«Знакомо? Мне – очень!» Похудевшая Каменских призналась, что позволяет себе сладкое и выпечку

Настя Каменских в этом году выбрала для своего отдыха средиземноморское побережье Турции, остановившись в одном из элит-отелей Кемера. Здесь она смогла продемонстрировать свои многочисленные купальники и эффектную фигуру в них, пишет Телепрограмма.