Барановская заявила, что Аршавин благодаря ей получал миллионы

Юлия сообщила, что Андрей был согласен на небольшую зарплату. Но ведущая подтолкнула его попросить контракт на более выгодных финансовых условиях. «Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить. Я ему сказала: «Ты нормальный? Проси три!». Если бы меня не было, то у него бы и миллиона не было. Три пришли к нам лет через пять», - заявила Барановская в выпуске YouTube-шоу «Конечно, Вася!».