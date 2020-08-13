Шесть сигналов, которые тело подает женщине перед сердечным приступом

Если вы не занимались фитнесом и у вас нет менопаузы, холодный пот или чрезмерное потоотделение может сигнализировать о сердечном приступе, который активизирует нервную систему.

Тошнота

Сердечный приступ у женщин вызывает тошноту в два раза чаще, чем у мужчин. Если у вас внезапная тошнота, не связанная с приемом плохой пищи, обратитесь к врачу.

Одышка

Если вам вдруг стали слишком тяжелыми ваши обычные физические нагрузки, идите к врачу. Потеря дыхания после подъема на небольшую высоту, пробуждение во сне от нехватки воздуха или одышка от небольших нагрузок — повод немедленно проверить свое сердце..

Поделитесь этой информацией с родными и подругами, это может спасти их жизнь.