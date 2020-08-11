Что приготовить на ужин из фарша: ТОП-5 летних рецептов

Люля-кебаб из индейки в духовке

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

500 г филе грудки индейки

2 средние луковицы

2 ст. л. сливочного масла

2 маленьких яйца

Соль, свежемолотый черный перец

Кольца лука, сбрызнутые уксусом и оливковым маслом – для подачи

Способ приготовления

Замочите шпажки в холодной воде на час. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало.

Филе индейки порубите в грубый фарш. Измельчите лук.

Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на полчаса.

Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток.

Выложите шпажки на противень и поставьте в разогретую до 180°С духовку (можно дополнительно включить в духовке режим «гриль»).

Запекайте до золотистого цвета, 20 минут, несколько раз перевернув.

Подавайте люля-кебаб с кольцами лука, сбрызнутыми уксусом и оливковым маслом.

Фаршированные баклажаны с мясом и рисом

Время приготовления: 1,5 часа

Ингредиенты:

2 баклажана

300 г фарша из говядины

1 красный болгарский перец

2 ст.л. оливкового масла

3 ст.л. соевого соуса

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 горсти длиннозерного риса

Несколько веточек петрушки

1 ч.л. орегано

Соль и перец

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160 ºС.

Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки.

На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут.

Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов.

Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом.

Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на донышко немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час.

Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось.

Украсьте петрушкой и подавайте на стол.

Тушеная молодая капуста с мясным фаршем

Время приготовления: 45 минут

Ингредиенты

Для овощной основы:

1/2 среднего кочана капусты

1 ч.л. зиры

2 ст. л. смеси сушеной паприки

1 ч.л. розмарина

2 ст.л. оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Для болоньезе:

200 г говяжьего фарша

200 г свиного фарша

50 г бекона

0,5 луковицы

1 зубчик чеснока

1 маленькая морковка

0,5 черешка сельдерея

200 г консервированных помидоров

125 мл красного сухого вина

4 ст.л. мясного бульона

1 ст.л. оливкового масла

Соль, перец, базилик, кориандр

Способ приготовления

Лук, морковь, сельдерей и чеснок хорошо измельчить ножом. Бекон нарезать кусочками.