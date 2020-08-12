Почему на отдыхе хочется домой: ответ эксперта

Опираясь на различные исследования, он назвал пять причин, почему долгожданный отпуск превращается в страдания и что с этим делать.

Опрос руководителей бизнеса, проведенный компанией Management Recruiters International в 2003 году, показало, что 47% респондентов используют не весь свой отпуск в течении года и 35% наемных рабочих также не используют отпуск полностью. Этому может быть масса причин: от неудачного места проживания на отдыхе до ощущения скуки и пустоты. В повседневной жизни мы активно заняты работой. "Еще недельку поработаю – и на море!" Однако что с нами происходит, когда мы выходим из привычной роли руководителя, менеджера или домохозяйки?

Австрийский психиатр Виктор Франкл предложил понятие "невроз выходного дня" – как особую депрессию, которую многие испытывают на выходных.

Когда повседневная рутина не оберегает от ощущения экзистенциального вакуума (бессмысленности жизни), приходит осознание этого. Исследования подтверждают, что 78% людей грустят на выходных, а 47% испытывают настоящие страдания. Это можно применить и к отпуску. Отпуск – затянувшиеся выходные.

Получается парадокс, говорит Халанский. Отдых, который мы ждем, превращается в страдание. Как в мультфильме про золотую антилопу и жадного раджу. Желаешь золота все больше и больше, а затем оно вдруг превращается в ненужные черепки.

Почему на отдыхе хочется домой: главные причины

1. Мы можем думать, что отдыхая упускаем какую-то возможность

Особенно просматривая социальные сети. Кто-то поехал в Египет или на Мальдивы, а я – на Черное море. Кто-то достигает цели, зарабатывает деньги, а я бездействую. Такой внутренний диалог может не давать покоя.

2. Завышенные ожидания от отпуска

Я могу думать, что произойдет что-то сверхестественное. Но происходит напротив. Все просто. Есть своя рутина, свои сложности.

3. Потеря контроля

К этому может привести отсутствие четкого расписания, алгоритма действий. Особенно у людей с высокой тревожностью, которые хотят все контролировать. В отпуске они контролируют детей, жену, официанта. Это изматывает.

4. Отпуск – это испытание на счастье

А счастлив(-а) ли я в другой роли? Побыть не начальником, а просто одним из загорающих на пляже. Это способность нашей психики к гибкости, переключаться, адаптироваться, быть открытым для нового.

5. Ожидание, что без меня на работе все рухнет

Я могу позволить себе отдых, но с очень ограниченным временем.

Что делать со всем этим

1. Отдыхать нужно научиться

Если вы не умеете отдыхать в отпуске, то, скорее всего, вы не умеете расслабляться во время рабочего графика. Последние исследования нейробиологов показывают, что такие люди подвержены выгоранию и частым ошибкам.

2. Попробуйте понять причину желания вернуться домой

В чем она? Что трудно выдерживать в отпуске?

3. Поймите, зачем вам нужен отдых