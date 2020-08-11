Кристина Херодес: проститутки и дурочки

Со стуком каблуков и в необычайно короткой юбке - в жизни вы неизбежно встречались с такими понятиями. О ком же это? Конечно, обо мне. Большую часть своей жизни в глазах умных людей я была или проституткой, или тупой блондинкой. Я могу себя считать очень компетентной в этой области. Но, к сожалению, это никак не делает особенной, пишет Postimees.
Потому, что все женщины - проститутки или дурочки. Большинство из них настолько одаренные и выдающиеся, что заслуживают сразу оба титула. За что? Вы - на высоте своей сексуальности, открытая к диалогу, с искренним тщеславием, и если вы не скрываете и не отрицаете всё это – вы настоящая проститутка. Особенно, если вы женщина. Для одних волосы, для других мозги и справедливость в доме.
Чем более напуган и несчастен мужчина, тем неряшливее и глупее женщины, оказавшиеся в его мире. Я не говорю здесь, что этот человек плохой.
Рядом с разорванным от ревности мужчиной, женщина может как ей угодно поседеть – но все равно она останется проституткой.
Я очень благодарна тем, кто, считая меня блондинкой, научил меня лучше чувствовать других людей. И я не обижаюсь на тех, кому интересен только секс.
Кому принадлежит человеческая сексуальность? В отношениях часто возникает обманчивое ощущение, что она принадлежит партнеру. Не принадлежит сексуальность ни мужчине, ни женщине. Сексуальность свободна, как ветер или дикий водопад. А товарищ с потушенным огнем не порадует ни вас, ни кого-либо еще.
И еще одна вещь, о которой многие мужчины не знают. Некоторые считают, что унижая других женщин и хваля вас, женщине это понравится. Это самый большой промах! Ни одна женщина не уважает мужчину, который не уважает женщин. Презираете свою бывшую, свою девушку, некоторых знаменитостей или проявляете неуважение к своей матери – вы во мгновение погибаете в глазах других женщин и конечно, своей любимой.
Но если все же есть желание представительнице слабого пола повесить опускающие ярлыки, тогда обрати внимание: у нас уже давно есть выбор. Обидчику останется лишь только оскорбить самого себя. Может, пора посмотреть, почему? Где скрытая подавленная боль, страх найти выход из гнева? Словесная порка женщин может быть довольно приятной и раскрепощающей, но на время. Это не поможет. Поможет только, если учиться себя ценить и преподносить в хорошем свете. Тогда теряется необходимость опускать других.