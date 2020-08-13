Барановская заявила, что Аршавин благодаря ей получал миллионы

35-летняя телеведущая сделала резонансное заявление. Юлия Барановская утверждает, что благодаря ей 39-летний Андрей Аршавин заполучил выгодный контракт.
Звезда Первого канала и профессиональный футболист были вместе девять лет. В гражданском браке у них родились трое детей: 14-летний Артем, 12-летняя Яна и 7-летний Арсений. Юлия жила с Андреем с самого начала его успешной карьеры и уверена, что поспособствовала этому.
По словам Барановской, экс-возлюбленный не был в основном составе «Зенита», когда у них закрутился роман. Во время матчей Аршавин по большей части сидел на скамейке запасных. Однако переломный момент в карьере футболиста наступил в 2009 году, когда его пригласили играть за лондонский «Арсенал».
Юлия сообщила, что Андрей был согласен на небольшую зарплату. Но ведущая подтолкнула его попросить контракт на более выгодных финансовых условиях. «Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить. Я ему сказала: «Ты нормальный? Проси три!». Если бы меня не было, то у него бы и миллиона не было. Три пришли к нам лет через пять», - заявила Барановская в выпуске YouTube-шоу «Конечно, Вася!».
Телеведущая потроллила экс-возлюбленного, сравнив его с коронавирусом. Юлия откровенно рассказала о личной жизни. Юлия Барановская сообщила, что после разрыва с Аршавиным испытывает трудности с мужчинами.