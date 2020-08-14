Как испечь черничный пирог: ТОП-5 летних рецептов

В августе сезон черники еще продолжается, и если вы уже успели вволю поесть этих вкусных и полезных ягод, можно приготовить из них аппетитные домашние пироги по рецептам из нашей подборки. Очень вкусным получается черничный пирог с ванилью и лимоном.
Ореховый тарт с черникой и сливами
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
190 г молотого фундука
3 ст. л. растопленного сливочного масла
180 г сахара
1 ст. л. меда
1 ч. л. кукурузного крахмала
1/4 ч. л. разрыхлителя
150 мл молока
150 г йогурта
1 ч. л. ванильного экстракта
200 г черники
200 г слив
2 яйца
Щепотка соли
Способ приготовления
Для теста смешайте молотые орехи, 30 г сахара, мед, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте до полной однородности.
Выложите ореховое тесто ровным слоем в форму для тарта 30 на 10 см. Поставьте в нагретую до 170 ºС духовку на 20 минут. Выньте, остудите.
Для заливки смешайте 150 г сахара с яйцами, молоком, ванильным экстрактом и крахмалом в кастрюльке. Поставьте на небольшой огонь и варите до загустения примерно 10 минут. Смешайте с йогуртом.
Сливы нарежьте дольками и вместе с черникой выложите на ореховый корж. Залейте кремом и выпекайте еще 20 минут. Полностью остудите пирог перед подачей.
Простой черничный пирог на сметане
Время приготовления: 45 минут
Ингредиенты:
5 яиц
1 стакан сахара
3 ст. л. сметаны
1 стакан муки
10 г разрыхлителя
350 г черники
Способ приготовления
Форму диаметром 24 см смазать маслом и присыпать мукой.
Яйца взбить с сахаром в пышную светлую массу. Добавить сметану и перемешать.
Порциями всыпать просеянную муку, перемешивая тесто силиконовой лопаткой.
В конце добавить чернику и аккуратно перемешать, чтобы не помять ягоды.
Вылить тесто в форму и поставить в духовку. Выпекать при 190 ºС в течение 30 минут.
Готовый черничный пирог перевернуть на блюдо. Подавать со взбитыми сливками и сливочным маслом.
Тертый пирог с черникой и творогом
Время приготовления: 1 час 20 минут
Ингредиенты
Для теста:
2 стакана пшеничной муки
200 г масла сливочного
1/2 стакана сахарного песка
Для начинки:
500 г творога
400 г черники
1/2 стакана сахара
Способ приготовления
Сливочное масло натереть на крупной терке.
Просеять муку. Руками перетереть в крошку, затем добавить сахар, соль и еще раз перемешать.
Для начинки взять творог, добавить к нему сахар и яйца. Тщательно перемешать или взбить миксером.
Немного смазать маслом форму для запекания и выложить половину теста. Равномерно распределить его по дну формы.
Чернику помыть и обсушить. Сверху выложить творожную массу и чернику. Посыпать оставшейся песочной крошкой.
Поставить пирог с творогом и черникой в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать примерно 45 минут.
Готовый песочный пирог слегка остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Разрезать на порционные кусочки.
Бисквитный пирог с черникой
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
4 яйца
1 чашка муки
2/3 чашки сахара
1,5 ч. л. разрыхлителя
Щепотка соли
1 ч. л. ванильного экстракта
1 1/3 чашки черники
1 ч.л. тертой лимонной цедры
Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления
Отмерьте все ингредиенты с помощью чашки емкостью 300 мл.
Яйца взбивайте с сахаром в течение 5 минут. Добавьте ваниль и еще немного взбейте.
Просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель, перемешайте все венчиком.
Всыпьте муку в яичную смесь, в два приема, размешайте до однородности. Аккуратно добавьте в тесто чернику и тертую лимонную цедру.
Вылейте тесто в смазанную маслом форму диаметром 22-24 см.
Выпекайте в разогретой до 190 ºС духовке в течение 45 минут.
Перед подачей остудите и посыпьте просеянной сахарной пудрой.
Квадратики с черникой, лимоном и сливочным сыром
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
1 1/2 чашки крошки из печенья
1/4 чашки масла, растопленного
3 ст.л. сахара
Для основы:
225 г сливочного сыра комнатной температуры
1/3 стакана сахара
1 ч.л. ванильного экстракта
1 яйцо
1/4 стакана сливок для взбивания
1 большая ложка сметаны
Цедра одного маленького лимона
Сок одного маленького лимона
1 чашка свежей черники
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 °С. Слегка смажьте маслом квадратную форму для выпечки со стороной 20 см и застелите ее пергаментной бумагой.
Смешайте крошку из печенья, растопленное сливочное масло и сахар и плотно прижмите к дну формы.
Взбивайте сливочный сыр в течение 1 минуты на средней скорости миксера до однородного состояния.
Добавьте сливки, сахар и ванильный экстракт, взбивайте до получения однородной массы. Затем добавьте яйцо, сметану, цедру лимона и лимонный сок. Взбивайте еще около 3-х минут.
Аккуратно добавьте чернику.
Вылейте начинку на основу. Выпекайте в течение 30-35 минут или пока пирог слегка не подрумянится по краям (и немного сверху).
Дайте остыть до комнатной температуры в форме. Охладите в холодильнике, прежде чем нарезать на кусочки и подавать.