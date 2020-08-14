Женский гороскоп на неделю с 17 по 23 августа: кого ожидают материальные убытки, а кому не стоит стричь волосы

Женщина-Дева

Символичное Новолуние в Деве откроет для представительниц Знака новый цикл событий, связанных с работой и другими обязанностями. Астрологи советуют не создавать себе проблем своими же руками, а с неизбежными трудностями обязательно помогут справиться близкие люди. Неделя — отличное время, чтобы укрепить родственные связи. Душевной ясности и мудрости будет много, поэтому не стоит стесняться никаких тем: для того, кто желает счастья и видит цель, на этой неделе нет запретных сюжетов. Очень важно ощутить себя творцом, а не зрителем собственной судьбы.

Женщина-Весы

Неделя для женщин-Весов будет о работе и про работу. Наступает отличное время для начала проектов, в которых уже примерно ясна конечная цель. Вообще все 7 дней благоприятно заниматься деньгами, активно заботиться о том, чтобы финансы шли в рост. Кстати с теми же мыслями можно подстричься. Чтобы не прогадать, обязательно выберите день по лунному календарю стрижки: новая прическа снимет финансовые блоки, обновит энергию денежных потоков. Очень важно сохранить на всю неделю состояние внутренней собранности и целеустремленности, поэтому, отходя ко сну, формулируйте волнующие вопросы, и ответы придут в образах сновидений.

Женщина-Скорпион

Отрицательное влияние Урана и Новолуния в Деве, которое активно себя проявит в среду, может заставить женщин-Скорпионов сомневаться в себе тогда, когда потребуется быстрая реакция. Завидная выдержка может дать сбой. Появится много дополнительного волнения, но если получится полностью сосредоточиться на важных проектах, то получится справиться с внешним негативом и выйти из любой ситуации победительницей. Оставаться в тонусе, учитывая положение планет, Скорпионам помогут духовные практики, благодаря которым удастся поднять энергетику и одновременно снять напряжение.

Женщина-Стрелец

Свет Новой Луны осветит и проявит все то, что женщины-Стрельцы наработали за прошлый лунный месяц. Открывшаяся картина успехов и промахов поможет сделать правильные выводы и загореться новыми целями. Августовское Новолуние — это еще и день мощных энергий, устремленных в обозримое будущее. Очень полезно формировать конкретные планы на осень, желать себе удачи, обдумывать шаги к достижению намеченных целей. 19 августа отлично сработает техника визуализации: поставьте перед собой мечту, вообразите ее в мельчайших подробностях, мысленно перенеситесь в тот момент, в котором желание уже исполнилось — это поможет реализовать цель в кратчайшие сроки.

Женщина-Козерог

Представительницам Козерога астрологи советуют обратить внимание на состояние здоровья и уровень энергетики. Неделя ознаменуется активизацией внешнего негатива и расцветом энергетических паразитов. Не стоит доверять посторонним, загораться чужими успехами, участвовать в сплетнях и заговорах. Все это может привлечь материальные убытки и проблемы в личной жизни. На этой неделе куда важнее повысить свою энергетику: не забывайте о пользе духовных практик, обильно питайте биополе, прощайтесь с вредными привычками и внутренними блоками.

Женщина-Водолей

На этой неделе сильные эмоции будут преобладать над более тонкими и нежными чувствами. Резкий напор звезд рискует вызывать такую же взрывную реакцию женщин-Водолеев, поэтому в делах, общении и работе важно помнить о дипломатии и контролировать себя. Избыток внутренней энергии лучше всего направить в достижение целей: полезно структурировать рабочие задачи, скорректировать планы, начать обучение или подготовку к новым начинаниям. Самое главное сейчас — избегать ситуации риска или бездействия: возможны неприятности.

Женщина-Рыбы