Восемь распространенных проблем с кожей и способы их решения

Многие предпочитают не решать, а маскировать проблемы с кожей густым слоем тонального крема, но мы предлагаем пойти другим путем.

1. Сухие, воспаленные, шелушащиеся участки

Возможная причина: сухость кожи в связи с возрастом или экзема. Как помочь: лучшее средство от сухой кожи — увлажняющий крем. Чтобы он лучше проник в глубокие слои кожи, пользуйтесь скрабом, который удалит мертвые клетки. Для лечения экземы воспользуйтесь однопроцентной гидрокортизоновой мазью. Если она не помогает, лучше обратиться к дерматологу.

2. Белые точки вокруг глаз

Их еще называют просянкой из-за внешнего сходства с зерном проса, но официальное название — милиумы. Это небольшие скопления мертвых клеток кожи, одна из разновидностей угрей.

Возможная причина: милиумы могут появиться из-за использования слишком жирных кремов или неправильного питания с обилием жирной пищи. Как помочь: первым делом замените крем на более легкий, и аккуратно отшелушивайте кожу скрабом. Ни в коем случае не прокалывайте и не выдавливайте милиумы — так вы можете занести инфекицию или оставить шрам на коже. Избавиться от больших милиумов поможет косметолог.

3. Коричневые пигментные пятна

Это нарушение пигментации кожи, которое дерматологи называют мелазмой. Возможная причина: мелазма может возникнуть после беременности, при гормональных нарушениях, чрезмерном воздействии ультрафиолета, приеме лекарств, содержащих фотосенсибилизаторы и некоторых заболеваниях пищеварительной системы.

Как помочь: ваш лучший друг — солнцезащитный крем. При беременности попробуйте скраб, содержащий гликолевую кислоту и экстракт солодки. И будьте осторожны с лазерными методами воздействия на кожу — при мелазме они могут спровоцировать меланому.

4. Покраснения на коже

Это розацеа — хроническое заболевание кожи лица, при котором мелкие поверхностные сосуды расширяются, и образуются красные воспаления.

Возможная причина розацеа не известна, но врачи заметили, что к ней более склонны люди с ранним созреванием. Как помочь: не находиться долго на солнце, не употреблять алкоголь и шоколад. Обратитесь к врачу, чтобы он порекомендовал вам крем, сужающий кровеносные сосуды в течение 12 часов.

5. Маленькие красные точки

Это ангиомы: крошечные, от 1 до 2 миллиметров, скопления капилляров, обычно встречающиеся на шее, груди и животе. Внешне ангиомы напоминают обычные родинки.

Возможные причины: это ваши гены и наследственность. Предотвратить ангиому нельзя, но она абсолютно не опасна. Как помочь: если это сильно вас беспокоит, обратитесь к дерматологу. Он может удалить ангиомы лазером под местной анестезией.

6. Угри и нарывы

Возможная причина: снижение уровня эстрогена и увеличение мужских гормонов андрогенов. Из-за этого слизистые железы работают активнее, из-за чего примерно 25% женщин от 40 до 49 лет сталкиваются с взрослыми акне.

Как помочь: в 20 лет может быть достаточно принять гормональную таблетку, но после 40 необходимо обратиться за помощью к специалисту. Вероятно, он назначит спиронолактон. Этот препарат блокирует действие тестостерона и андрогенов, после чего угри проходят.

7. Мелкие белые или красные точки на коже

Это кератоз — ороговение участков кожи в устье волосяных фолликул. Возможные причины: кератоз возникает у 30−40% людей в период полового созревания. У женщин заболевание может проявляться активнее в период беременности.

Как помочь: регулярно отшелушивать кожу, чтобы вовремя избавляться от мертвых клеток и предотвращать их скопление. Увлажнять кожу кремом, чтобы сделать ее более сбалансированной.

8. Странные белые скопления кожи

Вероятная причина: наследственность или резкое увеличение веса. Часто такие неровности появляются в местах, где разные участки кожи трутся друг о друга.