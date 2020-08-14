БЕЗ КОМПЛЕКСОВ ⟩ Эстонская рэп-дива не постеснялась и оголила грудь прямо на концерте!

Местная звезда, певица и просто невероятная красотка Yasmin совсем недавно бомбически выступила на музыкальном фестивале Intsikurmu. А от эпатажного и откровенного наряда рэп-дивы и вовсе у всех челюсти поотваливались, передает Elu24. Смотрите фотогалерею и сами убедитесь!
Yasmin была на сцене в вязаном платье от модельера Роберты Эйнер. На сайте Эйнер оно продается по цене до тысячи евро.
Спасибо, фестиваль Intsikurmu, за то, что приглашают меня выступить уже два года подряд!
— призналась молодая рэп-исполнительница в соцсетях.
Intsikurmu 2020 wearing Roberta Einer. Makeup by Lisa-Chrislin Saleh pic.twitter.com/ZT49glNrKA— YASMYN (@queensinencia) August 10, 2020