Шесть сигналов, которые тело подает женщине перед сердечным приступом

Каждая видела сцену сердечного приступа на экране: мужчина хватается за грудь с искаженным лицом. К сожалению, у женщин приступ может протекать совершенно без болей в груди, и тем он опасней. Две трети всех женских инфарктов проходят неопознанными для пострадавших. Они совершенно не похожи на то, что мы ожидаем увидеть. Вот почему при этих симптомах вам стоит немедленно отправиться к врачу:
При большинстве приступов у вас не произойдет потери сознания, но кровоток уменьшается, что вызывает головокружение без видимых причин.
Усталость
Изможденность после бессонной ночи — это нормально. Но более половины перенесших инфаркт женщин чувствовали крайнюю усталость ровно за месяц до приступа.
Боли в верхней части тела
Нервные окончания сердца разветвлены по верхней части тела. Поэтому внезапная боль в спине, плечах, руках, шее или челюсти может означать приступ. Иногда пережившие инфаркт женщины вспоминают, что чувствовали, будто им на спину взвалили мешок с песком.
Потливость
Если вы не занимались фитнесом и у вас нет менопаузы, холодный пот или чрезмерное потоотделение может сигнализировать о сердечном приступе, который активизирует нервную систему.
Тошнота
Сердечный приступ у женщин вызывает тошноту в два раза чаще, чем у мужчин. Если у вас внезапная тошнота, не связанная с приемом плохой пищи, обратитесь к врачу.
Одышка
Если вам вдруг стали слишком тяжелыми ваши обычные физические нагрузки, идите к врачу. Потеря дыхания после подъема на небольшую высоту, пробуждение во сне от нехватки воздуха или одышка от небольших нагрузок — повод немедленно проверить свое сердце..
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