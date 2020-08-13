Диета на супах: какие точно помогут быстро похудеть

К супам нас всех приучали с самого детства. И не зря это делали. Ведь они очень полезны. Усваиваются легче, чем твердые горячие блюда, за счет большого количества жидкости быстро насыщают, помогают налаживать работу кишечника, пишет «Лиза».
Даже несмотря на то, что в овощах после варки исчезает часть полезных элементов (но не все), в них остается очень важная клетчатка, которая помогает держать вес в норме.
Но самое главное — супы, как правило, содержат меньше калорий. Поэтому диетологи разработали сразу несколько диет на этих блюдах. Они максимально просты и удобны, при этом позволяют достаточно быстро избавиться от лишнего веса. Прекрасно подойдут в качестве экспресс-диет, тем более, что придерживаться их долго нельзя — максимум, неделю. Потом же, чтобы поддерживать вес, достаточно просто регулярно включать супы в свое меню — а ведь это мы и так постоянно делаем.
7 плюсов суповой диеты
Низкая калорийность блюда
Из-за большого количества жидкости нет ощущения голода
Очищение кишечника (и налаживание его нормального функционирования)
Можно приготовить сразу большой объем и не тратить время
Увеличение количества овощей и клетчатки в рационе
Достаточное количество витаминов и минералов (если есть правильные супы)
Не очень строгие правила — легко соблюдать
2 главных мифа
1. Без жидкого высок риск гастрита
Гастрит никак не связан с тем, жидкую или твердую ли пищу мы едим. Но появляется, если мы регулярно едим второпях, тщательно не прожевывая, в стрессе (в этот период желудок не выделяет достаточное количество слизи, защищающей его стенки). Слишком большое количество кислой, острой пищи также способствует появлению гастрита, как и бактерия хеликобактер пилори. И если ты постоянно ешь суп, приправив перцем, ты точно также можешь нарушить здоровье желудка.
2. Похудеть можно на любых супах
Это не так. Все, что включает в себя жирное мясо, а еще калорийные заправки (майонез, сметана), не принесет результата. Даже овощи для пассеровки, обжаренные в масле, запрещены. Похудеть помогут максимально легкие супы.
Правила
Длительность — лучше 3 дня, но максимум — не более недели. Повторить можно через месяц.
Основа – низкокалорийные супы. Есть можно только их, 5 — 6 раз в день.
Не забывай также пить много воды.
Чтобы термическая обработка не слишком сильно подействовала на овощи в составе супа (ведь она разрушает полезные вещества), клади их уже в кипящую воду. Если бульон выкипел, не доливай воду (с ней попадает кислород, разрушающий витамин С ). Если готовишь без специального рецепта, выбирай овощи, которые не нужно варить долго.
Для вкуса и аромата не запрещается добавлять травы и специи.
Противопоказания
- Хронические заболевания желудка
- Гастрит, язва
- Беременность и лактация
Если уже во время диеты ты почувствовала сильную слабость, головокружения, головные боли, необходимо ее прекратить.
7 главных суповых методик похудения
1. Диета на луковом супе
Это очень популярное во Франции блюдо. Количество порций — 3 в день. На перекусы можно есть овощи, фрукты.
Важно начинать есть, только если ты действительно чувствуешь голод, а не по графику.
Рецепт
Ингредиенты
- капуста — 0,5 кг
- лук — 540 г
- помидоры — 300 г
- зеленый перец — 320 г
- сельдерей — пучок
Приготовление
Порежь овощи, положи в кастрюлю, залей водой так, чтобы она покрывала их полностью.
Доведи до кипения, вари еще 10 минут.
За 2 минуты до готовности посоли, добавь специи по вкусу.
2. Диета на боннском супе
За счет своего жиросжигающего и мочегонного действия считается очень эффективным во время похудения. При этом очень сытный.
