Названы самые полезные варианты завтрака

По мнению диетолога, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы утренняя трапеза состояла только из углеводов, как многие привыкли. Каша или хлопья — это хорошие источники энергии, но стоит к ним добавить что-то белковое, и организм по-настоящему скажет «спасибо». При отсутствии белков в утренней приеме пищи есть большой риск не восполнить суточную норму этого важнейшего макронутриента.