ст.л. оливкового масла
Соль и перец по вкусу
Для болоньезе:
200 г говяжьего фарша
200 г свиного фарша
50 г бекона
0,5 луковицы
1 зубчик чеснока
1 маленькая морковка
0,5 черешка сельдерея
200 г консервированных помидоров
125 мл красного сухого вина
4 ст.л. мясного бульона
1 ст.л. оливкового масла
Соль, перец, базилик, кориандр
Способ приготовления
Лук, морковь, сельдерей и чеснок хорошо измельчить ножом. Бекон нарезать кусочками.
В сотейнике разогреть масло и обжарить бекон до золотистого цвета. Добавить овощи и готовить 5 минут.
Положить фарш и жарить, помешивая 7 минут. Держите достаточно большой огонь, чтобы фарш обжарился, а не потушился.
Влить вино и дать ему выпариться. Добавить в сотейник измельченные помидоры, бульон, соль и перец. Уменьшить огонь и тушить, помешивая, 15 минут.
Капусту нашинковать. Разогреть в кастрюле масло, добавить капусту и тушить 15-20 минут.
Затем добавить соль, специи и тушить до готовности.
Можно смешать с соусом болоньезе, а можно просто выложить мясной соус на капусту.
Котлеты из курицы и кабачков
Время приготовления: 40 минут
Ингредиенты:
600 г куриного филе
300 г кабачков
Соль, молотый черный перец
Щепотка молотого красного перца
1-2 зубчика чеснока
Несколько веточек петрушки
Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления
Куриное филе и кабачки крупно порежьте. По очереди пропустите через мясорубку с мелкой решеткой.
Добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень. Посолите и поперчите, тщательно вымешайте в течение нескольких минут. Это увеличит эластичность фарша и котлеты не развалятся во время жарки.
Сформируйте влажными руками котлеты и обжарьте их на растительном масле под крышкой с двух сторон.
Подавайте готовые котлеты горячими или холодными.
Мусака с фаршем и овощами
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
400 г мясного фарша
2 баклажана
1 кабачок
1 репчатый лук
120 г твердого сыра
3 помидора
2 болгарских перца
1 ч.л. соли
1 пучок зелени
60 г сливочного масла
1/2 ч.л. черного молотого перца
1/2 ч.л. майорана
1/2 ч.л. сушеного базилика
1 ч.л. сушеного чеснока
Способ приготовления
Кабачок промыть, обсушить и нарезать кружочками. Обжарить с двух сторон на сухой сковороде.
Баклажаны, помидоры и болгарский перец запечь в духовке до потемнения корочки.
Форму для запекания смазать растительным маслом, на дно выложить кружки обжаренного кабачка.
Мясной фарш смешать с измельченным репчатым луком, нарезанной зеленью, черным свежемолотым перцем и солью. Равномерно выложить на кружочки кабачка.
У запеченных баклажанов снять корочку и нарезать на кружочки. У запеченных болгарских перцев удалить серединку с семенами и нарезать на крупные ломтики.
Выложить сначала кружочки баклажанов, посыпать майораном и базиликом.
Потом – ломтики болгарского перца следующим слоем на баклажаны. Посыпать сухим чесноком.
Помидоры без шкурки нарезать крупно и разложить вместе с кусочками сливочного масла.
Твердый сыр натереть на крупной терке и засыпать все сверху последним слоем.
Духовку разогреть до 180 ºС. Поставить форму в разогретую духовку на 40 минут под фольгой. Снять фольгу и оставить форму в духовке на 5-7 минут для образования сырной корочки.
Подавать блюдо горячим вместе со свежими овощами и питой.