Рецепт
Ингредиенты
- петрушка, укроп и сельдерей — по пучку
- зеленый перец — 170 г
- лук — 450 г
- помидоры — 550 г
- морковь — 140 г
- капуста — 0,5 кг
- чеснок — 20 г
- тмин — 1 ст. ложка
- лавр — 2 листика
- молотый имбирь — 1 ч. ложка
- растительное маcло
Приготовление
Нарежь овощи, поруби зелень.
Обжарь лук, чеснок с тмином и имбирем.
Вскипяти воду (около 2 литров), положи все ингредиенты. Добавь специи по вкусу.
Готовь, пока овощи не станут мягкими.
3. Диета на капустном супе
Польза капусты: очищение организма, налаживание работы желудочно-кишечного тракта.
Рецепт
Ингредиенты
- лук — 90 г
- морковь — 120 г
- капуста — 400 г
- помидоры — 140 г
- корень сельдерея — 1 шт.
- болгарский перец — 170 г
- зелень
Приготовление
Овощи мелко порежь (помидоры очисти от кожуры).
Положи в кастрюлю, вари на медленном огне, пока не станут мягкими.
4. Диета на супе из сельдерея
Сельдерей обладает способностью выводить воду (а это очень помогает похудению) и очищает кишечник.
В эту диету можно добавлять рис, овощи, фрукты, нежирное мясо — если тяжело есть только жидкое.
Рецепт
Ингредиенты
- сельдерей — 1 пучок
- лук — 540 г
- помидоры — 280 г
- болгарский перец — 320 г
- капуста — 0,5 кг
Приготовление
Порежь все овощи.
Сложи в кастрюлю, доведи до кипения.
10 минут вари не медленном огне.
5. Диета на супе Майо
Майо — одна из крупнейших и самых известных мировых клиник. Она предложила свое блюдо и способ питания, на котором можно похудеть на 5 — 8 кг за неделю. Изначально методика была рассчитана на страдающих ожирением.
Очень важно точно придерживаться правил. Если что-то нарушишь — начинай все сначала. Система питания рассчитана на 7 дней. На каждый — свое меню (помимо супа):
Фрукты (но нельзя бананы), кофе, чай.
Овощи, зелень – все без крахмала.
Овощи, фрукты.
Овощи, фрукты.
Говядина (не более 400 г), помидоры.
Говядина, овощи.
Коричневый рис, овощи, сок.
Рецепт
Ингредиенты
- капуста — 1 кочан
- лук — 540 г
- помидоры — 420 г
- зеленый перец — 340 г
- сельдерей — 1 шт.
- кубик овощного бульона — 2 шт.
- соль, перец, карри по вкусу
Приготовление
Сними кожуру с помидоров, порежь вместе с остальными овощами.
Добавь все в кастрюлю, дай воде закипеть и вари до мягкости.
Добавь специи.
6. Диета на овощном супе
Классический вариант, который легко приготовить из любых овощей, какие тебе нравятся.
Рецепт
Ингредиенты
- лук — 450 г
- помидоры — 280 г
- сельдерей — пучок
- соль, перец по вкусу
Приготовление
Нарежь все овощи.
Положи в кастрюлю, посоли, поперчи.
Вари 10 минут, а затем убавь огонь и вари до мягкости овощей.
7. Диета на курином супе
Курица полезна не только во время диеты, бульон на ее основе рекомендуют употреблять во время простудных заболеваний — он легко усваивается, при этом насыщает и дает организму важные для здоровья вещества. Главное — готовить только филе, без кожицы. Это вкусно, но в ней, к сожалению, содержится много жира.
Рецепт
Ингредиенты
- филе курицы без кожи — 350 г
- морковь — 240 г
- картофель — 170 г
- лук — 50 г
- кольраби — 300 г
- помидоры — 420 г
- петрушка, укроп, черный перец по вкусу
- соль или соевый соус по вкусу
Приготовление
- Свари курицу, достань из бульона.
- Нарежь овощи и положи в кастрюлю. Вари 25 минут.
- Добавь зелень, специи и вари еще 10 минут.
- По желанию в конце можно положить филе обратно и есть с ним.