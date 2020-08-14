Женский гороскоп на неделю с 17 по 23 августа: кого ожидают материальные убытки, а кому не стоит стричь волосы

Август подходит к концу, но ему еще есть чем нас удивить. И тут явно не обойдется без влияния Урана и Новой Луны. Астрологические тенденции поставят палки в колеса всем, кто строит планы.
Поэтому в ближайшие 7 дней астрологи советуют отказаться от четкого планирования — будьте гибкими и непредсказуемыми. Наступает отличное время, чтобы изменить свою жизнь. Если есть возможность — отправляйтесь в путешествие, если нет, найдите что-то новое в доступном окружении: смените работу, прическу или найдите новое увлечение. Это позволит привлечь в жизнь свежую энергию, а вместе с ней перемены к лучшему.
Женщина-Овен
Представительниц Овна будет преследовать настроение праздника — это отличная неделя, которая буквально зовет насладиться всеми прелестями жизни, кроме поглощения сладостей, неконтролируемого шопинга и вредных напитков. Легкость тела и мыслей очень пригодится: открываются шансы получить что-то, чего давно хотелось, заработать денег, занять более высокую позицию. Полезно начинать новые дела, готовиться к поездкам, мечтать на перспективу — не ленитесь просыпаться раньше, чтобы загадывать желания, «заряжая» их светлой силой новых суток.
Женщина-Телец
Негативное влияние Новолуния даст о себе знать. Наиболее опасный день — среда. В это время женщинам-Тельцам не стоить терять веру в себя и обращать внимание на мелкие трудности. Важно продолжать движение к цели, даже если она станет недостижимой — это временно. Стать счастливее и отразить внешний негатив помогут простые упражнения на каждый день. Их можно заменить свиданием с любимым: Новолуние наполнит сферу любви и близости энергией исполнения, поэтому мечты, связанные с личной жизнью, могут исполниться в короткий срок.
Серьезные разговоры на сложные темы на этой неделе лучше отложить. Как ни странно, наиболее полезная информация прозвучит в ходе легкой неформальной беседы. Если женщины-Близнецы будут внимательны и готовы чутко реагировать на меняющиеся события, то у них получится принять удачные решения. Главное — никому не рассказывать о своих наблюдениях и планах. Важный совет от астрологов: только в приподнятом настроении на этой неделе можно отследить и нейтрализовать какую-то незаметно развивающуюся проблему — в работе или личной жизни. Поэтому имеет смысл настроить позитивную оптику.
Женщина-Рак
Неделя удачна как для приятных покупок и женских радостей, так и для продаж и серьезных дел. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не стесняться ничего: благодаря простой улыбке в ближайшие дни можно добиться желаемого. Положительных перемен будет много, а чтобы восстановить энергию, следует найти время и сделать что-то хорошее для себя, своего тела или имиджа, позаботиться о внешности и красоте. Только не стоит стричь волосы, а в остальном украшать себя можно так, как подскажет интуиция. В выходные полезно переключить свои интересы на семью и домашние дела. Полученная радость от общения с близкими или детьми поднимет не только настроение, но и энергетику.
Женщина-Лев
Начало недели — особенно удачный период для Львиц. Моменты удачи обусловлены обновлением Луны в созвездии Дева. Особого внимания заслуживает деловая сторона жизни. Если женщины-Львицы давно мечтают повысить доход, распрощаться с долгами и кредитами, астрологи советуют взять на вооружение денежные аффирмации и проявить активность в рабочих вопросах. Единственное, чего делать не стоит — сокращать общение с близкими людьми. Преуспеть можно мягко, без лишних жертв и обид. Кроме того, больше пользы принесет мозговой штурм, который можно устроить со своим партнером, чтобы обеспечить успешное продвижение по карьере.
