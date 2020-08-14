Врачи хотят, чтобы вы знали: пять важных фактов о раке груди с метастазами

Каждая десятая женщина в возрасте старше 50 лет сталкивается с раком молочной железы, причем только половина случаев диагностируется на ранних стадиях, когда вероятность успешного излечения составляет 80−95%. Если поставлен серьезный диагноз — например, метастатический рак груди IV стадии, это может на какое-то время повергнуть в шок и даже отчаяние. Но есть кое-какие факты, которые врачи хотели бы нам рассказать.

Каждый случай уникален

Важно помнить: каждый случай заболевания отличается от других, и врачам важно понимать происхождение, поведение и подтип конкретного случая, чтобы подобрать наиболее эффективную схему лечения. Сегодня наука знает уже очень много о мутациях и ошибках в генах, которые заставляют расти опухоль, и может противостоять им.

Вы не виноваты

Очень часто люди, которым поставлен диагноз «рак», впадают в самообвинение и начинают искать свою ответственность и даже вину за то, что заболели или не смогли определить болезнь на более ранней стадии. Но правда в том, что вы не виноваты — ни в том, что заболели, ни в том, что у болезни, возможно, случился рецидив.

Ваше состояние можно облегчить

Что мы знаем о химио- или лучевой терапии? Что она сопровождается тяжелыми симптомами, вызывает тошноту, сильную слабость, возможно, боли. Но за последние десятилетия медицина продвинулась не только в терапии рака, но и в методах поддерживающей терапии — к примеру, появились лекарства, которые помогают предотвратить тошноту при химиотерапии.

Сейчас у медицины так много лекарств, как никогда прежде

И речь идет не только о тех методах и препаратах, которые уже прошли испытания и сертификацию, но и о тех, которые только в процессе разработки. Подумайте о возможности участия в соответствующей программе: это может открыть доступ к дополнительным средствам терапии. Скажите врачу, что вы знаете о проводящихся исследованиях и хотели бы рассмотреть не только стандартные, но и нестандартные методы лечения.

Статистика не дает полной картины