ГАЛЕРЕРЯ ⟩ Драгоценности на два миллиона евро, кольцо с сапфиром за 48 000 - в Таллинне гуляли любительницы золота и роскоши

Фраза про бриллианты, которые лучшие друзья девушек, вечна. Потому что драгоценные и полудрагоценные камни обладают особой притягательностью, магией, символизируют успех и богатство и, конечно же, любовь. И нет лучшего подарка для женщины, чем золотое ювелирное украшение с драгоценным камнем.