Символичное Новолуние в Деве откроет для представительниц Знака новый цикл событий, связанных с работой и другими обязанностями. Астрологи советуют не создавать себе проблем своими же руками, а с неизбежными трудностями обязательно помогут справиться близкие люди. Неделя — отличное время, чтобы укрепить родственные связи. Душевной ясности и мудрости будет много, поэтому не стоит стесняться никаких тем: для того, кто желает счастья и видит цель, на этой неделе нет запретных сюжетов. Очень важно ощутить себя творцом, а не зрителем собственной судьбы.
Женщина-Весы
Неделя для женщин-Весов будет о работе и про работу. Наступает отличное время для начала проектов, в которых уже примерно ясна конечная цель. Вообще все 7 дней благоприятно заниматься деньгами, активно заботиться о том, чтобы финансы шли в рост. Кстати с теми же мыслями можно подстричься. Чтобы не прогадать, обязательно выберите день по лунному календарю стрижки: новая прическа снимет финансовые блоки, обновит энергию денежных потоков. Очень важно сохранить на всю неделю состояние внутренней собранности и целеустремленности, поэтому, отходя ко сну, формулируйте волнующие вопросы, и ответы придут в образах сновидений.
Женщина-Скорпион
Отрицательное влияние Урана и Новолуния в Деве, которое активно себя проявит в среду, может заставить женщин-Скорпионов сомневаться в себе тогда, когда потребуется быстрая реакция. Завидная выдержка может дать сбой. Появится много дополнительного волнения, но если получится полностью сосредоточиться на важных проектах, то получится справиться с внешним негативом и выйти из любой ситуации победительницей. Оставаться в тонусе, учитывая положение планет, Скорпионам помогут духовные практики, благодаря которым удастся поднять энергетику и одновременно снять напряжение.
Женщина-Стрелец
Свет Новой Луны осветит и проявит все то, что женщины-Стрельцы наработали за прошлый лунный месяц. Открывшаяся картина успехов и промахов поможет сделать правильные выводы и загореться новыми целями. Августовское Новолуние — это еще и день мощных энергий, устремленных в обозримое будущее. Очень полезно формировать конкретные планы на осень, желать себе удачи, обдумывать шаги к достижению намеченных целей. 19 августа отлично сработает техника визуализации: поставьте перед собой мечту, вообразите ее в мельчайших подробностях, мысленно перенеситесь в тот момент, в котором желание уже исполнилось — это поможет реализовать цель в кратчайшие сроки.
Представительницам Козерога астрологи советуют обратить внимание на состояние здоровья и уровень энергетики. Неделя ознаменуется активизацией внешнего негатива и расцветом энергетических паразитов. Не стоит доверять посторонним, загораться чужими успехами, участвовать в сплетнях и заговорах. Все это может привлечь материальные убытки и проблемы в личной жизни. На этой неделе куда важнее повысить свою энергетику: не забывайте о пользе духовных практик, обильно питайте биополе, прощайтесь с вредными привычками и внутренними блоками.
Женщина-Водолей
На этой неделе сильные эмоции будут преобладать над более тонкими и нежными чувствами. Резкий напор звезд рискует вызывать такую же взрывную реакцию женщин-Водолеев, поэтому в делах, общении и работе важно помнить о дипломатии и контролировать себя. Избыток внутренней энергии лучше всего направить в достижение целей: полезно структурировать рабочие задачи, скорректировать планы, начать обучение или подготовку к новым начинаниям. Самое главное сейчас — избегать ситуации риска или бездействия: возможны неприятности.
Женщина-Рыбы
На этой неделе дамы-Рыбы смогут добиться многого, если будут действовать не напролом, а исподволь. Астрологи советуют перейти на новый ритм жизни, когда все вокруг приходит в активное взаимодействие, а порой и столкновение. От активной жизненной позиции и умения видеть перспективу зависит многое. Инициативу в решениях возникающих вопросов можно уступить, но от реальных усилий по сохранению стабильности не стоит отказываться. Преуспеть в делах и не упустить возможности поможет правильно составленная карта желаний.