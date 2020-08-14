Как испечь черничный пирог: ТОП-5 летних рецептов

Ореховый тарт с черникой и сливами

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

190 г молотого фундука

3 ст. л. растопленного сливочного масла

180 г сахара

1 ст. л. меда

1 ч. л. кукурузного крахмала

1/4 ч. л. разрыхлителя

150 мл молока

150 г йогурта

1 ч. л. ванильного экстракта

200 г черники

200 г слив

2 яйца

Щепотка соли

Способ приготовления

Для теста смешайте молотые орехи, 30 г сахара, мед, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте до полной однородности.

Выложите ореховое тесто ровным слоем в форму для тарта 30 на 10 см. Поставьте в нагретую до 170 ºС духовку на 20 минут. Выньте, остудите.

Для заливки смешайте 150 г сахара с яйцами, молоком, ванильным экстрактом и крахмалом в кастрюльке. Поставьте на небольшой огонь и варите до загустения примерно 10 минут. Смешайте с йогуртом.

Сливы нарежьте дольками и вместе с черникой выложите на ореховый корж. Залейте кремом и выпекайте еще 20 минут. Полностью остудите пирог перед подачей.

Простой черничный пирог на сметане

Время приготовления: 45 минут

Ингредиенты:

5 яиц

1 стакан сахара

3 ст. л. сметаны

1 стакан муки

10 г разрыхлителя

350 г черники

Способ приготовления

Форму диаметром 24 см смазать маслом и присыпать мукой.

Яйца взбить с сахаром в пышную светлую массу. Добавить сметану и перемешать.

Порциями всыпать просеянную муку, перемешивая тесто силиконовой лопаткой.

В конце добавить чернику и аккуратно перемешать, чтобы не помять ягоды.

Вылить тесто в форму и поставить в духовку. Выпекать при 190 ºС в течение 30 минут.

Готовый черничный пирог перевернуть на блюдо. Подавать со взбитыми сливками и сливочным маслом.

Тертый пирог с черникой и творогом

Время приготовления: 1 час 20 минут

Ингредиенты

Для теста:

2 стакана пшеничной муки

200 г масла сливочного

1/2 стакана сахарного песка

Для начинки:

500 г творога

400 г черники

1/2 стакана сахара

Способ приготовления

Сливочное масло натереть на крупной терке.

Просеять муку. Руками перетереть в крошку, затем добавить сахар, соль и еще раз перемешать.

Для начинки взять творог, добавить к нему сахар и яйца. Тщательно перемешать или взбить миксером.

Немного смазать маслом форму для запекания и выложить половину теста. Равномерно распределить его по дну формы.

Чернику помыть и обсушить. Сверху выложить творожную массу и чернику. Посыпать оставшейся песочной крошкой.

Поставить пирог с творогом и черникой в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать примерно 45 минут.

Готовый песочный пирог слегка остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Разрезать на порционные кусочки.

Бисквитный пирог с черникой

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

4 яйца

1 чашка муки

2/3 чашки сахара

1,5 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

1 ч. л. ванильного экстракта

1 1/3 чашки черники

1 ч.л. тертой лимонной цедры

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления

Отмерьте все ингредиенты с помощью чашки емкостью 300 мл.