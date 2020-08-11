7 запрещенных оттенков в гардеробе женщин после 40 лет
Не все женщины после 40 лет знают, как правильно одеваться, чтобы выглядеть элегантно, дорого и ненароком не добавить себе с десяток лишних лет. Помните: крой и материалы, безусловно, важны, но старят не они, а оттенок вашего наряда. Какие цвета способны превратить даму в старушку? Попробуем разобраться и найти им альтернативу.
1. Темно-бордовый
Темно-бордовый верх — табу после 40. Блузка или платье такого оттенка добавит с десяток лишних лет. Цвет подчеркивает возрастные несовершенства кожи, превращая вас в бабушку. Носить темно-бордовый низ можно, если правильно подобрать к нему пару. Например, стильно смотрятся бордовые брюки с белой рубашкой, бежевой блузкой.
Нет — Темно-бордовое платье добавляет возраст
Альтернатива. Замените темно-бордовые вещи из своего гардероба нежно-бордовыми: такой оттенок не добавляет возраста и выглядит элегантно. Хорошая альтернатива бордовому — пыльная роза. Этот благородный цвет способен сделать образ дорогим.
Да — «Пыльная роза» — благородный цвет
2. Ярко-оранжевый
«Жаркий» цвет уместен в гардеробе молоденькой девушки, которая хочет привлечь к себе внимание. В огненном цвете чувствуется юношеский максимализм. Зрелой даме лучше отказаться от одежды яркого оттенка, если она не хочет прослыть не к месту молодящейся особой. Кислотный оранжевый подчеркивает морщины, синяки под глазами. Женщина, выбирая его, чтобы выделиться из толпы, сама того не желая прибавляет себе возраста, пишет Style-info.guru.
Нет — После 40 стоит избегать ярко-оранжевого цвета
Альтернатива. Выбирайте одежду персикового цвета. Этот благородный оттенок позволяет создавать стильные образы. Он хорошо сочетается и с бледным, и с ярким цветом. Любительницы насыщенных оттенков в гардеробе могут примерить одежду медного цвета. Медь больше всего подходит рыжеволосым красавицам.
Да — Нежный персиковый цвет молодит
Да — Оранжевая сумка добавит образу яркости
3. Ультрарозовый
Неоновые цвета не красят зрелую женщину. Одежда ультрарозового оттенка на барышнях элегантного возраста смотрится вульгарно. Часто красавицы выбирают этот цвет, чтобы выглядеть моложе, но на самом деле результат получается обратным. В ярко-розовом наряде дама после 40 выглядит, как престарелая Барби. Точно не о таком эффекте дамы мечтают, когда подбирают образ!
Нет — Ультрарозовый выглядит вульгарно
Альтернатива. Кричаще-розовый цвет стоит заменить нежными оттенками. Бледно-розовый, пыльно-розовый, лиловый — отличное решение для женщин после 40. Эти цвета называют «аристократичными», они способны сделать образ дорогим. Если хочется яркости, можно примерить наряд алого цвета.
Да — Пыльно-розовый и лиловый цвет делают образ зрелой женщины дорогим
4. Темно-фиолетовый
Этот цвет ассоциируется с увяданием, поэтому категорически запрещен после 40. Особенно опасен темно-фиолетовый верх. Он способен «своровать» цвет лица. С возрастом кожа становится бледнее, а фиолетовая блуза только подчеркнет эту бледность. Многие зрелые дамы страдают от синяков под глазами, а темно-фиолетовый наряд оттеняет их. Одним словом, оттенок не просто добавляет с десяток лет, но и делает вид болезненным.
Нет — Темно-фиолетовый наряд «наградил» Сару Джессику Паркер нездоровым цветом лица
Альтернатива. Нежно-лавандовый, фиалковый, сиреневый — эти цвета способны привнести в образ нотку весенней свежести. Чем светлее оттенок выбран, тем лучше: нежные цвета молодят.
Да — Сиреневая блузка позволяет выглядеть свежо и молодо
5. Болотный
Это — опасный оттенок для дам после 40. Он делает образ мрачным и старит. Особенно нежелателен болотный цвет в области лица. Он отбрасывает на кожу нездоровую тень: лицо из сияющего превращается в серое и увядающее. Поэтому болотные пиджаки, рубашки, платья — точно табу, а вот на счет юбок можно подумать, если правильно их скомбинировать со светлым верхом.
Нет — Болотное платье делает лицо серым
Альтернатива. Светлая палитра зеленого обладает «омолаживающим» эффектом. Примерьте мятные наряды: они освежают, придают образу легкости. Если хочется элегантности, тогда сделайте ставку на изумрудный. Добавьте в гардероб ультрамодный оливковый цвет: на дамах 40+ он смотрится благородно.
Да — Мятный оттенок освежает
6. Землисто-коричневый
Этот цвет способен состарить даже двадцатилетнюю девушку, не говоря уже о красавицах постарше. Землистый оттенок коричневого вызывает стойкие ассоциации с увяданием, старостью, нищетой. Одежда такого цвета неудачно оттеняет кожу, делая ее тусклой. В результате вместо стильного лука можно получить образ болезненной старушки. Поэтому если и использовать вещи такого цвета, то только дозированно и строго не в области лица. Но лучше поискать замену!
Нет — Землисто-коричневый добавляет возраст
Альтернатива. Кофе с молоком, миндальный, кешью — эти оттенки станут отличной альтернативой землистому коричневому цвету. С их помощью можно создать по-настоящему аристократичные образы. Чтобы лук получился запоминающимся, разбавьте эти оттенки яркими красками.
Да — «Кофе с молоком» — аристократичный оттенок
7. Черный
Черный — базовый цвет. Носить его можно и нужно в любом возрасте. Но после 40 стоит отказаться от total black луков и от черного верха. В первом случае образ получается слишком мрачным и кажется, что дама носит траур, во втором кожа лица на темном фоне приобретает серый оттенок, становится тусклой. И тот, и другой вариант сулит десяток лишних лет.
Нет — Не стоит облачаться во все черное
Альтернатива. Носите черный дозированно: одной темной вещи или аксессуара на образ достаточно. Если лук получается слишком темным, разбавляйте яркими акцентами. Черный верх замените молочным, песочным, персиковым — образ станет свежим.