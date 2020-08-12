Шесть шагов к красоте и долголетию

Талия. Иллюстративное фото. ФОТО: Pantermedia

С приходом каждой новой диеты мы традиционно обращаем внимание на такие моменты, как снижение калорийности дня, ограничение в продуктах, отказ от алкоголя и установление психологических «рамок». В этой статье вместе с нутрициологом, клиническим психологом-диетологом и членом союза национальной ассоциации клинического питания Анной Ивашкевич мы поговорим о другой известной методике, которая отличается нестандартным подходом к похудению — диете «голубых зон». Она связана с пятью регионами, местные жители которых могут похвастаться завидным долголетием, жизнелюбием и здоровьем.

С приходом каждой новой диеты мы традиционно обращаем внимание на такие моменты, как снижение калорийности дня, ограничение в продуктах, отказ от алкоголя и установление психологических «рамок». В этой статье вместе с нутрициологом, клиническим психологом-диетологом и членом союза национальной ассоциации клинического питания Анной Ивашкевич мы поговорим о другой известной методике, которая отличается нестандартным подходом к похудению — диете «голубых зон». Она связана с пятью регионами, местные жители которых могут похвастаться завидным долголетием, жизнелюбием и здоровьем.

Основные принципы диеты «голубых зон»

Суть диеты «голубых зон» заключается в том, чтобы равномерно распределить все питательные элементы в своем рационе, а именно:

20% — белки

60% — правильные углеводы

10% — жиры

Правильное питание. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

При этом основным источником белка выступают такие продукты, как рыба, морепродукты и бобовые (нут, чечевица, фасоль и т.д.). В качестве источника нерасщепляемого углевода рассматриваются овощи, фрукты, орехи, необработанные зерна злаков, семечки, а жиров — авокадо, масла растительного происхождения, моллюски, говяжий бульон, рыба (читайте также: «Формула похудения: что такое баланс БЖУ, и как его рассчитать»).

Питание состоит в основном из двух приемов пищи — завтрака и ужина. Обед, как правило, либо «остается за кадром», либо сопровождается каким-то овощем, фруктом или чашкой кофе.

6 шагов на каждый день для похудения и оздоровления

Ежедневно съедайте по 5-6 порций овощей или фруктов. Поставьте их на видное место в вазе или пиале. Не прячьте их в холодильник — так у вас больше шансов постоянно «натыкаться» на правильные продукты. Каждый день ешьте орехи. Этот продукт понижает уровень холестерина в крови, защищает сердце и способствуют долголетию. Употребляйте примерно по 50 г орехов пять раз в неделю. Лучшими вариантами станут миндаль, пекан, грецкие, кедровые и фисташки. Старайтесь каждый день есть бульоны и супы. Это может быть говяжий бульон, рыбный или бульон на основе овощей, суп-пюре (читайте также: «Крем-суп за полчаса: 3 вкусных рецепта»). Тщательно пережевывайте пищу при каждом приеме пищи. Не торопитесь, не ешьте на бегу, наслаждайтесь каждым кусочком еды. К слову, существует лайфхак на случай, если вам не удается сбавить темп поглощения пищи: ешьте другой рукой. Если ваша рабочая — правая, возьмите ложку левой и начинайте завтракать. Этот принцип поможет более вдумчиво относиться к трапезе. Каждый день ешьте бобовые. В особенности — тофу. По системе диеты «голубых зон», именно этот продукт должен стать основой ваших ужинов и обедов. Жители «голубых зон» добавляют в свой рацион довольно большое количество фасоли, нута, чечевицы, бобов адзуки, гороха. При приготовлении этих продуктов приветствуется термическая обработка. Тушеные или запеченные бобы с овощами — залог сытного и полезного ужина. Каждый день оставляйте хотя бы 15 минут на себя.

Фитнес. Иллюстративное фото ФОТО: Dmitriy Melnikov / PantherMedia / Dmitriy Melnikov

Плюсы диеты «голубых зон»

Главный плюс диеты «голубых зон» заключается в значительном снижении риска хронических заболеваний. Все это благодаря правильному подбору продуктов и отсутствию в рационе консервов, полуфабрикатов, красного мяса, рафинированных продуктов.

Клетчатка, из которой состоит больший процент питания, поможет поддерживать пищеварение в комфортном состоянии и снизит риск развития сахарного диабета. Диета «голубых зон» будет эффективна при снижении и контроле веса.

И, конечно же, продление молодости благодаря антиоксидантам, защищающим клетки нашего организма от повреждений, вирусов и инфекций.

Совет диетолога

Данный тип питания не должен вводиться «на неделю или две». Если вы хотите добиться реальных результатов, вы должны сделать его образом жизни. Это принесет максимум результатов вашей фигуре и улучшит состояние здоровья в целом.