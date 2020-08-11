«Эти глазки украли мое сердце»: Гоар Аветисян впервые показала лицо своего сына Гаспара

Ну, что, ребята, давайте знакомиться? Меня зовут Гаспар и мне уже 40 дней. А еще я больше пяти килограммов уже, так что буду богатырем. Девочки, держитесь. P.S. Эти глазки украли мое сердце,

«Какой он сладкий. Здоровья ему крепкого и любви», «Какой он красивый. Пускай растет малыш вам на радость», «Ну что за сладость. Необычайно красивый мальчик, которому хочется пожелать только счастья и успехов», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что 26-летняя Гоар Аветисян впервые стал мамой чуть больше месяца назад. Сейчас она замужем во второй раз. Правда, о новом муже она ничего не рассказывает. На данный момент даже неизвестно, как зовут избранника звездного визажиста.