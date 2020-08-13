Как избавиться от плохого запаха из обуви: проверенные советы

Дезодорант для ног

Прелесть современного мира в том, что в нем можно найти почти все, что угодно. В том числе, и дезодорант для ног. Выбирая продукт, обращайте внимание на содержание солей металлов, спирта и парабенов, - именно они провоцируют раздражение и аллергические реакции.

Народные средства

Уксусом и перекисью водорода можно смело протирать обувь изнутри для того, чтобы уничтожить неприятный запах. Кроме того, можно использовать пищевую соду: наполните содой обувь и оставьте на ночь, затем удалите соду, протрите ботинки изнутри влажной салфеткой и просушите. Еще один способ - заморозьте обувь на сутки в морозилке.

Стельки для обуви