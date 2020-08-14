БЕЗ КОМПЛЕКСОВ ⟩ Эстонская рэп-дива не постеснялась и оголила грудь прямо на концерте!

Местная звезда, певица и просто невероятная красотка Yasmin совсем недавно бомбически выступила на музыкальном фестивале Intsikurmu. А от эпатажного и откровенного наряда рэп-дивы и вовсе у всех челюсти поотваливались, передает Elu24. Смотрите фотогалерею и сами убедитесь!