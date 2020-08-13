Как часто нужно стричь волосы

Длительность промежутков между стрижками зависит прежде всего от нескольких факторов: длины волос, роста волос за месяц, состояния волос.

Рекомендации для длинных и средней длины волос.

Если целью является сохранение длины или отращивание волос, то, конечно, на счету каждый сантиметр. И девушка откладывает визит к парикмахеру до последнего. Но это неправильно.

Возможно, вы уже не раз слышали такую фразу: чтобы отрастить волос, нужно их регулярно стричь. И это действительно так. Регулярная стрижка предотвращает появление сухости по всей длине волос. При этом совершенно не обязательно убирать по 5-10 см за раз. Достаточно состригать всего 0,5-1,5 см. К тому же для тех, кто столкнулся с проблемой секущихся кончиков по всей поверхности волос, существует специальная процедура - полировка волос. Она поможет избавиться от секущихся кончиков и при этом сохранить длину и густоту волос неизменными.

Если у вас сухие, склонные к ломкости волосы, то промежуток между посещением парикмахера не должен превышать 1,5 месяца. И самое главное в этом промежутке - правильный домашний уход. Ваш мастер обязательно должен подобрать подходящие средства для домашнего ухода за волосами.

Если же вы обладательница нормального типа волос, то вы можете посещать мастера раз в 2-3 месяца. Но не реже, если не хотите чтобы ваши волосы из нормальных превратились в сухие или ломкие.

Если учитывать что средний рост волос – это 1 см в месяц, то универсальным советом для обладательниц длинных и средней длины волос будет стрижка кончиков 1 см раз в 1,5-2 месяца. И желательно сочетать ее с салонными спа-процедурами для питания и восстановления волос.

Рекомендации обладательницам коротких стрижек.

Смысл короткой стрижки в том, что мастер задумывает на вашей голове определенную форму, подходящую именно вам, с учетом текстуры волос, формы лица и так далее. И уже через 3 месяца, по мере отрастания волос, эта форма преобразуется в совершено другую, не ту, которую задумывал мастер. К тому же частенько из-за применения горячего фена для укладки кончики волос сохнут, перестают укладываться, и такая конструкция на голове уже совсем не радует свою владелицу.

На самом деле любая стрижка приспособлена к носке ровно на 1 месяц. Вы можете не замечать этот самый отросший сантиметр, но он действительно имеет влияние на то, как будет выглядеть ваша стрижка.