Шесть шагов к красоте и долголетию
Если сравнивать диету «голубых зон» с другими популярными системами похудения, ее можно по праву назвать одной из самых естественных и мягких методик по снижению веса и общему оздоровлению организма. Узнаем, как правильно следовать главной системе питания современной диетологии, делится портал MarieClaire.
С приходом каждой новой диеты мы традиционно обращаем внимание на такие моменты, как снижение калорийности дня, ограничение в продуктах, отказ от алкоголя и установление психологических «рамок». В этой статье вместе с нутрициологом, клиническим психологом-диетологом и членом союза национальной ассоциации клинического питания Анной Ивашкевич мы поговорим о другой известной методике, которая отличается нестандартным подходом к похудению — диете «голубых зон». Она связана с пятью регионами, местные жители которых могут похвастаться завидным долголетием, жизнелюбием и здоровьем.
С приходом каждой новой диеты мы традиционно обращаем внимание на такие моменты, как снижение калорийности дня, ограничение в продуктах, отказ от алкоголя и установление психологических «рамок». В этой статье вместе с нутрициологом, клиническим психологом-диетологом и членом союза национальной ассоциации клинического питания Анной Ивашкевич мы поговорим о другой известной методике, которая отличается нестандартным подходом к похудению — диете «голубых зон». Она связана с пятью регионами, местные жители которых могут похвастаться завидным долголетием, жизнелюбием и здоровьем.
Основные принципы диеты «голубых зон»
Суть диеты «голубых зон» заключается в том, чтобы равномерно распределить все питательные элементы в своем рационе, а именно:
- 20% — белки
- 60% — правильные углеводы
- 10% — жиры
При этом основным источником белка выступают такие продукты, как рыба, морепродукты и бобовые (нут, чечевица, фасоль и т.д.). В качестве источника нерасщепляемого углевода рассматриваются овощи, фрукты, орехи, необработанные зерна злаков, семечки, а жиров — авокадо, масла растительного происхождения, моллюски, говяжий бульон, рыба (читайте также: «Формула похудения: что такое баланс БЖУ, и как его рассчитать»).
Питание состоит в основном из двух приемов пищи — завтрака и ужина. Обед, как правило, либо «остается за кадром», либо сопровождается каким-то овощем, фруктом или чашкой кофе.
6 шагов на каждый день для похудения и оздоровления
- Ежедневно съедайте по 5-6 порций овощей или фруктов. Поставьте их на видное место в вазе или пиале. Не прячьте их в холодильник — так у вас больше шансов постоянно «натыкаться» на правильные продукты.
- Каждый день ешьте орехи. Этот продукт понижает уровень холестерина в крови, защищает сердце и способствуют долголетию. Употребляйте примерно по 50 г орехов пять раз в неделю. Лучшими вариантами станут миндаль, пекан, грецкие, кедровые и фисташки.
- Старайтесь каждый день есть бульоны и супы. Это может быть говяжий бульон, рыбный или бульон на основе овощей, суп-пюре (читайте также: «Крем-суп за полчаса: 3 вкусных рецепта»).
- Тщательно пережевывайте пищу при каждом приеме пищи. Не торопитесь, не ешьте на бегу, наслаждайтесь каждым кусочком еды. К слову, существует лайфхак на случай, если вам не удается сбавить темп поглощения пищи: ешьте другой рукой. Если ваша рабочая — правая, возьмите ложку левой и начинайте завтракать. Этот принцип поможет более вдумчиво относиться к трапезе.
- Каждый день ешьте бобовые. В особенности — тофу. По системе диеты «голубых зон», именно этот продукт должен стать основой ваших ужинов и обедов. Жители «голубых зон» добавляют в свой рацион довольно большое количество фасоли, нута, чечевицы, бобов адзуки, гороха. При приготовлении этих продуктов приветствуется термическая обработка. Тушеные или запеченные бобы с овощами — залог сытного и полезного ужина.
- Каждый день оставляйте хотя бы 15 минут на себя.
Плюсы диеты «голубых зон»
Главный плюс диеты «голубых зон» заключается в значительном снижении риска хронических заболеваний. Все это благодаря правильному подбору продуктов и отсутствию в рационе консервов, полуфабрикатов, красного мяса, рафинированных продуктов.
Клетчатка, из которой состоит больший процент питания, поможет поддерживать пищеварение в комфортном состоянии и снизит риск развития сахарного диабета. Диета «голубых зон» будет эффективна при снижении и контроле веса.
И, конечно же, продление молодости благодаря антиоксидантам, защищающим клетки нашего организма от повреждений, вирусов и инфекций.
Совет диетолога
Данный тип питания не должен вводиться «на неделю или две». Если вы хотите добиться реальных результатов, вы должны сделать его образом жизни. Это принесет максимум результатов вашей фигуре и улучшит состояние здоровья в целом.
Важно отметить, что этот совет касается не только диеты «голубых зон», но и большинства других известных диет. Прислушивайтесь к своему организму и обязательно сдавайте анализы перед тем, как «сесть» на очередную новомодную диету.