ВЫ НЕ ЗНАЛИ! ⟩ Типичные ошибки при жарке котлет: почему не надо так делать

Если у хозяйки получился жидкий фарш, то в него добавляют хлебный мякиш, муку или даже крахмал. В принципе, это решение правильное, однако дальше идет формирование котлет и сразу же обжарка. Это не совсем правильно. Если в слишком жидкий фарш ты добавляешь хлеб, добавь то количество, которое указано в оригинальном рецепте. И дай фаршу постоять пару часов в холодильнике. Тогда хлеб или мука впитают в себя лишние мясные соки, и котлеты будут сочными.

Антипригарное покрытие

Жарить котлеты на таком покрытии — моветон. Всё потому, что оно не дает днищу сковороды набрать достаточную температуру. Антипригарное покрытие хорошо использовать для приготовления яичницы или блинов. Для котлет лучше всего использовать толстую чугунную или даже алюминиевую сковороду.

Отбивание фарша

Некоторые кулинары грешат этим делом. Это не испортит вкус котлет, но просто отберет у тебя время и силы. Отбивать фарш перед готовкой можно и нужно, если готовишь люля-кебаб. Но там принцип готовки совершенно другой - воздуха в мясе быть не должно. Фарш для котлет отлично себя чувствует, даже находясь некоторое время в холодильнике: там лишний воздух быстро из него и выйдет.

Переполненная сковорода

Если времени мало, а фарша и гостей много, некоторые начинают просто паниковать и спешить: берут глубокую сковороду и пихают в нее столько котлет, сколько в нее может максимально вместиться и еще чуть-чуть. Нельзя так делать. Во-первых, в глубокой сковороде влага не покидает поверхность, и котлеты тушатся. А во-вторых, котлеты соприкасаются и делятся жидкостью, поэтому тушение только усиливается.

Теплая сковорода

Даже используя сковороду из нужного материала и нужной формы, некоторые хозяева умудряются напортачить с температурой. Сковорода должна быть раскалена по максимуму. Ведь когда котлеты попадают на ее поверхность, температура существенно падает, да-да, почитай учебник по физике! Поэтому и огонь должен быть сильным, чтобы и корочка у котлет образовалась, и серединка оставалась сочной.

Долгая готовка

Как раз в продолжении прошлой ошибки мы хотим обратить внимание на слишком долгое обжаривание котлет. Это делает их резиновыми, полными масла и рассыпающимися на вилке. Совсем не радуют такие котлеты. Стандартное время жарки котлет величиной с детскую ладошку: по 2 минуты с каждой стороны и 4 минуты под крышкой. Всё. Есть еще вариант доводки в духовке, но там времени понадобится еще меньше.

Оливковое масло

Обычное оливковое масло жарится очень плохо. Оно дымит, горчит, пенится… Короче говоря, не подходит. Есть специальные сорта, с которыми жарка пройдет более комфортно, но за ними нужно идти в специализированные магазины. Обычное растительное подойдет намного лучше. Некоторые берут 50/50 растительное и сливочное. Мы в свою очередь настаиваем на рафинированном подсолнечном масле.

Готовка в соусе

Готовить котлеты в соусе уже само по себе не жарка, а тушение. И соус — это никакая не ошибка. Это вкусно. Но, как всегда, есть одно «но». Если ты обжариваешь котлеты, а затем выливаешь сверху соус и тушишь всё это дело около 4 минут, ты получишь отличный результат - сочные котлеты. Но если ты томишь бедное мясо в соусе минут 10–15, то нет тебе прощения. Мясные волокна за это время сожмутся и отдадут весь сок. И если в первом варианте ты получишь сочные мясные шарики и соус, то второй вариант сулит тебе сухие котлеты, которые без этого соуса могут просто застрять в горле комком.

Аль денте

Не полностью готовые котлеты можно делать только из говяжьего или телячьего фарша. Такое мясо, если оно качественное, можно есть хоть сырым (тартар). Куриное мясо, свинина и так далее должны быть полностью прожаренными. Достань котлету и проверь срез: он обязан быть белым. Никакого красного или розового цвета. После проверки снова помести ее в сковороду доходить, мало ли что.

Постоянное переворачивание

Бывает такое (особенно, когда готовишь голодным), что прямо хочется участвовать в процессе приготовления своего «шедевра». Смотришь на него минуту, переворачиваешь, потом еще минуту, снова переворачиваешь… Это, конечно же, неправильно. Не сформируется корочка, соки вытекут наружу, мясо превратится в резину, а ты будешь гадать, что же случилось, я с них глаз не спускала! Оставь котлеты в покое на те пару минут, пока их действительно не будет нужно перевернуть. И тогда тебе выпадет шанс вкусно поесть.