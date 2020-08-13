Как часто нужно стричь волосы

Самый часто задаваемый вопрос клиентов парикмахерских и салонов красоты таков: с какой периодичностью нужно стричь волосы? Ответ не может быть однозначным. Существуют определенные нюансы, и для каждой женщины вариант ответа будет свой. Давайте разберемся подробно, пишет zen.yandex.ru.
Длительность промежутков между стрижками зависит прежде всего от нескольких факторов: длины волос, роста волос за месяц, состояния волос.
Рекомендации для длинных и средней длины волос.
Если целью является сохранение длины или отращивание волос, то, конечно, на счету каждый сантиметр. И девушка откладывает визит к парикмахеру до последнего. Но это неправильно.
Возможно, вы уже не раз слышали такую фразу: чтобы отрастить волос, нужно их регулярно стричь. И это действительно так. Регулярная стрижка предотвращает появление сухости по всей длине волос. При этом совершенно не обязательно убирать по 5-10 см за раз. Достаточно состригать всего 0,5-1,5 см. К тому же для тех, кто столкнулся с проблемой секущихся кончиков по всей поверхности волос, существует специальная процедура - полировка волос. Она поможет избавиться от секущихся кончиков и при этом сохранить длину и густоту волос неизменными.
Если у вас сухие, склонные к ломкости волосы, то промежуток между посещением парикмахера не должен превышать 1,5 месяца. И самое главное в этом промежутке - правильный домашний уход. Ваш мастер обязательно должен подобрать подходящие средства для домашнего ухода за волосами.
Если же вы обладательница нормального типа волос, то вы можете посещать мастера раз в 2-3 месяца. Но не реже, если не хотите чтобы ваши волосы из нормальных превратились в сухие или ломкие.
Если учитывать что средний рост волос – это 1 см в месяц, то универсальным советом для обладательниц длинных и средней длины волос будет стрижка кончиков 1 см раз в 1,5-2 месяца. И желательно сочетать ее с салонными спа-процедурами для питания и восстановления волос.
Рекомендации обладательницам коротких стрижек.
Смысл короткой стрижки в том, что мастер задумывает на вашей голове определенную форму, подходящую именно вам, с учетом текстуры волос, формы лица и так далее. И уже через 3 месяца, по мере отрастания волос, эта форма преобразуется в совершено другую, не ту, которую задумывал мастер. К тому же частенько из-за применения горячего фена для укладки кончики волос сохнут, перестают укладываться, и такая конструкция на голове уже совсем не радует свою владелицу.
На самом деле любая стрижка приспособлена к носке ровно на 1 месяц. Вы можете не замечать этот самый отросший сантиметр, но он действительно имеет влияние на то, как будет выглядеть ваша стрижка.
Поэтому идеальным вариантом было бы приходить на стрижку каждый месяц. Но такая возможность в силу отсутствия времени или средств есть у женщин не всегда. Поэтому обозначим среднюю цифру – не реже чем раз в 2 месяца. Опять же все сугубо индивидуально, и эти цифрыприводятся с учетом средних показателей роста волос. Но посудите сами, ведь вам хочется выглядеть безупречно всегда. А для этого нужно найти своего мастера, соблюдать регулярность стрижки и возможно научится планировать ее заранее.