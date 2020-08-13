Экстрасенс Мэрилин Керро делится методами воспитания детей

В своем посту в Instagram, Керро вспоминает один день, когда она была на улице с детьми и внезапно пошел дождь. «Моей первой реакцией было взять игрушки и дальше проводить время с детьми дома. Каю (сын Мэрилин - ред.) эта идея не понравилась", - описывает она. Тут красивая мать вспомнила одну цитату, которую однажды сказал известный регги-исполнитель Боб Марли: «Ты говоришь, что любишь тепло, но, когда светит солнце, ты ищешь тени. Когда идет дождь - используешь зонтик. Когда дует ветер, ты закрываешь все окна. Вот почему я боюсь, когда ты говоришь, что любишь меня».