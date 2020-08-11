Кристина Херодес: проститутки и дурочки

Потому, что все женщины - проститутки или дурочки. Большинство из них настолько одаренные и выдающиеся, что заслуживают сразу оба титула. За что? Вы - на высоте своей сексуальности, открытая к диалогу, с искренним тщеславием, и если вы не скрываете и не отрицаете всё это – вы настоящая проститутка. Особенно, если вы женщина. Для одних волосы, для других мозги и справедливость в доме.

Чем более напуган и несчастен мужчина, тем неряшливее и глупее женщины, оказавшиеся в его мире. Я не говорю здесь, что этот человек плохой.

Рядом с разорванным от ревности мужчиной, женщина может как ей угодно поседеть – но все равно она останется проституткой.

Я очень благодарна тем, кто, считая меня блондинкой, научил меня лучше чувствовать других людей. И я не обижаюсь на тех, кому интересен только секс.

Кому принадлежит человеческая сексуальность? В отношениях часто возникает обманчивое ощущение, что она принадлежит партнеру. Не принадлежит сексуальность ни мужчине, ни женщине. Сексуальность свободна, как ветер или дикий водопад. А товарищ с потушенным огнем не порадует ни вас, ни кого-либо еще.

И еще одна вещь, о которой многие мужчины не знают. Некоторые считают, что унижая других женщин и хваля вас, женщине это понравится. Это самый большой промах! Ни одна женщина не уважает мужчину, который не уважает женщин. Презираете свою бывшую, свою девушку, некоторых знаменитостей или проявляете неуважение к своей матери – вы во мгновение погибаете в глазах других женщин и конечно, своей любимой.