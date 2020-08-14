ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ Мне исполняется 40 лет, а чувствую себя старушкой. Что делать?

Письмо читательницы

Здравствуйте!

Я о возрасте, конечно. Через неделю мне исполняется 40 лет.

Представляете, пятый десяток пойдет. Вот до сорока лет как-то ты женщина 30—40 лет. А теперь все! Все! Теперь старушка.

Что хочется сделать? У знакомой кот, который очень боится людей. Если слышит звонок в дверь, быстро залезает в диван. У меня желание аналогичное. Залезть в диван и более никогда оттуда не вылезать.

Не знаю, почему, но 40 лет — это как черта. До нее хоть еще какая-то молодость. А потом — нет. Не старость, но сами понимаете, уже точно не молодость. Как выжить?

Грусть. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

На вопрос читательницы отвечает психолог Морена Морана

Несколько лет назад популярный мотивационный тренер из Голландии подал иск в суд, требуя изменить дату рождения в паспорте. И сделать его из 69-летнего обратно молодым 49-летним мужчиной. Ведь выглядит он не старше 45 лет, все так говорят!

Увы, суд Нидерландов отказался скостить мужчине 20 лет жизни только на основании бодро торчащих усов, и мы не знаем, как сложилась бы его жизнь после такого «омоложения». Но здравый смысл подсказывает, что ничего особенного бы не произошло. Ведь фарш обратно не провернуть, и молодость — это масса объективных показателей, а не каракули в паспорте.

Несмотря на очевидность этой мысли, множество людей испытывает мистический страх перед круглыми датами. Эти роковые рубежи, даже загримированные под поход в ресторан с друзьями и огромную гору подарков, тем не менее означают одно — мы становимся другими. Мы должны осваивать новые роли и способы взаимодействия с миром, и это задачка даже посложнее подросткового кризиса.

Страх перед круглой цифрой — это часто страх потерять преимущества юности, убежденность, что бурные романы, удачный имидж, путешествия, профессиональные амбиции и высокие мечты — привилегия молодости. А за роковым рубежом «40 лет» можно обнаружить только кошек, собес и бесплодную пустыню одиночества.

Эта убежденность берется не на пустом месте. Во-первых, еще совсем недавно, по меркам человечества, сорокалетие действительно было возрастом весьма солидным. Со страниц классических произведений на нас смотрят 38-летние старики и старухи. И даже дед и баба, которые жили у самого синего моря без надежды на будущее, на поверку оказываются 50-летними бодрыми гражданами.

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Во-вторых, помимо многовекового опыта человечества, на нас давит еще и агрессивная реклама. Не успела девушка вылечить подростковые прыщи, как на нее уже смотрят с прищуром многочисленные косметологические клиники: а начала ли ты уже антивозрастную программу ухода за кожей? А?!

В такой агрессивной обстановке легко сдаться. Немного погоревать об утраченных возможностях, прикупить платок и валенки, облюбовать лавку с вайфаем, и оставшиеся «жалкие» 40—50 лет своей жизни писать всем молодым обитателям интернета гадости (верный признак фрустрации).

А можно понять, какие именно потребности оказались под угрозой. Если речь идет о привлекательности и пугает невозможность играть роль красивой девочки, стоит задуматься — а только ли девочки бывают красивыми? Ведь и у женщин есть возможность быть сногсшибательными, роскошными, неповторимыми, стильными, манящими, вдохновляющими... Это ведь не менее интересная задача — создать образ шикарной взрослой дамы, а не модного подростка.

Если пугает отсутствие отношений — можно сделать партизанскую вылазку в какой-нибудь дейтинг-апп, сделать эффектные фотографии для соцсетей и подумать над расширением круга общения.

Если речь идет о поиске любимой работы — то произвести ревизию своих знаний, умений, навыков. Или начать получать новые... Даже если реальность не такая радужная и накопилось много проблем, всегда можно нащупать какую-то одну точку опоры и потихонечку, шаг за шагом, начать преобразовывать реальность.