ГАЛЕРЕРЯ ⟩ Драгоценности на два миллиона евро, кольцо с сапфиром за 48 000 - в Таллинне гуляли любительницы золота и роскоши

Фраза про бриллианты, которые лучшие друзья девушек, вечна. Потому что драгоценные и полудрагоценные камни обладают особой притягательностью, магией, символизируют успех и богатство и, конечно же, любовь. И нет лучшего подарка для женщины, чем золотое ювелирное украшение с драгоценным камнем.
Ювелирный магазин Grenardi пригласил своих клиентов и, назовем их так, драгоценных шопоголиков на презентацию коллекций итальянского бренда Moraglione.
Самым дорогим украшением было кольцо из ретро-коллекции с большим сапфиром в обрамлении бриллиантов за 48 000 евро.
Общая стоимость привезенной коллекции составила примерно два миллиона евро.
Надо ли говорить, что большая часть восхитительных украшений нашла в Таллинне своих хозяек?