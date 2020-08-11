7 запрещенных оттенков в гардеробе женщин после 40 лет

1. Темно-бордовый

Темно-бордовый верх — табу после 40. Блузка или платье такого оттенка добавит с десяток лишних лет. Цвет подчеркивает возрастные несовершенства кожи, превращая вас в бабушку. Носить темно-бордовый низ можно, если правильно подобрать к нему пару. Например, стильно смотрятся бордовые брюки с белой рубашкой, бежевой блузкой.

Нет — Темно-бордовое платье добавляет возраст

Альтернатива. Замените темно-бордовые вещи из своего гардероба нежно-бордовыми: такой оттенок не добавляет возраста и выглядит элегантно. Хорошая альтернатива бордовому — пыльная роза. Этот благородный цвет способен сделать образ дорогим.

Да — «Пыльная роза» — благородный цвет

2. Ярко-оранжевый

«Жаркий» цвет уместен в гардеробе молоденькой девушки, которая хочет привлечь к себе внимание. В огненном цвете чувствуется юношеский максимализм. Зрелой даме лучше отказаться от одежды яркого оттенка, если она не хочет прослыть не к месту молодящейся особой. Кислотный оранжевый подчеркивает морщины, синяки под глазами. Женщина, выбирая его, чтобы выделиться из толпы, сама того не желая прибавляет себе возраста, пишет Style-info.guru.

Нет — После 40 стоит избегать ярко-оранжевого цвета

Альтернатива. Выбирайте одежду персикового цвета. Этот благородный оттенок позволяет создавать стильные образы. Он хорошо сочетается и с бледным, и с ярким цветом. Любительницы насыщенных оттенков в гардеробе могут примерить одежду медного цвета. Медь больше всего подходит рыжеволосым красавицам.

Да — Нежный персиковый цвет молодит

Да — Оранжевая сумка добавит образу яркости

3. Ультрарозовый

Неоновые цвета не красят зрелую женщину. Одежда ультрарозового оттенка на барышнях элегантного возраста смотрится вульгарно. Часто красавицы выбирают этот цвет, чтобы выглядеть моложе, но на самом деле результат получается обратным. В ярко-розовом наряде дама после 40 выглядит, как престарелая Барби. Точно не о таком эффекте дамы мечтают, когда подбирают образ!

Нет — Ультрарозовый выглядит вульгарно

Альтернатива. Кричаще-розовый цвет стоит заменить нежными оттенками. Бледно-розовый, пыльно-розовый, лиловый — отличное решение для женщин после 40. Эти цвета называют «аристократичными», они способны сделать образ дорогим. Если хочется яркости, можно примерить наряд алого цвета.

Да — Пыльно-розовый и лиловый цвет делают образ зрелой женщины дорогим

4. Темно-фиолетовый

Этот цвет ассоциируется с увяданием, поэтому категорически запрещен после 40. Особенно опасен темно-фиолетовый верх. Он способен «своровать» цвет лица. С возрастом кожа становится бледнее, а фиолетовая блуза только подчеркнет эту бледность. Многие зрелые дамы страдают от синяков под глазами, а темно-фиолетовый наряд оттеняет их. Одним словом, оттенок не просто добавляет с десяток лет, но и делает вид болезненным.

Нет — Темно-фиолетовый наряд «наградил» Сару Джессику Паркер нездоровым цветом лица

Альтернатива. Нежно-лавандовый, фиалковый, сиреневый — эти цвета способны привнести в образ нотку весенней свежести. Чем светлее оттенок выбран, тем лучше: нежные цвета молодят.

Да — Сиреневая блузка позволяет выглядеть свежо и молодо

5. Болотный