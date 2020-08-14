Пора менять: шесть привычек в уходе за волосами, с которыми лучше расстаться после 40 лет

Прическа — важная часть имиджа. «Главное — ноги и голова, остальное приложится» — эта известная формула все еще актуальна. Удачная прическа «вытянет» любой лук, а вот если с волосами что-то не так, не спасет самое нарядное платье. Неудивительно, что однажды подобрав удачный стиль, многие женщины годами не изменяют любимой прическе, просто время от времени обновляя стрижку. Но увы, время идет, и то, что в 20 и даже 30 лет было нашей изюминкой, после 40 может стать провалом. Рассказываем, какие распространенные прически могут добавить нам 5, и 10 и даже больше лет.

Носить слишком крутые кудри

Чем старше вы становитесь, тем более мягкой должна быть ваша завивка и тем более крупными — локоны. Выбирайте прически, предусматривающие тонкие, легкие, чуть вьющиеся пряди — они визуально сделают ваш образ более юным.

Пересушивать волосы

С годами наши волосы становятся более восприимчивыми к воздействию солнца, а также агрессивных средств для укладки. Они быстро теряют влагу, становятся сухими, тусклыми и ломкими — и именно по этой причине важно давать волосам дополнительную заботу, увлажняя и питая их.

Выбирать слишком темную краску для волос

«Радикальный черный цвет» и все, что на него похоже — самый неудачный выбор, который только можно представить. Во‑первых, слишком темный цвет волос заставляет лицо выглядеть более бледным, изможденным и усталым, чем есть на самом деле — и тем самым делает нас старше. А, во‑вторых, темная краска подчеркнет любые недостатки самих волос — что тоже только прибавит нам лет.

Использовать агрессивные средства укладки

Чем чаще вы пользуетесь фенами, утюжками и щипцами для завивки, тем более поврежденными выглядят ваши волосы — и тем более возрастным кажется ваш образ. Если ваша прическа требует частого использования этих средств, обязательно пользуйтесь защитными спреями, кондиционерами, а также маслами и масками, которые увлажняют и защищают волосы.

Не ухаживать за секущимися кончиками

Если у вас волосы, склонные к повреждениям, то вам особенно важно давать им необходимый уход, а также вовремя состригать секущиеся концы. Между тем, чем более неухоженные ваши волосы, тем старше вы выглядите.

Делать жесткие укладки