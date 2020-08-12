Алисса Милано из «Зачарованных» показала жуткие последствия коронавируса

Звезда сериала "Зачарованные Алисса Милано поделилась с подписчиками неприятной новостью: из-за коронавируса у актрисы начали выпадать волосы. Ранее Алисса призналась, что перенесла болезнь крайне тяжело и даже потеряла несколько килограммов веса, пишет Сегодня.
На этот раз на своей странице в Instagram Милано опубликовала видео, на котором она расчесывает волосы.
Всем привет, ребята. Я просто хотела показать вам количество волос, которое выпадает у меня в результате коронавируса. Видите эту расческу? На ней совсем нет волос,
– сказала актриса, после чего начала расчесываться.
Смотри видео ЗДЕСЬ!
В результате в руках у Алиссы оказались целые пряди волос. Отметим, что актриса провела расческой по локонам несколько раз.
Решила показать, что COVID-19 делает с вашими волосами. Отнеситесь к этому серьезно,
– подписала ролик Милано.
В конце видео Алисса взяла в руки все пряди и сказала: "COVID-19! Носите чертову маску.