Диета на супах: какие точно помогут быстро похудеть

Даже несмотря на то, что в овощах после варки исчезает часть полезных элементов (но не все), в них остается очень важная клетчатка, которая помогает держать вес в норме.

Но самое главное — супы, как правило, содержат меньше калорий. Поэтому диетологи разработали сразу несколько диет на этих блюдах. Они максимально просты и удобны, при этом позволяют достаточно быстро избавиться от лишнего веса. Прекрасно подойдут в качестве экспресс-диет, тем более, что придерживаться их долго нельзя — максимум, неделю. Потом же, чтобы поддерживать вес, достаточно просто регулярно включать супы в свое меню — а ведь это мы и так постоянно делаем.

7 плюсов суповой диеты

Низкая калорийность блюда

Из-за большого количества жидкости нет ощущения голода

Очищение кишечника (и налаживание его нормального функционирования)

Можно приготовить сразу большой объем и не тратить время

Увеличение количества овощей и клетчатки в рационе

Достаточное количество витаминов и минералов (если есть правильные супы)

Не очень строгие правила — легко соблюдать

2 главных мифа

1. Без жидкого высок риск гастрита

Гастрит никак не связан с тем, жидкую или твердую ли пищу мы едим. Но появляется, если мы регулярно едим второпях, тщательно не прожевывая, в стрессе (в этот период желудок не выделяет достаточное количество слизи, защищающей его стенки). Слишком большое количество кислой, острой пищи также способствует появлению гастрита, как и бактерия хеликобактер пилори. И если ты постоянно ешь суп, приправив перцем, ты точно также можешь нарушить здоровье желудка.

2. Похудеть можно на любых супах

Это не так. Все, что включает в себя жирное мясо, а еще калорийные заправки (майонез, сметана), не принесет результата. Даже овощи для пассеровки, обжаренные в масле, запрещены. Похудеть помогут максимально легкие супы.

Правила

Длительность — лучше 3 дня, но максимум — не более недели. Повторить можно через месяц.

Основа – низкокалорийные супы. Есть можно только их, 5 — 6 раз в день.

Не забывай также пить много воды.

Чтобы термическая обработка не слишком сильно подействовала на овощи в составе супа (ведь она разрушает полезные вещества), клади их уже в кипящую воду. Если бульон выкипел, не доливай воду (с ней попадает кислород, разрушающий витамин С ). Если готовишь без специального рецепта, выбирай овощи, которые не нужно варить долго.

Для вкуса и аромата не запрещается добавлять травы и специи.

Противопоказания

Хронические заболевания желудка Гастрит, язва Беременность и лактация

Если уже во время диеты ты почувствовала сильную слабость, головокружения, головные боли, необходимо ее прекратить.

7 главных суповых методик похудения

1. Диета на луковом супе

Это очень популярное во Франции блюдо. Количество порций — 3 в день. На перекусы можно есть овощи, фрукты.