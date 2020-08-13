Приметы для незамужних женщин: что вам не стоит делать, чтобы не проворонить свое счастье

О том, что именно мешает вам получить заветное колечко и изменить жизнь к лучшему – на сайте Passion.ru.

Одежда и аксессуары

Нельзя надевать чужой свадебный наряд и смотреться в нем в зеркало. Даже невесте не рекомендуется видеть свое отражение в «полной экипировки» до церемонии, иначе это может спугнуть счастье и накликать беды и ненастья на молодую семью. Если есть такая необходимость, то девушке сначала нужно снять что-то из предметов гардероба и лишь затем подходить к зеркалу.

Или вовсе можно попросить подруг проверить, все ли с вашим свадебным образом в порядке или что-то можно подправить/улучшить/изменить. Да и вообще до получения предложения руки и сердца не стоит примерять свадебное платье или фату. Если же вы просто поддались на уговоры подруги примерить ее наряд, чтобы она со стороны оценила, как он сидит, то будьте готовы к тому, что ближайшие годы вам придется провести в одиночестве.

Также не рекомендуется перешивать чей-то подвенечный наряд в вечернее платье для себя, иначе вы притянете чужую семейную жизнь, так и не испытав своего личного счастья.

А вот получить в подарок обувь, напротив, сулит скорое замужество. Поэтому если кто-то из друзей или знакомых решил вам преподнести такой сюрприз, то вскоре вы покинете отчий дом и отправитесь под венец.

Нельзя носить кольцо на безымянном пальце. Считается, что если молодая особа будет носить украшения на «том самом пальце», то она так и просидит в девках, отдаляя момент встречи со своим суженым. По той же самой причине не рекомендуется незамужним женщинам сочетать серебряные и золотые изделия в одном образе. Иначе их личная жизнь будет такой же запутанной и не приведет к счастливому замужеству. Несмотря на то, что именитые дизайнеры уверяют, что нет ничего плохого в том, чтобы носить золото и серебро одновременно, лучше все же не искушать судьбу и сделать выбор в пользу какого-то одного металла.

Бьюти-приметы

Не стоит прихорашиваться или делать прически в присутствии мужчин. Наши предки верили, что все, что связано с женщиной, должно быть окутано тайной, в том числе и ежедневные ритуалы красоты. К тому же, если трактовать эту примету на современный лад, то логика в ней все же есть. Не все свои секреты следует раскрывать мужчинам и уж тем более показывать им, какие усилия вы прилагаете для того, чтобы всегда выглядеть эффектно и притягательно.

Нельзя стричь волосы и ногти после заката солнца. Считается, что таким образом вы «отстригаете» от себя счастье и блокируете доступ любви в вашу жизнь. Еще одна примета, связанная с волосами - на Благовещенье незамужним женщинам не стоит заплетать косы или сооружать головные уборы из платков и шарфов завязывая их узлом. В противном случае вашему счастью будут мешать какие-то преграды или завистники.

Бытовые приметы

Нельзя передавать и принимать вещи через порог. С порогом вообще у наших предков было связано много суеверий и примет. Они считали, что это своеобразный переход, соединяющий этот и потусторонний мир и поэтому старались с должным вниманием относиться ко всему, что связано с входной дверью и, соответственно, порогом. К тому же, дом считался крепостью и все, что происходило за закрытыми дверями, не должно было быть достоянием общественности (в том числе благополучие, ссоры или разборки). Если вы не хотите ненароком отдать кому-то чужое счастье, то возьмите себе за правило ничего не отдавать и не забирать через порог – либо зайдите в дом, или выйдите на лестничную площадку и уже там совершите все необходимые манипуляции.

Не стоит стоять на пороге в ожидании кого-либо. Считается, что незамужним молодым людям (это касается как девушек, так и парней) нельзя стоять на пороге в ожидании кого-либо или чего-либо. Даже если вас попросили зайти на минутку, пока решится какой-то вопрос, то попросите разрешения пройти на кухню или в комнату. В противном случае у вас не скоро получится встретить свою вторую половинку.

Не рекомендуется приглашать гостей мужского пола в неприбранный дом. Данная примета связана отчасти с тем, что представители сильного пола выбирают себе в жены хозяйственных и заботливых дам. Поэтому не стоит показывать свой дурной характер и демонстрировать свою неряшливость или лень.

Нельзя выметать мусор от окна к порогу. Иначе, согласно народным поверьям, вы можете собственноручно вымести из дома счастье, удачу и благополучие. И сваты еще долго не появятся у вас на пороге.

Затевать уборку (или делать какую-либо работу) по воскресеньям. Этот день недели у наших предков ассоциировался с отдыхом, поэтому затевать какую-либо бурную деятельность в воскресенье считалось греховным. В том числе и незамужним особам.

Не стоит ходить по влажному (не высохшему) полу во время уборки. Иначе ваша личная жизнь не сложится должным образом и суженный в ближайшее время не встретится вам на пути.

Нельзя сидеть на подоконнике. Подобная привычка может стоить счастливого брака молодой особе. Поэтому если вы хотите в скором времени изменить свой семейный статус, то перестаньте использовать подоконники для этих целей.

Не стоит садиться на угол за обеденным столом. То же самое связано и с размещением за обеденным столом. Чтобы не остаться старой девой, постарайтесь не сидеть на углу и не вести себя слишком шумно во время приема пищи.

Нельзя смахивать крошки со стола голой рукой (бумагой и тд). Чтобы не накликать беду на свой дом, стол (и остальные неприкрытые поверхности) стоит вытирать только специальной тряпочкой (ни в коем случае не смахивать пыль или грязь рукой).

В качестве комнатных растений не стоит выбирать фиалки или олеандр. Каким бы заядлым цветоводом вы не были, стоит отказаться от разведения фиалок или олеандра в квартире. Лучше присмотритесь к пионам – считается, что эти цветы (даже просто в качестве изображений или картин в спальне) помогают девушкам найти «того самого», с кем они непременно будут счастливы.

Младшей сестре не стоит выходить замуж раньше старшей. Согласно народным поверьям, младшей из сестер не стоит планировать свою свадебную церемонию до того, пока старшая не сказала заветное «да». Иначе есть вероятность, что она так и проведет всю оставшуюся жизнь в одиночестве.